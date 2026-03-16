Sven Pocrnić je pobjednik druge epizode showa Tvoje lice zvuči poznato: Uzor su mi roditelji

Jubilarna deseta sezona showa Tvoje lice zvuči poznato tek je počela, a već je donijela nekoliko upečatljivih nastupa. Jedan od onih o kojima se najviše govori svakako je transformacija 25-godišnjeg pjevača i vokalnog trenera Svena Pocrnića, nakon transformacije u Marka Perkovića Thompsona u prvoj emisiji, u drugoj epizodi utjelovio Britney Spears i pritom odnio pobjedu.

- Da mi je netko prije nekoliko mjeseci rekao da bih mogao pobijediti kao Britney, iskreno bih mu rekao da ne znam o čemu govori - priznaje Sven kroz smijeh.

Iako ima iskustva s mjuziklima, kaže da mu je ova transformacija bila prilično izvan zone komfora.

- Njezin način pjevanja nije mi prirodan, ne toliko zbog raspona koliko zbog specifične intonacije i boje glasa. A i ovakav tip koreografije nešto je s čime se ranije nisam susretao - priznaje.

Ipak, upravo je ta kombinacija pjevanja, glume i pokreta ono što ga u ovom showu najviše privlači. Posebno ga fascinira proces nastajanja lika dok satima sjedi u stolici za maskiranje.

- Tek kad stave svu protetiku, šminku i kostim, dobiješ osjećaj da se lik doslovno gradi oko tebe. Tada se otvori potpuno nova dimenzija imitacije - kaže Sven. Dodaje kako bi mu jedna od najvećih želja u nastavku emisije bila transformirati se u Chestera Benningtona iz benda Linkin Park.

Foto: Luka Dubroja

Audicije uz improvizirane kostime

Prije nego što je stao na pozornicu popularnog showa, morao je proći nekoliko audicijskih krugova. Upravo je prvi bio i najzabavniji jer je sam osmislio kratke transformacije. Za potrebe snimke utjelovio je Sinead O’Connor i otpjevao njezin hit "Nothing Compares to You", odjeven u tajice i sportski grudnjak svoje zaručnice te kožnu jaknu šogorice.

- Htio sam osjetiti kako je to stvarno ući u tuđi lik - objašnjava mladi pjevač, koji je snimio je i humorističnu verziju pjesme "Vjerujem u čuda" Psihomodo popa u stilu Davora Gopca, s improviziranom frizurom napravljenom od majice i pomponima umjesto Mickey Mouse ušiju.

Produkciji se njegova kreativnost svidjela pa je u sljedećem krugu pokazao i ozbiljniju stranu – otpjevavši zahtjevnu pjesmu "Što je ostalo od ljubavi" Tereze Kesovije.

Ljubav koja je počela pjesmom

Veliku podršku tijekom cijelog procesa pruža mu zaručnica Marija Vuletić (25), profesorica u Glazbenoj školi Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Upoznali su se još kao srednjoškolci na regionalnom natjecanju iz solfeggia u Zadru.

- Zapravo smo prije zajedno pjevali nego razgovarali - prisjeti se Sven, koji je bio fasciniran njenim glasom priznajući da je kod njega odmah sve zaiskrilo, dok je kod nje trebalo nekoliko dana da se iskra razvije.

Njihova je veza od početka bila na daljinu – Sven je živio u Zagrebu, a Marija u Šibeniku. Par danas zajedno planira vjenčanje na proljeće 2027. godine u šibenskoj katedrali sv. Jakova.

Glazbeni put od Dublina do Zagreba

Osim nastupa, Sven radi kao vokalni trener u Školi pjevanja Husar & Tomčić, gdje je i sam počeo učiti pjevati još kao trinaestogodišnjak. Rad s polaznicima naučio ga je jednoj važnoj stvari: mentorstvo je uvijek dvosmjerno.

Foto: Luka Dubroja

- Koliko god ja pokušavam naučiti njih, oni su dobri onoliko koliko sam ja dobar mentor – a ja sam dobar mentor samo ako sam spreman stalno učiti - kaže Sven koji je formalno obrazovanje stekao u Dublinu, gdje je studirao komercijalnu modernu glazbu.

Studij pamti kao izazovno razdoblje, osobito tijekom pandemije, kada je ostao u Irskoj dok su se mnogi njegovi kolege vratili kući. Radio je u trgovini kako bi pokrio troškove života, a izolacija je, priznaje, ponekad bila teška. U tom je razdoblju izgubio obje bake, što mu je posebno teško palo.

- Ali naučio sam puno o samostalnosti i odgovornosti - ističe Sven kojemu su roditelji tijekom studija bili najveća emocionalna i financijska podrška. Udaljen gotovo tri tisuće kilometara od kuće, od mame Tatjane tada je preko videopoziva učio kuhati.

Obitelj kao oslonac

Rođen u Bjelovaru Sven je odrastao u bliskoj obitelji. S mlađim bratom Tinom, koji radi kao programer, redovito je u kontaktu unatoč kilometrima koji ih dijele.

Mnogi kažu da je kreativnost naslijedio od majke, diplomirane dizajnerice, dok je ljubav prema glazbi možda stigla od oca Dejana, inženjera strojarstva koji je u mladosti također bio glazbenik.

- Roditelji su mi veliki uzor jer se nikad nisu bojali promjena. U četrdesetima su se preselili u Austriju, a danas opet planiraju nove životne korake. Od njih sam naučio vjerovati u svoje snove i biti uporan jer ponekad se rezultat pokaže još boljim nego što si mogao zamisliti - zaključuje pobjednik druge emisije TLZP.