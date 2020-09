Kafići i klubovi ne smiju raditi iza ponoći još barem dva tjedna

<p>Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske produžio je u utorak primjenu odluke o ograničavanju radnog vremena barova do 7. listopada. </p><p>Tom odlukom ograničeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz kategorije "Barovi", kao što su noćni klubovi, noćni barovi, disco-barovi, caffe barovi i sl., koji smiju raditi najduže do 24 sata.</p><p>Novom odlukom Stožera rok primjene se produžuje do 7. listopada.</p>