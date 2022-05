Amber Heard na sudu podijelila fotografije onesviještenog Deppa: 'Danima se drogirao...'

Glumica Amber Heard (36) svjedočila je u četvrtak tijekom suđenja za klevetu Johnnyja Deppa (58). Dan ranije glumica se prisjetila ranih faza njihove veze prije nego što je opisala kada i kako ju je navodno počeo fizički zlostavljati.

POGLEDAJTE VIDEO:

U četvrtak je prvi put podijelila fotografiju Deppa koju je snimila u srpnju 2013. Na pitanje zašto ga je fotografirala, rekla je da je počela primjećivati obrazac ponašanja koji je željela dokumentirati. Fotografije pogledajte ovdje.

- Mogla sam zaključiti da se drogira... On bi se onesvijestio i razbolio se i izgubio kontrolu nad sobom, a onda bi ga ljudi podigli, očistili i popravili - rekla je.

- Ne bi se toga sjećao niti poricao niti bi me optužio da sam rekla da se to dogodilo kada se nije dogodilo, nije bilo nikoga tko bi me podržao - dodala je Amber.

Tvrdi da su Deppovi zaposlenici uvijek bili protiv nje i njene riječi, počela je fotografirati 'kako bi pokazala da se to događa'. Od prve prikazane fotografije, rekla je da se vidi kako se on 'onesvijestio na otoku gdje su ljetovali'. Dodala je da je u to vrijeme 'bio malo priseban prije svega, ali to se opet počelo mijenjati u društvu s njegovim prijateljem Paulom Bettanyjem'.

Prikazana je još jedna fotografija od 22. ožujka 2013., nakon još jednog navodnog incidenta u kojem je zapalio fotografiju i počeo ju 'optuživati da je imala afere s glazbenikom, njenim bivšim partnerom'. Rekla je da je to snimljeno 'nakon višednevnog pijančevanja', kada je Depp 'bio na drogama'.

- Došlo bi do velikog šoka, razbolio bi se, onesvijestio bi se i osjećao bi se užasno i nakon toga započeo razdoblje trijeznosti - dodala je.

Opisujući još jedan navodni incident iz srpnja 2013. tijekom medijske turneje za 'The Lone Ranger', Heard je rekla da su glumčeva djeca bila s njima u Tokiju. Bilo je to ubrzo nakon što je Heard prvi put upoznala Lily-Rose i Jacka Deppa.

- Imao je probleme s pićem pred njima, pokušavao je to sakriti, a ipak se nosio sa stresom oko svoje karijere. Pio je u restoranu i djeca su na neki način primjećivala, ali nisu baš bila sigurna što da naprave od toga. Johnny se naljutio na mene što sam ga osudila - otkrila je Heard.

- Djeca su bila na ovoj medijskoj turneji i bila sam zabrinuta za njih, da nas čuju. Johnny je vrištao na mene u hotelu... što ako su nas mogli čuti, nisam htjela da misle loše o meni. Nazivao me imenima i na kraju se onesvijestio - ispričala je Amber, a zatim navela sve što joj je rekao.

- Naporna k****. Nazvao me je d*****. Čak je rekao da je pogriješio sa mnom, i da će me se riješiti... rekao mi je neke odvratne stvari - otkrila je glumica.

Najčitaniji članci