Obavijesti

Show

Komentari 0
ODGOVORILA KRITIČARIMA

Sve zbog dekoltea: Supruga Nicholasa Houlta oglasila se nakon brutalnih komentara

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Sve zbog dekoltea: Supruga Nicholasa Houlta oglasila se nakon brutalnih komentara
Foto: Danny Moloshok

Nakon pojavljivanja na prestižnoj zabavi povodom Oscara, Bryana Holly otvoreno je progovorila o kritikama na račun svog tijela

Supruga glumca Nicholasa Houlta oštro je odgovorila na komentare koji su se nizali nakon njezinog pojavljivanja na zabavi Vanity Faira povodom Oscara.

Bryana Holly (32) oglasila se na društvenim mrežama nakon što su ona i Hoult (36) prisustvovali jednom od najprestižnijih događaja u Hollywoodu u nedjelju navečer. Za tu je prigodu nosila crnu haljinu s šljokicama dizajnerske kuće Lurelly, s dubokim dekolteom koji je privukao veliku pažnju – ali i kritike, piše Daily Mail.

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills
Foto: Danny Moloshok

Nakon događaja, Bryana je na Instagramu podijelila poruku kao odgovor na komentare o svom tijelu: “Vidim komentare o mojim grudima. Ovo je tijelo majke koja doji i koja satima nije nahranila svoju djecu, u redu? Ako znate, znate. Ne dugujem vam objašnjenje.”

Bryana i Nicholas zajedno su od 2017. godine te imaju sina Joaquina (8) i mlađe dijete (3), rođeno krajem 2022. godine. Par svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, iako je Hoult u jednom intervjuu u studenom 2024. Bryanu već nazvao svojom suprugom.

Poznati glumac ranije je govorio i o izazovima roditeljstva, naglasivši kako ono nije uvijek idilično. U intervjuu za Evening Standard priznao je: “Razina umora je ekstremna. Nitko vas na to ne upozori!”

Ipak, dodao je kako ljubav koju roditeljstvo donosi nadmašuje sve: “To je nevjerojatno. Obožavam to. I stalno se mijenja. Djeca se toliko brzo razvijaju – svaki dan je drugačiji. Ispuni vas kao osobu u potpunosti.”

Foto: Youtube/Screenshoot

Hoult je glumačku karijeru započeo još kao dijete, a širu prepoznatljivost stekao je u filmu About a Boy, gdje je glumio uz Hugha Granta. Kasnije je postao poznat široj publici kao Tony Stonem u seriji Skins, što ga je lansiralo među vodeće mlade britanske glumce.

Tijekom godina izgradio je raznoliku karijeru, pojavljujući se u velikim franšizama poput X-Men (gdje je tumačio lik Beasta) te u filmovima kao što su Mad Max: Fury Road, The Favourite, Warm Bodies i The Menu. Uspješno balansira između blockbustera i umjetničkih projekata, a publika ga prati i kroz televizijske uloge, uključujući seriju The Great.

DJEČJE ZVIJEZDE FOTO Odrasli pred kamerama: Proslavili se kao klinci, a u glumi aktivni još i danas
FOTO Odrasli pred kamerama: Proslavili se kao klinci, a u glumi aktivni još i danas

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026