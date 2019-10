Švercao se u menzi, Tijardović mu predvidio ulazak u legendu

Nakon što je krajem prošle godine neokrunjeni kralj estrade rasprodao splitsku Spaladium Arenu, Mišo Kovač u subotu, 26. listopada raspjevat će zagrebačku publiku. Lake note i djevojke Matu Mišu Kovača (74) kao 16-godišnjaka odvukle su od najveće strasti - nogometa. Možda bi mu se snovi o profesionalnom bavljenju nogometom i ostvarili da se u Šibeniku nije pojavio lokalni trubadur Ljubo Lučev, čije je serenade Mišo slušao otvorenih očiju. Dolaskom u Beograd u JNA priključio se muzičkoj sekciji Vojničkog kluba da izbjegne dril. Bila je to sjajna prilika i za pečenje estradnog zanata jer Mišo je osim s vojnim orkestrom i na plesnjacima pjevao Elvisa Presleyja, Adriana Celentana, Raya Charlesa... Sve što je naučio, nakon povratka u Šibenik, htio je pokazati rodnom gradu. Nakratko se priključio lokalnim sastavima, a u baru hotela “Marjan” čuo ga je i Ivo Tijardović.

- Bit ćeš jedna od najvećih legendi na ovim prostorima - zapamtio je Mišo riječi, zbog kojih mu je tada bilo neugodno.

Kad su ugasle sezonske gaže, spakirao je kofere i vratio se u Beograd. Prve dvije noći proveo je na klupi u parku kod Jugoslavenskoga dramskog pozorišta, a onda se u posuđenom smokingu pokušao izboriti za gažu. I uspio je. Nastupao je samo povremeno i želja da snimi ploču u Beogradu činila mu se nedostižnom. Zato je otišao u Zagreb. Pero Gotovac, ondašnji direktor Jugotona, ponudio mu je prvi ugovor. Dobro primljena singlica s Mišinim prepjevom Raya Charlesa “I can’t stop loving you” i na drugoj strani “Tu che sei di primavera” odškrinula mu je vrata estrade. Počeo je pjevati na festivalima, a uspjeh je došao 1969. na Vašem šlageru sezone i pjesmom Đorđa Novkovića “Više se nećeš vratiti”. Singl je prodao u više od 200.000 primjeraka, a zvijezda je bila rođena.

Foto: Marko Čolić

Više nije trebao jesti u studentskoj menzi, u koju ga je švercala grupa studenata iz Zagreba, Dalmacije i Slavonije. Prije nego što je potpisao ugovor s Jugotonom, pjevao je u Studentskom centru i tako plaćao najam sobe u kojoj je živio. Brkove je pustio u bolnici gdje je slomljenih zuba, čeljusti i nogu dospio nakon teške prometne nesreće 1971. Pustio ih je da sakrije ožiljke, no baš su ti brkovi u kombinaciji s markiranim sunčanim naočalama, uskim hlačama, zlatnim lančićem i raskopčanom košuljom poput Toma Jonesa pripomogli imidžu novog ljubimca publike. U to vrijeme upoznao je drugu suprugu Anitu Badurinu.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Bila je Miss Jugoslavije u koju se Mišo ludo zaljubio pa se razveo od Ljubice Komadine. Ruže su mu cvjetale i u ljubavi i u poslu. S pjesmom “Proplakat će zora” 1971. je dobio sve nagrade. S njom je postao ikona, Dalmatinac s lančićem oko vrata kojeg su poštovali od Ljubljane do Skoplja. Na sceni je već tada bio majstor zabave, karizmatik.

Foto: Marko Čolić

Kad je album “Mišo Kovač” na kojemu je “Proplakat će zora” 1971. prodao u 500.000 primjeraka, sreo je jednog od studenata koji su mu samo koju godinu prije pomagali. Nije završio fakultet i bio je propao. Mišo ga je odveo u Gradski podrum i naručio mu škampe na buzaru. Dao mu je i 100.000 dinara, a tada je radnička plaća bila 12, 13 tisuća dinara i rekao: “Ovo ti je za ono što si me švercao u Studentski centar kad nisam imao što jesti”. Spomenom svojih naklada ili usputnim komentarima da je u New Yorku slušao Presleyja dok njegovi kolege nisu znali ni za San Remo pao je u nemilost kod pjevača. I tada je isticao da ne pripada estradnom društvu. Družio se sa sportašima, a krajem 80-ih požalio se novinaru Peri Lukoviću:

- Godinama prodajem svaki LP u više od 100.000 primjeraka bez medijske reklame. To je raritet u Jugoslaviji. A kad si raritet, onda je teško egzistirati jer je ovo kampanjska zemlja koja prati trendove i tu je teško ostati na vrhu. Jugoslavija je navikla mijenjati heroje jer nema glazbenu tradiciju Amerike ili Zapada.

