Sve je spremno: Tko će nas predstavljati u Nizozemskoj?

20:28 Opatijsku pozornicu preuzela je Zdenka Kovačiček s pjesmom 'Love, love, love'.

20:25 Mlada zvijezda u usponu, 17-godišnji Edi Abazi, pjevao je 'Coming home'. Pjevača je otkrio glazbenik Jerko Marić, frontmen Adastre.

- Edi Abazi nije se pretjerano potrudio, stigao je u casual varijanti dostojnoj zagrebačke špice ili opatijske promenade - istaknuo je Ciganović.

Foto: HRT

20:20 Čakovčanin Bojan Jambrošić pjevao je 'Više od riječi'.

- Sako je OK od brokata i hlače nisu loše, ali taj prsluk ispod je nepotreban jer se između hlača i prsluka vidi košulja i bolje bi bilo da je odjenuo samo sako i zakopčao jedno dugme - komentirao nam je pjevača najstariji hrvatski aktivni maneken Joško Tešija.

Foto: hrt screenshot

20:16 Prva od natjecateljica izašla je Elis Lovrić s pjesmom 'Jušto'.

20:10 Roko Blažević otvorio je Doru pjesmom 'The Dream' kojom nas je lani predstavljao na Eurosongu u u Tel Avivu u Izraelu. Zasvirao je na klaviru, a kasnije se pridružio plesačima.

Foto: HRT

- Roko je uspio odoljeti neukusnim zlatnim krilima koja su nas prošle godine odvela samo do polufinala - komentirao je nastup Neven Ciganović.

Foto: HRT

U sportskoj dvorani Marino Cvetković u Opatiji sve je spremno za izbor hrvatske pjesme i predstavnika na Dori 2020. koji će nas predstavljati u svibnju na Eurosongu u Rotterdamu. Ovogodišnji voditelji su Doris Pinčić-Rogoznica, Zlata Mück Sušec, Duško Čurlić i Mirko Fodor.

Gošća show programa iz Izraela Netta Barzilai (27), eurovizijska pobjednica 2018. godine, zbog viroze je još u četvrtak otkazala svoj nastup pa će umjesto nje, uz našeg lanjskog pobjednika Dore i predstavnika na Eurosongu Roka Blaževića (19) nastupiti finalisti Voicea.

Tomislav Štengl, voditelj projekta Dore 2020., zahvalio je svim izvođačima koji su se pripremili za večerašnji nastup.

- Nadam se kako ćemo imati jedan veliki spektakl te kako ćemo dobiti dobru pjesmu pobjednicu. Uživajte večeras - rekao je Štengl.

Natjecatelji će nastupati po sljedećem redoslijedu:

1. Elis Lovrić - Jušto (E.Lovrić – E.Lovrić/M.Zec)

2. Bojan Jambrošić - Više od riječi (A.Šola – S.Gleđa/D.Žagmeštar)

3. Edi Abazi - Coming home (S.Sekulović Skansi)

4. Zdenka Kovačićek - Love, Love, Love (M.Mihaljević – B.Mihaljević/H.Grčević)

5. Alen Vitasović & Božidarka Matija Čerina - Da se ne zatare (R.Pilepić – D.Rapotec Ute)

6. Đana - One (R.Stipišić – L.Mrduljaš)

7. Aklea Neon - Zovi ju mama (D.Zovko/P.Kladarin – D.Zovko – D.Zovko/P.Kladarin)

8. Nikola Marjanović - Let's forgive (A.Karas – J.Kaplowitz/R.Vnuk/D.Šomen/A.Caković/A.Karas)

9. Lorenzo feat Dino Purić & Reper iz sobe – Vrati se iz Irske (Lorenzo – Lorenzo/Reper iz sobe – Z.Dusper Dus)

10. Marin Jurić Čivro - Naivno (B. Kolarić/M.Kolarić/M. Matijević Sekul – M. Matijević Sekul)

11. Lorena Bućan - Drowning (I.Huljić – L.Škaro)

12. Indira - You Will Never Break My Heart (B.Mihaljević/A.Crotti/D.Medalie – I.Levak/D.Medalie – B.Mihaljević/A.Crotti)

13. Jure Brkljača - Hajde nazovi me (M.Rus – F.Boić)

14. Colonia - Zidina (B.Đurđević – V.Đurđević – B.Đurđević)

15. Mia Negovetić - When it Comes to You (A.Wrethov//Linnea Deb/Denniz Jamm/M.Negovetić)

16. Damir Kedžo - Divlji vjetre (A.Pecotić – B.Šalamon Shalla/M.Rodić)

Ove godine hrvatski predstavnik će biti izabran kombinacijom glasova publike putem telefonskih poziva i slanja SMS-poruka, te žirija koji će se javiti iz pet regionalnih centara - Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin/Čakovec.

