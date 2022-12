Švedski par želi ukinuti hit 'Last Christmas': 'Snimku ćemo baciti na deponiju nuklearnog otpada'

'Last Christmas', popularni božićni hit grupe Wham!, živcira jedan par iz Švedske da su počeli prikupljati novac kako bi otkupili prava na tu pjesmu i potpuno je ukinuli. Pisac Thomas Mazzetti i njegova supruga slikarica, Hannah dosad su prikupili 60 tisuća dolara (oko 426 tisuća kuna), piše Daily Mail.

Hannah je otkrila kako je počela mrziti tu pjesmu prije otprilike 13 godina, kada je radila u jednom kafiću u Oxfordu, u kojem ju je šef puštao bez prestanka.

- Vlasnik kafića je htio blagdansku atmosferu te je zbog toga pripremio i posebni CD. No on nije svjedočio agoniji nas koji smo radili i slušali Last Christmas 111 puta - ispričala je.

Prošlog Božića priznala je prijateljima svoju mržnju prema 'Last Christmas' i navela da je spremna platiti da više nikad ne čuje tu pjesmu.

- Tada je netko rekao da je teoretski moguće otkupiti prava na pjesmu i skinuti je sa svih streaming servisa - dodala je.

To je potaknulo ovogodišnju akciju prikupljanja sredstava, a dosad se odazvalo 327 ljudi koji su ukupno prikupili preko 60 tisuća dolara (oko 426 tisuća kuna). No pred njima je dug put, s obzirom na to da su prava za tu pjesmu u vlasništvu kuće Warner Chappell Music UK te da prava za popularnu pjesmu koštaju oko 20 milijuna dolara (oko 142 milijuna kuna).

Tomas i Hannah imaju troje djece, Augusta, Juliana i Adu, koji su se također uključili u misiju. Cilj im je prikupiti 15 milijuna dolara (oko 106 milijuna kuna) kako bi krenuli u pregovore s Chappell Music UK. Zatim planiraju snimku baciti u deponiju nuklearnog otpada u Finskoj gdje će stajati netaknuta sljedećih dva milijuna godina.

