<p>Čim je počeo graditi modnu karijeru, još prije 15-ak godina, stilist <strong>Marko Grubnić</strong> (37) intrigirao je, na ovaj ili onaj način, znatiželjnike koji prate svaki njegov korak. Okružen estradnim zvijezdama kojima pomno bira obleku, kako za gaže, tako i za ekstravagantne prigode, Modnog Mačka često su pratile i pohvale i kritike. Njegov život na Instagramu provučen je kroz 'filter' pa se dežurni kritičari često pitaju što je od svega što vidimo u Markovu životu stvarno, a što je fejk.</p><p>Upravo smo zbog toga odlučili razgovarati s ljudima koji ga prate u stopu od rođenja do danas, kad i sam Grubnić uživa u svojevrsnom statusu zvijezde. Otac <strong>Veljko</strong> je u mirovini, koju je zaradio radeći u Garešnici u jednoj tvornici opekarskih proizvoda, sasvim običan čovjek. Dobrica, prvi je dojam nakon pozdrava i upoznavanja ispred vikendice u Pakračkim vinogradima.</p><p>Mamu <strong>Branku</strong>, pak, češće prepoznaju na ulici jer sin Marko s njom ponosno pozira na fotografijama koje se munjevito 'lajkaju' i 'šeraju' Instagramom. A kako živi obitelj Grubnić i kako izgledaju trenuci njihovih intimnih druženja koja ne dijele s obožavateljima na društvenim mrežama, u razgovoru su nam otkrili Marko i mama Branka...</p><p>➤ Gospođo Grubnić, čime se uopće bavite, gdje radite?</p><p>Branka: Po struci sam ekonomist. Već pune 42 godine radim u istoj državnoj firmi, pa u šali kažem kako ću raditi sve dok ne padnem sa štikle, odnosno dok mi zdravlje to dopusti.</p><p>➤ Što kažu kolegice na vaše stylinge? Zavide li vam na privatnom stilistu?</p><p>Branka: Kolegice su s godinama uglavnom već navikle na moj stil, ali povremeno reagiraju na neku zanimljivu kombinaciju. Dio njih mi se divi što sam u ovim godinama na tako visokim štiklama i govore mi kako one to ne bi mogle, a mlađe su. Odgovorim im samo kako je to stvar navike, volje i želje. Na neke kolegice pak djelujem tako da si kažu - ako može ona, mogu i ja. A ima, nasreću u jednini, onih koje bi to isto htjele, ali ne mogu, pa su malo ‘zločeste’. Kao i na svakom poslu, u svakom okruženju, moda je glavna sporedna stvar na svijetu. Kao nije nam važna, a ustvari svi primjećujemo sve. Svojega Marka sam učila da odijelo nikako ne čini čovjeka, ali puno o njemu govori.</p><p>➤ I na posao dolazite u petama? Imate li trikove kako se ne umorite od cjelodnevnog hodanja u potpeticama?</p><p>Branka: U Pakracu, gdje imamo kuću u samom centru, susjedi su nam ljekarna, pekarna, kafići, dućani i banke te do njih uvijek, cijeli svoj život, odlazim u štiklama.</p><p>➤ Kako održavate liniju?</p><p>Branka: Liniju je ljeti jednostavno održavati s puno voća i povrća. Imamo svoj mali vrt i voćnjak s raznim voćem, najranijim trešnjama koje obožavam i smokvama, pa do najkasnijeg kivija i kakija. Sad smo se zbog korone i preselili u vikendicu nadomak Pakraca, gdje uživamo u miru i blagodatima prirode. Suprug je također jako ponosan na ribnjak i imanje oko njega koje svakodnevno obilazi i uređuje.</p><p>➤ Što kaže suprug na odjevne kombinacije?</p><p>Branka: Suprug me uvijek vidi takvu kakva jesam, nikad me nije vidio primjerice bez uređenih noktiju. A na odjevne kombinacije sad više uopće ne reagira. Ali voli me vidjeti sređenu.</p><p>➤ Kako izgledaju obiteljske razmirice u domu Grubnićevih? Svađate li se?