Milijunaš iz kamp-kućice: To je za društvo, imam vile i bazene

Nije još gotovo, tu će doći kamin, ovdje malo vrtla, a sve okolo ću ukrasit biljkama. Ma bit će to super kad završim. Živim ti za društvo, para imam, to ne treba skrivat, kaže nam graditelj čudnog zdanja

<p>Sve je u granicama mog terena, a ako sam šta, ne daj Bože, ‘ukra’, krivo izmirija, odma ću sve srušit! Ostavljen je prolaz uz more, ništa nije betonirano, sike su kakve su i bile, nikome ne branim da dolazi, da se kupa. Dapače, neka svit prolazi priko moga i tako lakše dođe do mora... </p><p>Ovo je samo dio neobičnog razgovora koji smo vodili sa <strong>Stipom Jakusom </strong>iz Vrsina kraj Trogira, koji je u mjestu poznatiji kao Žuti.</p><p>A Žuti je vlasnik pomalo neobičnog zdanja u Marini. </p><p>Naime, na dijelu obale uz Jadransku magistralu između Trogira i Rogoznice, praktički usred ničega, nalazi se drvena nadstrešnica samo nekoliko metara od mora. A pod nadstrešnicom je skučena kamp-kućica. Upravo ondje je i prijavljen naš domaćin.</p><h2>Kraj kuće S-klasa</h2><p>Zatekli smo ga u Vrsinama, selu odmah “iza brda”. Nije nas zavarao “drljavi” izgled muškaraca od 60-ak godina. Vidjelo se da je čovjek u formi, i to ne onoj koja se stječe u teretani nego svakodnevnim radom na baušteli. </p><p>Ugodno nas je pozdravio i poručio da se nađemo u kamp-kućici, a da on ide odvesti svoga radnika kući. Sjeda u ogoljeni Golf “dvojku” i odlazi. Kraj kuće mu je parkiran <strong>Mercedes S-klase</strong>.</p><p>No tu ne prestaju “iznenađenja”.</p><p>Žuti nas opet pozdravlja kraj kamp-kućice. Ovaj put iz crvene Chevrolet Corvette, malo starijega godišta, istina. Na nogama borolete, donji dio trenirke i nekakva radna majica. U rukama nosi dokumentaciju.</p><p>Nadstrešnica i sve ostalo je, kaže, sagrađeno prema pravilima.</p><h2>Imam tri kćeri, svaka će dobiti milijun eura kad se bude udavala</h2><p>- Ovo je za mene i ekipu, nije još gotovo, tu će doć kamin, ovdje malo vrtla, a sve okolo ću ukrasit biljkama. Ma bit će to super kad završim. Živim ti za društvo, para imam, to ne treba skrivat, ali i radim. Imam tri kćeri, a svaka će dobiti milijun eura kad se bude udavala! A i zgodne su. Nemam škole, zato volim radit, uvik sam volija. Sve ovo je sagrađeno na mojem zemljištu, evo tu je izvod iz katastra, ova parcela nije na pomorskom dobru. Nema nikakve gradnje, plaža je nedirnuta, pogledajte i sami. Zid sam sagradio na starom suhozidu, vidi se gdje je, bili su inspektori, gledali, kazali su da je sve u redu. Uostalom, šta će meni ovdje kuća? Imam dvije s bazenom, koje iznajmljujem, 500 eura dan, baš su mi nekidan došli stari gosti, Nijemci. I kažem vam, nikome ne branim pristup niti ću to ikad napravit – svi mogu prolaziti uz more, a mogu ić doli kupat se priko mog terena... - uvjerava nas Jakus. </p>