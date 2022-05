Sve je bilo idilično, a onda su krenule osvete: Depp i Heard više se ne srame 'prljavog veša'

Iako su u braku bili tek 15 mjeseci, ovaj poznati par na sudu se nateže već dugih šest godina, a čini se kako njihova saga neće skoro završiti. Johnny Depp (58) i bivša supruga Amber Heard (36) glavna su tema svjetskih medija već gotovo dva tjedna. Suđenje, koje se početkom travnja preselilo u Fairfax u Virginiji, donosi mnoštvo brutalnih detalja o njihovoj turbulentnoj ljubavnoj vezi, punoj nasilja. Mi smo se zbog toga odlučili prisjetiti kako je sve počelo...

POGLEDAJTE VIDEO

Glumac Depp i glumica Heard upoznali su se još prije 13 godina, točnije 2009. na snimanju filma 'Portorikanske noći: Dnevnik opijanja'. I Amber i Johnny imali su važne uloge u filmu, a on je u 2011. godini, kada je i pušten za javnost, doživio fijasko. Pokopali su ga filmski kritičari, ali i publika. Depp je za vrijeme snimanja i izlaska filma bio u vezi s glumicom Vanessom Paradis (49), s kojom ima i dvoje djece, kći Lilly (22) i sina Jacka (20). Bivša supruga Heard tada je bila u vezi s fotografkinjom i slikaricom Tasyom van Ree (45).

Ljubavnu vezu Depp i Heard započeli su u 2012. godini no, ni jedan ni drugi to nisu željeli podijeliti s javnosti. Glumac je, na neki način, potvrdio nagađanja 2013. godine, kada je u razgovoru za magazin 'Rolling Stone', svoj odnos s Paradis nazvao 'vrlo kompliciranim'. Ipak, ni tada nije htio potvrditi je u vezi s Amber. Tek u siječnju 2014. godine par se prvi put zajedno pojavio na Heaven Gali u Los Angelesu. U ožujku iste godine, Johnny je obznanio javnosti da su se zaručili.

Vjenčanje pa nedugo nakon, razvod...

Depp i Heard vjenčali su se 5. veljače 2015. godine u krugu obitelji i prijatelja. Imali su dvije fešte, prva je bila u njihovom domu u Los Angelesu, a druga na njegovom privatnom otoku na Bahamima.

Brak im je trajao tek nešto više od 15 mjeseci, točnije do svibnja 2016. godine, kada je u javnost procurila informacija da je Amber podnijela zahtjev za razvodo braka. Tada je, kao razlog navela 'nepomirljive razlike' iako su se iza toga skrivali puno veći razlozi za prekidom.

Kako su tada izvještavali svjetski mediji, Heard je od suda zatražila da glumcu zabrane kontakt s njom. Pokazala im je i masnicu na oku i obrazu, koju je, kako je tvrdila, zaradila nakon žestoke svađe. Glumica je na sudu i opisala tijek njihove prepirke pa istaknula da ju je Depp udario šakom u oko i obraz, čupao ju za kosu, vikao i udarao ju. Uz to je dodala da ju je i pogodio mobitelom. Tadašnje fotografije sa suda doista pokazuju da glumica ima masnice po licu.

Naravno, to nije bilo to. Heard je navela i da ovo nije bio prvi napad glumca, ali da je ona odlučila kako će biti posljednji.

- Tijekom cijele naše veze, Johnny me verbalno i fizički zlostavljao. Pretrpjela sam pretjerano emocionalno, verbalno i fizičko zlostavljanje od Johnnyja, što je uključivalo ljutite, neprijateljske, ponižavajuće i prijeteće napade na mene kad god sam dovodila u pitanje njegov autoritet ili se s njim nisam slagala. Živim u strahu da će se Johnny nenajavljen vratiti u našu kuću i opet me terorizirao, fizički i emocionalno - napisala je tada.

Dobila sedam milijuna dolara

Samo tri mjeseca nakon njezinog zahtjeva za razvod, glumci su se uspjeli nagoditi, iako su Deppovi odvjetnici tvrdili da ona od njega samo želi izvući novce.

Depp je Amber isplatio 7.000.000 dolara, a ona se obvezala novac uplatiti u humanitarne svrhe i to dječjoj bolnici u Los Angelesu.

