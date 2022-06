Sve o najbizarnijem suđenju Amber Heard i Johnnyja Deppa: Nasilje, droga, tajne snimke...

Prvo “tik-tok” suđenje u povijesti, kako ga nazivaju američki mediji, podijelilo je javnost u timove, navija se za Johnnyja Deppa (58)

i Amber Heard (36) kao da su sportske momčadi u nekoj utakmici, društvene mreže “gore” od komentara, vrijeđa se, poziva na bojkot, još gore i na nasilje... Potpuno suludo. U ovom suđenju stvarno ne biste trebali birati favorita.

POGLEDAJTE VIDEO

Porota je prije nekoliko dana, nakon 14 sati vijećanja, donijela presudu u sudskom sporu za klevetu koji se vodi između Johnnyja Deppa i Amber Heard, rekli su glasnogovornici Deppa i Heard za CNN. Porota je jednoglasno odlučila u korist Johnnyja Deppa u njegovoj tužbi da je kleveta to što ga je Amber Heard nazvala seksualnim zlostavljačem.

Nadalje, porota je utvrdila da su optužbe Amber Heard u Washington Postu bile zlonamjerne. Tako je Depp dobio deset milijuna dolara odštete i pet milijuna dolara kaznene odštete. Međutim, Amber je dobila protutužbu za klevetu i dobila dva milijuna dolara jer je bila kleveta kad je Johnny optužio Amber i njezine prijatelje da su smislili priču za policajce pod vodstvom njezina odvjetnika i publicista.

Za početak u šest godina, koliko se bivši supružnici povlače po sudovima, razni medicinski stručnjaci iz oba tima za Deppa su zaključili da: pati od depresije i nesanice, ima bipolarni poremećaj, da je teški ovisnik o drogama i alkoholu, ima poremećaje koncentracije, kao i da ima težak oblik gastroezofagealne refluksne bolesti. Ni Heard nije puno “bolja”. Tijekom suđenja smo od raznih medicinskih stručnjaka i svjedoka doznali kako glumica pati od nesanice, tjeskobe, da je sklona ispadima bijesa, da je imala problema s drogama...Prema analizi Deppova tima, glumica ima i granični poremećaj osobnosti, kao i histrionski poremećaj ličnosti. Glumičina obrana te navode odbacuje i tvrdi da je glumica zapravo oboljela od PTSP-a.

Tijekom suđenja čuli smo i kako je Heard konzumirala alkohol, marihuanu, kokain, ecstasy, zbog previše “ludih gljiva” navodno joj je

navodno pozlilo na Coachelli, a nisu joj strane bile ni razne tablete na recept, koje je onda miješala s ilegalnim supstancama i alkoholom.

Depp je još teži slučaj od Heard. Alkohol, marihuana, kokain, razni opijati svih vrsta, tablete svih boja... U principu su bili njegova svakodnevica. Njihova veza, kasnije i brak, bili su zapravo recept za savršenu katastrofu. Koju smo i dočekali. Uz tone “prljavog rublja”. Od međusobnih optužbi za fizičko i psihičko nasilje i maltretiranje, preko navoda Heard da ju je Depp seksualno zlostavljao, fekalija u spavaćoj sobi, detalja o Deppovu penisu, krvi po zidovima...

Ovaj proces, u kojem je Depp tražio od bivše 50 milijuna dolara, a ona od njega 100 zbog pretrpljenih gubitaka i klevete, na trenutke je smrtno ozbiljan, ali već iduću sekundu cijela sudnica može prasnuti u smijeh. A takav “spektakl” Amerikanci obožavaju i ne propuštaju. Najčitanije vijesti kod njih nisu o ratu u Ukrajini, novom zakonu o abortusu, Muskovu “oću-neću” s Twitterom... Već od Los Angelesa do New Yorka svi čitaju najviše od bivšem glumačkom paru. Nekoliko najutjecajnijih američkih portala tako je u travnju zabilježilo porast između devet i 23 posto i kod svih su najtraženiji pojmovi bili Johnny i Amber.

Par se upoznao 2011. na snimanju filma “Portorikanske noći: dnevnik opijanja” u kojem su oboje imali uloge. Tu je počela ljubavna avantura koju su prvo vrijeme krili od javnosti.

- Heard je duboko problematična osoba koja manipulira ljudima oko sebe. Progonila ga je, udvarala mu se. Potrudila se da ga osvoji glumeći zaljubljenu djevojku i uspjelo je, a on se do ušiju zaljubio u nju - rekla je na početku suđenja Deppova odvjetnica Camille Vasquez.

- Na svoju suprugu Amber gledao je kao na svoju majku i svoju sestru koju mrzi, njegov bijes je potaknut alkoholom i drogama - uzvratio je Amberin tim u uvodnoj riječi. Od početka procesa obje strane imaju samo jedan cilj: prikazati sebe kao žrtvu, a drugu stranu kao nasilnika.

