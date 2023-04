Švedska manekenka odmara s 'minijaturnim' milijarderom: Od nje je manji za dvije glave...

Švedski model, poduzetnica i DJ-ica Victoria Silvstedt (48) viđena je na odmoru u južnoj Francuskoj s dugogodišnjim partnerom, biznismenom i milijarderom Mauriceom Dabbahom.

Fotografi su par uhvatili u slavnom hotelu Eden Roc, a poznato je kako zanosna plavuša obožava toplije destinacije, te većinu godine provodi na plaži. Plavokosa Šveđanka nikada nije skrivala da voli glamurozan život, a dosad je bila u vezama samo s bogatim i utjecajnim muškarcima, unatoč tome što niti ona nije 'siromašna'.

Foto: Pothon.

Nije poznato koliko je dugo u vezi s Dabbahom, no zna se kako se u lipnju 2000. godine udala za voditelja Chrisa Wraggea, no brak je potrajao nešto manje od deset godina.

Foto: Pothon.

Zbog sadašnje veze je često bila predmet ismijavanja, jer je od partnera viša za dvije glave, a da stvar bude zabavnija, Victoria obožava visoke pete.

Foto: Pothon.

Također, Victoria izgleda mlađe no što jest, te redovito vježba, no u Francuskoj je pokazala da nitko ne može pobjeći zubu vremena, a to se kod nje vidjelo po koži na nogama.

