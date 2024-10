Sve što se do sada zna o tragičnoj smrti Liama Paynea

Dobar dan, zovem iz hotela CasaSur Palermo u Buenos Airesu. Imamo gosta koji je poludio na drogama i alkoholu. Kad je pri svijesti, uništava sve u sobi. Trebate nekoga poslati, molim vas, riječi su šefa recepcije operateru 112 u nadi da se pruži pomoć britanskom glazbeniku Liamu Payneu. No bilo je kasno. Liama su pronašli beživotnog nakon pada s balkona koji se nalazio na trećem katu. Nekadašnji član boy benda One Direction je 2010. osvojio srca milijuna obožavateljica, a tragična vijest sad ih je slomila.

- Ovo je nevjerojatan šok. Premlad nas je napustio - komentari su fanova na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:00 Život Liama Paynea: Od dječaka u TV showu do mega zvijezde i veze s popularnom Cheryl Cole | Video: 24sata Video

Argentinski mediji pišu da je Liamova soba na dan smrti bila sva devastirana. Razbijeni televizor, stol prekriven bijelim prahom, na kojemu su bile šibice, ostaci spaljene svijeće i komadi aluminijske folije.

- U sobi je koja ima balkon. Malo smo zabrinuti da će nešto učiniti, da će riskirati svoj život - rekao je šef recepcije u pozivu za pomoć.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:26 Posljednji videozapis živog Liama ​​Paynea? | Video: 24sata/reuters

Pablo Policicchio, direktor komunikacija Ministarstva sigurnosti Buenos Airesa, nakon smrti glazbenika rekao je za Associated Press da je Payne "skočio s balkona svoje sobe". Iza sebe je ostavio sina Beara (7), kojega je dobio 2017. s pjevačicom Cheryl Cole (41), a samo nekoliko dana prije smrti objavio je snimke s novom djevojkom Kate Cassidy. Krajem rujna stigli su u Argentinu kako bi prisustvovali koncertu njegova kolege iz benda, Nialla Horana (31). "Lijep je dan ovdje u Argentini", govori Liam dok se nalazi u kući s djevojkom, koja se vratila na Floridu prije nekoliko dana.

Foto: Instagram

Na društvenim mrežama niz je komentara upućenih Kate da "ne krivi sebe što je Liam preminuo" jer nije bila s njim te kobne srijede. On je još prije pet godina progovorio o problemima s alkoholom, govorio je da je to posljedica velike popularnosti koju je dobio kao član One Directiona.

- To je gotovo kao da obučete Disneyjev kostim prije nego što izađete na pozornicu, a ispod Disneyjeva kostima bio sam dosta vremena ljut jer nije bilo drugog načina da shvatite što se događa - rekao je tad za australski Men's Health.

KISS Haunted House Party | Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Jedno vrijeme se uspio izboriti s porokom pa se u svibnju prošle godine pohvalio da je trijezan 100 dana.

- Jednostavno se osjećam kao da imam više kontrole nad životom i svime što mi je bježalo, jednostavno osjećam da imam više kontrole nad tim - pričao je u videu na YouTubeu.

Ipak, početkom ovoga mjeseca pojavile su se snimke na TikToku dok se Liam družio s fanovima, a u komentarima su brojni pisali da im djeluje kao da se glazbenik vratio poroku. Kad su se sastali 2010. godine, senzacionalni boy bend One Direction tad nije mogao ni slutiti da će se život njihova kolege ovako rano okončati. Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan i Louis Tomlinson natjecali su se kao solisti u "X Factoru", a Simon Cowell dobio je ideju da ih spoji u boy bend, koji je ubrzo postao najuspješniji u ovom stoljeću.

Liam Payne attends The Fashion Awards 2018 at The Royal Albert Hall. London, UK. 10/12/2018 | Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL/HRT

U manje od dvije godine postali su svjetska pop senzacija, a Sunday Times je 2014. procijenio da vrijede oko 83 milijuna eura. Imali su hit za hitom, a nakon četiri albuma i pet turneja Zayn Malik se htio povući. To je i napravio 2015. godine, a bend je 2016. objavio da ide na neodređenu pauzu.

- Očito je bilo i temeljnih problema unutar našeg prijateljstva. Bili smo zajedno svaki dan pet godina - izjavio je prošle godine u podcastu "Call Her Daddy".

- Ne želim ići previše u detalje, ali bilo je puno politike. Određeni ljudi su radili određene stvari, neki ljudi nisu htjeli potpisati ugovore, pa sam znao da se nešto događa. Dakle, samo sam preduhitrio stvari, ako sam iskren s tobom. Rekao sam: 'Samo ću se izvući iz toga. Mislim da je ovo gotovo' - otkrio je Zayn.

Foto: Agustin Marcarian

Momci su krenuli svatko svojim putem pa je tako nesretni Liam u ožujku objavio svoju posljednju pjesmu "Suze".

- Ova pjesma je rođena iz puno suza, ne samo mojih - napisao je prilikom objave.

Od Liama su se tijekom dana oprostili i njegovi kolege iz One Directiona zajedničkim priopćenjem, a zatim su se i samostalno oglasili na društvenim mrežama. Harry Styles, koji je nakon raspada grupe ostvario zasad vrlo uspješnu solo karijeru, poručio je na društvenim mrežama da će zauvijek pamtiti sve uspomene s Liamom te da mu jako nedostaje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:48 Obožavatelji se skupljaju ispred hotela gdje je umro Liam Payne | Video: 24sata/reuters

Istraga je otkrila nove detalje, koje su šokirale javnost. Naime, mediji prenose kako je policija u hotelskoj sobi u kojoj je odsjeo glazbenik pronađeni upaljač, mobitel i boca viskija.

- Osoblje je u sobi pronašlo totalni nered i oštećene predmete - piše BBC. Navode kako su pronašli i razne kutije s lijekovima, bilježnicu i putovnicu. Policija je izvijestila da je preliminarna obdukcija pokazala da je Payne pretrpio unutarnje i vanjsko krvarenje te da je preminuo od posljedica pada.

Liam je u trenutku pada s balkona bio sam, navode iz ureda tužitelja Argentine, prenosi Sky News. U izvješću se navodi da se pjevačeva smrt istražuje kao 'sumnjiva' zbog lokalnih protokola. Istražitelji još ispituju pet svjedoka, uključujući tri zaposlenice hotela i dvije žene koje su bile u Liamovoj sobi noć prije njegove smrti. Navodi se da su u sobi pronađeni droga i alkohol.

Foto: Ben Birchall/PRESS ASSOCIATION

Prva obdukcija pokazala je da je Liam zadobio 25 ozljeda od pada. Radit će se i toksikološki testovi. Dodaju da je pjevač vjerojatno pao dok je bio polusvjestan ili potpuno bez svijesti, pišu strani mediji.

Kasnije su došli do saznanja kako je glazbenik navodno prethodnu noć proveo s dvije žene, piše Daily Mail. Navode da su ga dvije žene navodno čekale u predvorju hotela. One bi mogle biti ključni svjedoci i da su ga posljednje vidjele živog.

Iako nema naznaka da bi one mogle biti umiješane u njegovu smrt, ali se policija nada da će uz njihovu pomoć uspjeti otkriti što se točno događalo prije pjevačeve smrti.