Foto: Feđa Klarić

Mišinu drskost, prkos i ponos publika je tumačila kao muževnost, temperament i tiraže su rasle. Samo u Splitu, u sat-dva, prodao bi 60.000 ploča. Grad i on voljeli su se javno. Split ga je i stvorio, 25 puta rasprodao je Gripe i prvi je napunio Poljud, no kad je 1973. otpjevao “Odvest ću te na vjenčanje”, Splićani su to shvatili kao poruku u kojem će smjeru ići veza s Anitom. Nisu ga nagradili pljeskom, što je Mišo zamjerio. Nastavio je nizati hitove “Još i danas teku suze jedne žene”, “Drugi joj raspliće kosu, a ja je volim”, “Ja ne mogu drugo nego da je ljubim”, “Zalij to cvijeće suzama sreće”. I oženio se Anitom.

Foto: Marko Čolić

Tijekom 70-ih i 80-ih uživao je u svim blagodatima slave. Supruga mu je bila misica, vozio je prestižnu Citroenovu ‘žabu’, pa maserati koji su u to vrijeme vozili Papa, Brigitte Bardot i François Mitterrand, pušio Dunhill, bio na “ti” s političarima, sjedio je u svečanim ložama na nogometnim utakmicama. Bio je i miljenik dijaspore, a onda se u nekoj dvorani u kanadskom gradu Calgaryju našao pred slikom Ante Pavelića. Svjestan posljedica koje bi imao po povratku doma, Mišo je neke momke tražio da skinu sliku. Omladinskom listu Polet rekao je da su ga upitali “Što se ti bojiš mrtvog Pavelića”.

- Ako ti se Pavelić sviđa, stavi si ga na čelo, ali mene ne možeš kupiti - odgovorio im je Mišo.

Inzistiranje na skidanju slike u Jugoslaviji dodatno mu je učvrstilo status legende. Pjesmama koje su uslijedile “Ostala si uvijek ista”, “Ja nemam više razloga da živim”, “Malo mi je jedan život s tobom”... drugim je pjevačima postao nedostižan. Apsolutni trijumf doživio je krajem 80-ih kad je na koncertu u beogradskom Sava centru izašao na deset biseva, poklonila mu se cijela momčad Crvene zvezde, a Oliver Mandić kleknuo je pred njega i poljubio mu ruku. Osamdesete su pripadale samo njemu. Bio je najveća zvijezda koji je uz slavu imao i sređen obiteljski život. Doma ga je čekala uvijek dotjerana supruga Anita te njihova djeca Edi i Ivana.

Foto: Marko Čolić

Devedesete su obitelj Kovač zavili u crno, 1992. ostao je bez 17-godišnjeg sina Edija. Mišu je to slomilo, i danas vjeruje da mu je sin ubijen. Pušio je više od četiri kutije cigareta na dan, pio šake tableta i malo ili ništa spavao. Na koncertu 1994. u Skoplju na pozornicu se popeo momak i rekao u mikrofon: “Doputovao sam iz Novog Sada i arkanovac sam, ali da znam tko je Miši ubio sina, može biti sto puta arkanovac, ja bih mu ispalio pet metaka u čelo”. Otišao je s bine, a Mišo je rekao da su tada uslijedili pljesak i skandiranje. Devedesete su mu donijele i razvod od Anite. Polako je ostajao bez imovine i ušteđevine. Prvoj je supruzi nakon razvoda ostavio stan, a Aniti obiteljsku vikendicu s restoranom u Tribunju. Prodao je stan u Radićevoj te kupio dva manja, jedan za sebe, drugi za kćer Ivanu. Novac je dijelio šakom i kapom. Prosjacima je davao po dvije tisuće kuna, a nakon što je prvi napunio splitski Poljud, cijelu je zaradu podijelio udovicama Domovinskog rata na zagrebačkome Mirogoju.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Bio je utučen i depresivan. Spas je našao u 30 godina mlađoj astrologinji Silviji Conte Calvi Marković, koja mu je prišla u zagrebačkom kafiću i rekla da mu može pomoći. Nazivao ju je svojom spasiteljicom, koja ga je izvukla iz mraka. Javnost su najviše zanimale astrološke analize kojima se Conte bavila, a u kojima je, pisalo se, vidjela da će Mišo dići ruku na sebe. Sa Silvijom je 1996. otišao u Španjolsku, gdje su se nastanili u poznatom ljetovalištu Malaga. Ni veza s njom nije potrajala. Mir mu je vratila treća supruga Lidija Pintarić, koju je upoznao u velikogoričkom kafiću nakon što je 1999. pokušao samoubojstvo.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Nakon toga je rijetko nastupao, ali bilo je dovoljno da digne ruke, a cijela dvorana padne u trans. Zaredale su se i bolesti pa je manje nastupao. Mišo je 2011. imao dvije teške operacije srca. Ugradili su mu tri srčane premosnice, bio je i na oporavku u Krapinskim toplicama. Tad je odbio ponudu Zdravka Mamića da mu kupi stan jer je smatrao da šef Dinama to nudi zbog vlastite promocije. Mišu danas štuju Torcida, BBB-ovci, njegovi fanovi, ali i klinci koji slušaju moderniju glazbu. Na njegovim su koncertima svi, od 7 do 77 godina.