Prema priznanju i jednog i drugog, i prije nego što su ušli u brak 2015., njihov odnos bio je prepun nasilja i (auto)destrukcije. Pijane svađe i vrijeđanja bili su sasvim normalni. Heard je tijekom suđenja priznala i kako je nekoliko puta udarila Deppa, on ustraje u priči da je nikad nije udario, osim jednom slučajno dok se branio od njezinih napada. Ona ga je optuživala i na ljubomorne ispade i konzumiranje droge pred djecom, on nju da je prijetila samoubojstvom ako je ostavi... Brak je potrajao malo više od godinu dana, Amber je u jednom trenutku zatražila i dobila zabranu pristupa za Deppa, palo je nešto teških riječi, ali sam razvod nije bio ništa ružniji nego prosječan holivudski razvod. U granicama normale.

Depp joj je pristao i isplatiti milijune dolara, ona je tvrdila da joj ne treba njegov novac i da će ga dati u humanitarne svrhe... Uglavnom, razvod je zaključen tamo 2017. i dvojac je nastavio s glumačkim karijerama. I dobro im je išlo. Depp je zaradio gomilu novca na “Piratima s Kariba”, Heard ne toliko, ali svejedno za običnog smrtnika suludo puno za svoj rad na “Aquamanu”. Svijet je pomalo i zaboravio na njihov razvod i problematično ponašanje, kad je u prosincu 2018. u Washington Postu izašla vrsta kolumne, ili ako vam je lakše, otvorenog pisma Amber Heard u kojem piše kako je bila žrtva seksualnog i obiteljskog nasilja do prije dvije godine te da je zbog toga kažnjena gubitkom uloga i sponzora. Iako u tekstu nije spomenula Deppa, svima je bilo jasno na koga se to odnosi.

Kasnije se doznalo da je Heard u pisanju teksta i njegovu plasiranju imala jako puno pomagača iz ACLU-a, američke organizacije za zaštitu ljudskih prava. Njihovi čelnici priznali su da su s pričom izašli namjerno u tom trenutku kad je karijera Heard bila na vrhuncu zbog “Aquamana”, kao i da je osoba na koju se Heard referira Depp. Glumac je zbog tih navoda, koje je nazvao lažnim, podigao i tužbu čijem procesu danas svjedočimo.

- Ove fiktivne tvrdnje nisu iznesene na početku Amberinih optužbi 2016., a tek su se zgodno pojavile godinama kasnije kad je tužena za klevetu jer je u svom tekstu navela da je žrtva seksualnog nasilja. Ovo slijedi obrazac njenih razrađenih, lažnih tvrdnji koje su se mijenjale i razvijale tijekom vremena u svrhu šoka u holivudskom stilu - poručili su iz glumčeva tima.

I najbizarnije “celebrity suđenje” zadnjeg desetljeća moglo je početi. Prvo su, naravno, još malo ratovali preko novina i društvenih mreža, kako to već ide. Svjedoke je prvo pozvao Deppov odvjetnički tim. Christi Dembrowski, njegova sestra i menadžerica. Iako je priznala kako Johnny ima problema s drogama, izjavila je da nikad nije bio nasilan prema Heard ili bilo kojoj drugi ženi. Tvrdila je i da je Heard ta u vezi koja je bila nasilna.

Slično je ponovio i Deppov susjed Isaac Baruch. Rekao je kako nikad nije vidio nikakve ozljede na Heard. Najviše pažnje prvog tjedna suđenja izazvalo je svjedočenje, doduše unaprijed snimljeno, bivše glumičine asistentice Kate James. Ona je bivšu poslodavku optužila za verbalno nasilje, ispričala je kako je Heard često imala ispade bijesa, kako joj je prijetila u porukama, kako je često miješala razne droge.

- Ništa što je radila nije imalo smisla. U svojoj glavi ona je valjda nešto organizirala, ali to je bio opći kaos - ispričala je Kate i dodala kako je Heard bila i nasilna prema svojoj sestri. No svjedočenje Kate James brzo je zasjenio Deppov doktor David Kipper. On je govorio o incidentu iz Australije 2015. u kojem je Heard navodno bocama votke gađala tadašnjeg supruga, zbog čega je ostao bez dijela prsta.

- Sve je bilo razbacano i u kaosu kad sam stigao tamo - rekao je Kipper, a o toksičnosti veze posvjedočila je i medicinska sestra

Debbie Lloyd, koja je radila s Kipperom.

