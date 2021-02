Dora 2021. u mnogočemu je drukčija od dosadašnjih. U dvorani Marino Cvetković u Opatiji sve je spremno za 14 finalista koji jedva čekaju izaći na pozornicu, ali ondje ih neće bodriti publika kao dosad jer to zbog epidemioloških mjera nije moguće.

Glazbenik Sandi Cenov (52) s pjesmom 'Kriv' volio bi nastupiti na Eurosongu. Na kladionicama baš i ne stoji najbolje, ali publika i žiri sve to još mogu promijeniti. Nakon 15 godina vratio se na Doru s istim žarom.

Bernarda Brunović je 2019. nastupala na Dori, ali tada je pobjedu odnio Roko Blažević. Sada se odlučila vratiti u Opatiju pjesmom 'Colors'.

Kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića, mlada pjevačica i studentica psihologije Ella Orešković predstavila se pjesmom 'Come This Way'. Počela je pjevati s 10 godina. U Zagrebu je pohađala Američku međunarodnu školu u kojoj je u sklopu obveznog glazbenog predmeta počela 'brusiti' svoj glazbeni talent. U školi je često imala nastupe, ali nastup na Dori joj je prvi veliki do sada.

Erica Vidovića iz Koprivnice hrvatska javnost već je imala prilike upoznati. Sudjelovao je u 'Voiceu' gdje je oduševljavao žiri i publiku vokalnim sposobnostima. Sada je u Opatiji zapjevao 'Reci mi'. Na društvenim mrežama već su ustanovili da ih podsjeća na Harryja Pottera.

Nina Kraljić je otvorila ovogodišnju Doru. Na pozornicu je došla u plavoj haljini sa zlatnim detaljima te izvela pjesmu 'Rijeka'. Nalikuje na 'ženu pticu', što je zapravo i poanta njezina projekta 'Alkonost of Balkan'. - Alkonost je mitološka žena ptica slavenskih korijena (originalno iz Rusije) koja svojim glasom utječe na ljude (uspavljuje ih ili hipnotizira). Ptica je česti arhetip velikih pjevača i zaštitnica drevnih pjesama i nota, prenositelj zvuka i starog korijena glazbe i plemena - ispričala nam je nedavno.

Pobjednik Dore 2021. bit će izabran kombinacijom glasova publike putem telefonskih poziva i SMS-ova te žirija u omjeru 50:50. U slučaju izjednačenja, prednost na tablici ima ona pjesma koja ima veći broj bodova publike.

Redoslijed izvođenja pjesama je sljedeći:

1. Nina Kraljić - Rijeka (Alkonost of Balkan)

2. Eric - Reci mi

3. Ella Orešković - Come This Way

4. Bernarda - Colors

5. Sandi Cenov- Kriv

6. ToMa - Ocean of Love

7. Filip Rudan - Blind

8. Beta Sudar - Ma zamisli

9. Cambi - Zaljubljen

10. Ashley i Bojan - Share the Love

11. Brigita Vuco - Noći pijane

12. Mia Negovetić - She's Like Dream

13. Albina - Tick-Tock

14. Tony Cetinski i Kiki Rahimovski - Zapjevaj, sloboda je!

Ženska snaga dominira Dorom 2021. - izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije vode četiri HRT-ove uzdanice; Daniela Trbović, Barbara Kolar, Jelena Lešić i Doris Pinčić. I dok su Danijela, Jelena i Doris dosad barem jednom vodile Doru, Barbari Kolar ovo je prvi put pa je već tjednima zovu 'debitanticom'. Urednica Dore je Uršula Tolj.

