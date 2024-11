Sve pršti od romantike! Petra Dugandžić objavila novi video s upola mlađim suprugom

Petra Dugandžić (48) nedavno je iznenadila javnost kad je otkrila da se u tajnosti udala za nigerijskog nogometaša Maka Noblea, čije je puno ime Goziembah Noble Makuochukwu (22). Glumica je ispričala za Story kako su se upoznali prilikom njezinog posjeta u Africi, a sve o detaljima ljubavne priče odlučila je iznijeti kroz svoju predstavu "Nikome ni riječi", čija će premijera biti 15. studenoga u zagrebačkoj Scenoteci. Čini se da glumica ne može dočekati svoju premijeru pa pratiteljima na društvenim mrežama pomalo dijeli njihove zajedničke privatne trenutke.

Tako je nedavno objavila njihovu zajedničku fotografiju, na kojoj Dugandžić pozira glavom naslonjena na leđa svom voljenom. Posvetila je i emotivnu poruku.

- On kaže da se u sobi s tamnim zastorima osjeća udobno, poznato, svoje, a igra na najjačem suncu. Ja sanjam staklene stijene, živjela bih na suncu na plaži, a radim i tamnim dvoranama. Baš smo crno bijelo crni u bijelo crno bijelom - napisala je tada.

Čini se kako se ne odvajaju jedno od drugog, a sad je objavila i video u kojem razmjenjuju nježnosti.

- Pozdravi od obitelji Noble - napisala je glumica u opisu objave, a u pozadini je svirala pjesma Janet Jackson, 'That's The Way Love Goes'.

Novopečenom paru pridružio se i glumičin kućni mezimac. Prvo se smjestio između njih, a onda se kasnije odmarao u Petrinom krilu.

Foto: Screenshot Instagram

Foto: Screenshot Instagram

Nedavno se Petra zahvalila na lijepim čestitkama, ali i uputila nekoliko riječi hejterima.

- Van svake pameti, evo nisam dugo snimila story na Instagramu, ali sada imam razlog. Puno hvala svim obožavateljima koji su nam čestitali i poželjeli nam sreću, a puno hvala i svim hejterima. Sad mi je samo žao što prije nego sam objavila ovu priču o ljubavi u kojoj sam stvarno sretna, se nisam s nekim kladila da ćete reagirati na način na koji ste reagirali i što mi na Instagramu prestižete sa super gnjusnim komentarima, hvala vam na tome jer niste svjesni koliko mi s tim praktički i pomažete - poručila je putem Instagrama.