- Puno puta sam čula kako Heard urla na Deppa i počinje svađe - ispričala je Debbie, koja je na imanju u Australiji i tražila odsječeni komad Deppova prsta kako bi mu ga u bolnici mogli prišiti. Svjedočili su, redom u korist glumca, i njegovi bliski suradnici, tjelohranitelji... A onda je došao red i na njega.

- Gađala me raznim stvarima, udarala me ponekad, tukla mi je glavom u vrata WC-a, nekoliko puta sam se morao zaključati iz straha za sigurnost - pričao je Depp, a onda i dodao kako je nakon ozljede u Australiji vlastitom krvlju “u bunilu” pisao po zidovima, ali da Heard nije htio prijaviti da joj ne uništi karijeru. Puštene su i snimke na kojima Heard vrijeđa Deppa i priznaje da ga je udarila. Iako je Depp većini “pratitelja” slučaja do tog trenutka možda bio simpatičniji, svi su zanijemili od šoka nakon što su Heardini odvjetnici pročitali poruke koje je Depp slao prijatelju glumcu Paulu Bettanyju. U njima priča o utapanju i paljenju Heard.

- Nakon svega toga ću jeb** njezin izgoreni leš kako bi se uvjerio da je vještica mrtva - napisao je Depp, koji se branio kako se samo referirao na šalu iz “Monty Pythona”, ali šteta je već bila napravljena.

U 4. tjednu suđenja na red je došla i strana Amber Heard. Njezini svjedoci, osim sestre Whitney, nisu vidjeli uživo kako je Depp udara, ali tvrde da im se na to često žalila i da je po tijelu i licu znala imati modrice. Njezino svjedočenje, u kojem je među ostalim pričala i kako ju je Depp silovao staklenom bocom, izazvalo je lavinu komentara na društvenim mrežama i medijima. U jednom trenutku svjedočenja Heard je naglo prestala plakati kako bi pozirala fotografu, zbog čega su je mnogi optužili da glumi i izmišlja. Njezino svjedočanstvo bilo je prepuno užasnih detalja u kojima tvrdi kako ju je Depp više puta silovao, kako ju je tjerao na oralni seks, kako je pijan uvijek postajao agresivan, kako se više puta bojala za svoj život... Ispričala je i kako ju je jednom optužio da mu je ukrala drogu pa joj je stavio ruke u gaćice misleći da je supstance skrila u svoju vaginu...

- Ali svaki put kad bi se otrijeznio i došao sebi, bio je najbolja osoba na svijetu. Zato sam bila s njim i trpjela to - rekla je Heard.

Na unakrsnom ispitivanju Heard je, međutim, priznala kako nije ispunila svoje obećanje iz brakorazvodne parnice da će donirati novac udrugama i bolnicama zbog visokih troškova suđenja. Rekla je i kako nije htjela liječnicima prijaviti silovanja jer nije htjela da netko za njih dozna. O nedostatku dokaza o navodnom fizičkom nasilju Deppa nad njom, osim nekoliko fotografija koje i ne otkrivaju puno toga, branila se time da ih je uspješno prikrivala šminkom. Ispričala je i kako ju je Depp jednom prilikom iskoristio kao pepeljaru za gašenje cigarete, dok je on tvrdio da se to nije tako dogodilo.

- Depp je bio izrazito ljubomoran i ponekad nasilan prema bivšim partnericama - rekao je Deppov (bivši) prijatelj i kolega iz benda

Bruce Witkin, koji je dodao i da je Depp sklon drogama.

- Zbog njegovih sve većih problema s drogama sve je teže bilo raditi s njim i pronaći mu uloge - ispričali su iz agencijske kuće koja je Deppa zastupala 26 godina.

- On ima ozbiljnih problema s drogom. Kao i s ‘bacanjem’ novca koji suludo troši - rekao je Deppov bivši zastupnik za poslovna pitanja Joel Mandel.

- Kad bi popio, postajao bi užasno nasilan. Gađao me bocom vina - rekla je Deppova bivša partnerica Ellen Barkin s kojom je glumio u “Strahu i prijeziru u Las Vegasu”... Zato je Johnnyjeva bivša Kate Moss nedavno ipak stala u njegovu obranu i demantirala Amber da je nije bacio niz stepenice. Već sad je jasno da će Hollywood jednog dana o ovom suđenju snimiti film ili dokumentarac koji će ljudi “gledati kao ludi”. Jer uz sve nabrojeno, svjedočili smo o ženi koja upada na suđenje vičući da je majka Deppova

djeteta, navodnom šmrkanju kokaina Heard tijekom iskaza, bizarnom ponašanju medicinskih stručnjaka, nepromišljenim pitanjima odvjetnika, a tu je i obožavateljica Deppa koji je ispred suda doveo dvije alpake kako bi “razveselio glumca nakon teškog dana na sudu”.

Najčitaniji članci