</p><p>Marko: Apsolutno se nikad ne svađamo i ne bih mogao ni zamisliti da se posvađam s roditeljima. Mislim da bi mi to bilo nešto najgore. Uvijek smo sve rješavali razgovorom, i to prijateljskim razgovorom.</p><p>➤ Čak ni oko odjeće?</p><p>Marko: Ni govora.</p><p>➤ Branka, što nikad ne biste obukli?</p><p>Branka: Nikad ne bih obula cipele s punom petom, platforme, stoga što mislim da u njima ne bih znala hodati kao u štiklama koje nosim od punoljetnosti.</p><p>➤ Pojasnite nam kako funkcioniraju vaši odlasci u kupnju. Bira li odjeću samo Marko pa mu iz trgovine sve fotografirate kad odaberete neki komad, pa vam on odobri ili neku majčicu uzmete ‘na svoju ruku’?</p><p>Branka: Svakodnevnu kupnju obavljam sama, bez Markovih savjeta, ipak imam svoj stil.</p><p>➤ Smetaju li Vam kritike na račun izgleda na fotografijama koje Marko za potrebe svojega profila na Instagramu dodatno uređuje filterima. Nerijetko se mogu čuti komentari kako vas je popeglao, odnosno pomladio.</p><p>Branka: Meni to nimalo ne smeta, kao što ne smeta ni ikome tko nas zna, a dobronamjeran je kao što smo i sami. Marko ima svoj stil čak i kad je uređenje fotografija u pitanju. Lijepo je kad netko i tome pristupa umjetnički i s puno pažnje. On u svemu vidi lijepo, i drugačije ne želi, a ja volim što je takav. Njegov Instagram je kao neki vrhunski modni časopis, pun života, boja i lijepih stvari. Jako sam ponosna što nije površan i što apsolutno ništa ne prepušta slučaju, svaki detalj je na svojemu mjestu. Trebate samo vidjeti naša slikanja za Božić... On se pobrine za sve do najsitnijeg detalja, organizira apsolutno sve, ugosti sve, pravi je doživljaj gledati jednog estetu kako stvara i uživa stvarajući i živeći svoju bajku. A onda neki ljudi si daju za pravo da kažu photoshop... E dragi moji, dajte vi, slobodno vi uredite tako fotografiju ako je to samo tako. Nije lijepo nikoga omalovažavati, njegov trud i rad, treba priznati i pohvaliti kad je nešto dobro, drugačije, i kad netko to radi s guštom i veseljem.</p><p>➤ Marko, kako bi opisao roditelje?</p><p>Marko: Moja mama je moj anđeo, a tata moj uzor, osjećam da bi oni zaista sve učinili za mene. Sin sam jedinac i roditelji su mi kroz život sve priuštili, ali njihovu dobrotu nikad nisam iskorištavao, u smislu da bih se ponašao razmaženo, nezahvalno i slično. Dapače, uvijek me je kroz život bilo strah samo da ne razočaram roditelje. Uvijek sam želio opravdati njihovo bezrezervno povjerenje. I zaista imamo baš poseban odnos svi troje, prijateljski, poštujemo to što smo različiti i podržavamo interese onog drugog. Moji roditelji nisu javne osobe i ne žele to biti nikad, njima je njihov mir najdragocjeniji i to zaista treba poštovati. Oni su moja podrška, moj blagoslov, inspiracija, snaga, suosjećanje, ljubav, velikodušnost... Jako sam zahvalan za sve blagoslove i ljubav koju mi svakodnevno pružaju.</p><p>➤ Kako u Pakracu vaši prijatelji, poznanici i susjedi doživljavaju Markovu slavu?</p><p>Branka: U gradu me uvijek pitaju za Marka. Pozdravljaju ga uvijek, interesiraju se je li bio i kad će doći da ga vide. Mislim da ljudi u Pakracu vole Marka te da su ponosni na njegov put i uspjeh. Čak me poneki mole da im dogovorim susret s njim.</p><p>➤ Kakva je Branka u kuhinji?