Razvod je službeno okončan 7. siječnja 2017. godine, a Deppova odvjetnica tada je priopćila da joj je drago što 'mogu ovo neugodno poglavlje u životu glumca i njegove obitelji ostaviti za sobom'.

- Udovoljavanje njegovom zahtjevu za razvodom učinilo je da ovaj dan, petak 13., bude posebno sretan - napisala je tada odvjetnica Laura Wasser no, nije znala da će se situacija itekako okrenuti.

Tužba zbog klevete

Godinu dana kasnije, Depp je tužio britanski tabloid 'The Sun' i izdavača News Group Newspapers zbog klevete. U travnju 2018., kad je Depp igrao naslovnu ulogu u franšizi 'Čudesne zvijeri: Grindelwaldovi zločini', britanski je tabloid objavio naslov:

- Kako JK Rowling može biti 'istinski sretna' ako zlostavljač žena Johnny Depp igra u 'Čudesnim zvijerima'?

Krajem iste godine, Amber je Johnnyju odlučila zadati još glavobolja. U američkim dnevnim novinama 'The Washington Post' objavila je kolumnu pod naslovom - 'Govorila sam protiv seksualnog nasilja i suočila se s gnjevom naše kulture. To se mora promijeniti'. Iako u tekstu nije spomenula ime bivšeg supruga, on se prepoznao u nekim njezinim rečenicama.

E da, upravo su tih nekoliko rečenica postale temelj tužbe za klevetu zbog kojih se sada glumci ponovo sastaju u sudnici.

Depp od Heard traži odštetu od 50.000.000 dolara.

- Opis je ovisio o središnjoj premisi da je gospođa Heard bila žrtva obiteljskog zlostavljanja i da je gospodin Depp nad njom počinio obiteljsko nasilje, što je kategorički i dokazivo laž - napisali su glumčevi odvjetnici u tužbi.

Dva suđenja 'na leđima'

U isto vrijeme, kada je tužio bivšu suprugu, krenulo je i suđenje Deppa protiv britanskog tabloida 'The Sun'.

Počelo je 7. srpnja 2020. u Londonu, a Amber Heard pojavila se kao svjedokinja u korist tabloida. Suđenje je trajalo tri i pol tjedna i donijelo je još mnogo novih prljavih detalja. Ne samo u prenesenom nego i doslovnom smislu. Tako je Depp pokazao fotografije fekalija u bračnom krevetu, koje je navodno ostavila za sobom Amber Heard nakon proslave njezinog 30. rođendana u travnju 2016. godine, nekoliko dana prije no što je podnijela zahtjev za razvodom.

-Ili je to ostavila ona ili netko od njezine kohorte koja je protutnjala kućom, rekao je Depp koji je Amber Heard nakon toga u SMS poruci nazvao 'Amber Turd' (turd na engleskom - govno). Amber je tvrdila da je to sigurno izmet jednog od njihovih terijera, i nije mu ostala dužna. Ispričala je kako je Depp vlastitoj kćeri Lilly, tada 13-godišnjakinji, dao da puši s njim marihuanu, a on se branio da je to učinio kao 'odgovorni roditelj'.

- Od malih nogu borio sam se s ovisnošću i nisam želio da moja kći doživi paranoju nakon što prvi put zapali joint. Znao sam da je marihuana koju sam i sam pušio, vrijedna povjerenja - rekao je.

Amber Heard glumca je, između ostalog, optužila za bolesnu ljubomoru pa ispričala kako je mislio da ga vara s kolegama na setu. Osim toga, istaknula je i kako je u svađi, tijekom zajedničkog boravka u Australiji, sam sebi odrezao vrh srednjeg prsta na desnoj ruci i onda krvlju šarao po ogledalu u apartmanu, gdje su napravili štetu od 150 tisuća dolara.

Nakon tri tjedna suđenja, Depp je izgubio u bitci protiv tabloida "The Sun", a Visoki Apelacioni sud u Londonu naknadno mu je odbio i žalbu na presudu.

Jedno izgubio, drugo tek pred njim

Novo suđenje u Virginiji, zbog tužbe protiv Heard na objavljenu kolumnu u 'The Washington Postu', počelo je 11. travnja, a nastavilo se u ponedjeljak 25. travnja.

S tog suđenja već je izašao niz prljavih detalja iz privatnog života bivših supružnika. Očekuje li nas još šokantnih izjava i dokaza, tek ćemo vidjeit...

Najčitaniji članci