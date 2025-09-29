Sve ljubavi Selene Gomez: S Bieberom je prekidala triput

Pjevačica i glumica Selena Gomez proteklog je vikenda uplovila u bračnu luku s glazbenim producentom Bennyjem Blancom. Sretnu vijest s obožavateljima je podijelila na Instagramu, a američki mediji su prenijeli kako je na svadbi u Kaliforniji bilo oko 170 gostiju. Među okupljenima su bili Taylor Swift i Paris Hilton, Selenine kolege iz serije 'Only Murders in the Building' te njezine najbliže prijateljice Raquelle Stevens, Ashley Cook i Courtney Lopez. Ljubavni život Selene Gomez već dugi niz godina privlači pažnju javnosti, a dok joj je najpoznatija veza ona s Justinom Bieberom, Selena je ljubila brojna poznata lica.

Gomez je 2008. godine kratko bila u vezi s Nickom Jonasom, jednim od trojice poznate braće Jonas. U to vrijeme je njezina prijateljica Miley Cyrus također bila zainteresirana za njega, no djevojke su vrlo brzo nastavile dalje. "Nikada se nismo posvađale zbog Nicka. Sviđao nam se isti dečko i što sad? Danas smo posložene i gotovo smo zaboravile na sve to", komentirala je Gomez godinama kasnije spekulacije da zbog ove situacije nije u dobrim odnosima s kolegicom Cyrus. Prije nego što je prekinula s Nickom, pojavila se u spotu za pjesmu "Burnin' Up" Jonas Brothersa.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Godinu kasnije mediji su je opsjedali zbog veze s glumcem Taylorom Lautnerom, zvijezdom "Sumrak sage". Prekinuli su zbog previše pažnje medija koju su dobivali. "Čim bismo izašli na ručak ili večeru, i mene i njega su pratili paparazzi. Htjeli smo se samo družiti, no to očito nije bilo moguće", komentirala je onda Selena. U medije je kasnije procurio trač kako su Taylorovi roditelji "krivi" za njihov prekid, jer nisu htjeli da glumac bude poznatiji zbog djevojke s kojom se viđa, nego zbog svoje karijere. Lautner je nakon prekida ljubio Seleninu blisku prijateljicu Taylor Swift, no sudeći po svemu djevojke nisu imale nikakvih problema oko toga.

Što se veza tiče, Selenina najpoznatija i najduža veza je ona s kolegom Justinom Bieberom. Triput su prekidali i mirili se, a njihova ljubavna priča započela je u prosincu 2009. godine. Dugo su opovrgavali glasine da su skupa, no kasnije su se svugdje pojavljivali zajedno. Četiri pune godine su bili u vezi prije nego su kratko prekinuli 2014. kada su se posvađali na festivalu Coachella. Razlog svađi bile su navodne fotografije Kylie Jenner koje je Selena pronašla u Justinovu mobitelu.

Foto: D.CHARRIAU

Drama se nastavila iste godine, u vrijeme kada su mediji Selenu povezivali s glumcem Orlandom Bloomom. Malo nakon toga, Bloom je udario Biebera u lice na Ibizi, a mediji su prenosili kako je razlog tome bilo Justinovo zafrkavanje glumca zbog njegove bivše supruge, manekenke Mirande Kerr. Iako su se pomirili iste godine, Selena i Justin su prekinuli nakon samo par mjeseci.

"Bili smo jako zaljubljeni. Ništa drugo nije bilo važno. Bili smo opsjednuti jedno drugim, no mislim da zbog toga i nismo uspjeli", rekao je jednom prilikom Justin Bieber, koji je njihovu vezu uspoređivao s brakom. Posljednji put kada su se pomirili bilo je u listopadu 2017., no u ožujku 2018. godine su prekinuli i svoju ljubav ostavili u prošlosti.

Foto: Hubert Boesl/DPA

Selena Gomez nije potvrdila vezu s Orlandom Bloomom, no dvaput su ih paparazzi uhvatili zajedno. TMZ je 2016. godine objavio fotografije para kako se maze u Las Vegasu, a jedini problem u cijeloj priči je bila pjevačica Katy Perry, s kojom je glumac u to vrijeme službeno hodao.

Producent Zedd i pjevač Niall Horan iz grupe One Direction također su na listi Seleninih bivših ljubavi. Njihova ljubav nije opstala duže od nekoliko paparazzi fotografija, a ljubila je i Samuela Krosta, kojeg je upoznala preko prijateljice Gigi Hadid. Producent Charlie Puth dugo je vremena negirao glasine da je kratko hodao s Gomez, no na kraju je sve priznao u jednom intervjuu. Ni njihova ljubav nije bila dugoga vijeka.

The Weeknd je osim Biebera jedna od poznatijih Seleninih veza. Par je hodao 2017. godine, a svoju ljubav nisu krili. Zajedno su se pojavljivali na crvenim tepisima, bili su na brojnim putovanjima skupa te su čak ruku pod ruku otišli i na Met Gala iste godine. Razlog njihova prekida navodno su bili pretrpani rasporedi. Selena je snimala seriju u New Yorku, dok je The Weeknd bio na svjetskoj turneji i nisu se imala vremena ni vidjeti.

Foto: Doug Peters

Prije nego što je uplovila u bračnu luku s Bennyjem Blancom, Gomez je ljubila talijanskog filmskog producenta Andreu Iervolina, DJ-a Drewa Taggarta i još jednog članaka One Directiona - Zayna Malika. Iako nije puno pričala o toj vezi, američki mediji su u nekoliko navrata pisali kako su ih vidjeli zajedno kako se ljube u restoranima. Selena je nakon kratkog vremena signalizirala svijetu da su raskinuli jer više jedno drugo nisu pratili na Instagramu. Od lipnja 2023. godine do danas u sretnoj je vezi s Blancom, koji joj je od vikenda i suprug.