</p><p>Marko: Moji roditelji su se podijelili što se tiče kuhanja, tatina specijalnost su roštilji, a ja obožavam jesti meso, dok su mamini specijaliteti salate u svim oblicima, okusima i varijantama. Zanimljivo je to što sam kao dijete uvijek volio slatko, ali moja mama nikad nije pekla kolače. Razlog tome je taj što je kuća do naše cijeli moj život bila slastičarnica, tako da se moja mama cijeli život ustvari šali, ali i govori istinu, jer u svakoj šali ima pola istine, da kod nas kolače peče susjed. I zaista je tako, moja mama nikad u životu nije pekla kolače, to je radio susjed.</p><p>➤ Na društvenim mrežama sve se uvijek doima idilično kod Grubnićevih pa se zbog toga stvara percepcija kako nitko ne ‘zavrne rukave’. Koje poslove najčešće radite oko kuće?</p><p>Branka: Društvene mreže su virtualan svijet, i to upravo tako treba i biti. Svi mi odabiremo fotografiju na kojoj smo najbolje ispali i pokušavamo pokazati najbolju moguću verziju sebe, i to je potpuno u redu, društvene mreže tome i služe. Ali život čini bezbroj sitnica koje ne možemo i ne stignemo i nema načina kako da ih prikažemo na društvenim mrežama, a i nema potrebe, neke stvari jednostavno nosimo u srcu.</p><p>➤ Kažete da nikad niste ‘patili’ za jahtama, skupocjenim automobilima i slično. Ipak, posudite li od sina neku brendiranu torbicu ako vam zatreba?</p><p>Branka: I da, doista kroz život nisam patila za jahtama niti sam bila zavidna onima koji ih imaju, drago mi je kad je netko ima, samo pomislim: ‘Neka sretno plovi!’. Nikad ne posuđujem od sina brendirane torbe, to je ipak samo njegova posebna strast, ja imam svojih nekoliko torbi skupljanih godinama, a neke su i njegovi darovi.</p><p>➤ Koje vrijednosti su vam bile ključne prenijeti na sina odgojem?</p><p>Marko: Naučila me je da kroz život idem srcem, da volim ljude. Uspjela je u svojem naumu, ja drugačije ne znam, kroz život zaista idem srcem i ne znam što je to mržnja, volim ljude unatoč svemu i jako, jako, jako volim pomoći ljudima ako mogu. Također me je naučila da prvo pogledam tko priča, a tek onda što priča... I hvala joj od srca na tome.</p><p>➤ Koje uspomene vežeš za djetinjstvo?</p><p>Marko: Imao sam zaista bezbrižno djetinjstvo. Imao sam potpunu slobodu u smislu da sam se igrao s čim sam htio, kad sam htio. Zaista sam bio veselo i bezbrižno dijete, beskrajno sam zahvalan roditeljima upravo na takvom djetinjstvu. Volio bih jednoga dana, nadam se uskoro, da i moje dijete ima upravo takvo djetinjstvo kakvo sam imao ja. Moji roditelji su na meni ostavili neizbrisivi putokaz kako to treba izgledati.</p><p>➤ Nerijetko ste zajedno putovali, doimali su se ti provodi dosta prijateljski... Što ste naučili jedno o drugome? Tko je birao destinacije? Tko je organiziraniji?</p><p>Marko: U fazi smo života kad smo pomalo zamijenili uloge, pa sad ja roditeljima vraćam za sve one lijepe trenutke koje su oni meni priuštili kroz moje odrastanje. Sad se ja trudim njih voditi kroz život, lijepa putovanja, destinacije, restorane, želim da zajedno stvaramo nove uspomene, ali ovoj fazi života sam ja vođa puta baš kao što su oni vodili mene kad sam bio mali, i uvijek su mi sve htjeli priuštiti i pokazati svijet iskreno od srca. Jako mi je važno da zajedničke trenutke provedemo što bezbrižnije i ljepše te da nam zajednički trenuci ostanu u najljepšem mogućem sjećanju.</p>