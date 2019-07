Mišo zaprosio, Arsenu zviždali, a Oliver je 'srušio' Prokurative

Tijekom 58. izdanja Splitskog festivala, prvo na ljetnoj pozornici kina Bačvice, a potom na Prokurativama, gdje se održava i danas, brojni glazbenici otpjevali su više od 800 skladbi, a osim nezaboravnih melodija, često su nudili i skandale.

Neponovljivi kantautor Arsen Dedić bio je ujedno i jedini umjetnik koji se nikad nije vratio Splitskom festivalu. Prvo je 1964. Arsenova pjesma 'Kuća pored mora' kroz ušicu igle ušla na Splitski festival. Prethodno su je odbili na Opatijskom, Zagrebačkom i Beogradskom festivalu. No pravi skandal izbio je 1969., kad je Arsen osvojio prvu nagradu žirija za skladbu 'Vraćam se”. Publika ga je, misleći da je dobio glavnu nagradu Grand Prix, brutalno izviždala jer im se više svidjela pjesma 'Nono', koju su tad izveli Tereza Kesovija (80) i Claudio Villa.

Foto: Pixsell/Matija Habljak

- Sa Splitskim festivalom nisam raskinuo zato što nisam dobio nagradu, nego zbog toga što sam vidio kakve stvari ulaze na festival. Ako tako stoje stvari, ima li na taj festival uopće nešto smisla slati – pitao se u kasnijem intervjuu Arsen.

Sličnu sudbinu doživio je i legendarni pjevač Mišo Kovač (77). Split mu je zamjerio što je zbog ljubavi prema Aniti Badurini ostavio suprugu Ljubicu. Mišo im je stihovima s pozornice poručio: 'E, baš ću je ženiti'. Pjesmu Stjepana Mihaljinca 'Proplakat će zora' prethodno su odbili svi pjevači.

Foto: Privatan album

- S tom ću pjesmom pobijediti, napraviti lom! Bolji od mene može biti jedino netko tko će pjevati himnu - samouvjeren je bio Mišo, koji je i pobijedio.

Godinama kasnije Miši je bilo dovoljno da, kad izađe na binu, samo raširi ruke, a publika uglas pjeva njegove hitove. U moru kvalitetnih domaćih autora i glazbenika, jedna od najvećih inozemnih zvijezda bila je brazilska pjevačica Tuca. Nesvjesna što njezino ime uistinu znači na hrvatskom jeziku, pjevačica se sprijateljila s autorom Tomom Bebićem. Postali su odlični prijatelji, a Bebić ju je, svaki put kad bi se vidjeli, srdačno pozdravljao i pitao: 'Gdje si, Tuko moja'.

Foto: Privatan album

Nekadašnji direktor Splitskog festivala Nenad Ninčević (58) prisjetio se kako je u sjeni glamuroznih i profinjenih nastupa na pozornici Prokurativa iza bine bilo doslovno svega.

- Vrića suza, vrića smija, pao bi i poneki šamar, Split je to. Sve se živo točilo, grlo se močilo. Muški u bijelim špičokama, dame dekoltirane do bola, to su bili najtvrđi zabavnjaci u šljokicama, od onih ležerno obučenih koji su se pravili da ne pripadaju tamo, vole jazz i da su slučajno zalutali. Ma ludilo – ispričao nam je Ninčević.

Foto: D.Puklavec

U estradnim se krugovima tijekom jednog Splitskog festivala šuškalo kako su se iza pozornice jedna pjevačica i supruga drugog pjevača toliko zakrvile da je pored grubih riječi tad proradila i ubojita ženska potpetica. Ninčević se prisjetio i anegdote koju je prošao na Splitskom festivalu s Vinkom Cocom, kada je Coce 1992. nastupao s pjesmom 'Da je meni s tobom kroz pasike'.

- Trebao je nastupiti 13., a oko desete izvedbe uhvatila ga je velika glad. Kažem mu ja: ‘Skokni do Kantuna Paulina po deset ćevapa s kapulom, to je dvadeset metara od back stagea’. Otišao je, kupio i počeo jesti. S pozornice su tad počeli urlati: ‘Coce na binu’. Gleda on lepinju, daje je meni i kaže: ‘Čuvaj mi ovo ka oči u glavi i ne diraj. Znan točno dokle san odgriza’. Popeo se, otpjevao, a ostalo je povijest - rekao je Ninčević.

Foto: Privatni arhiv

Splitski festival će svakako pamtiti i zadarski pjevač Duško Lokin (76). Kako nam je ispričao, tekstopisac Nenad Vilović ga je dva dana ganjao po hotelu.

- Pjevao sam njegovu pjesmu, ali nisam naučio tekst. Stavio sam ga ispred sebe u cvijeće, ali vjetar je odnio papir pa sam na kraju improvizirao - smije se danas Lokin.

Foto: Privatni arhiv

Oliver Dragojević je osvojio Split kad se 1978. popeo na pozornicu i otpjevao 'Oprosti mi pape', pjesmu čiji je jedan od pisaca bio Momčilo Popadić zvani Pop. Zdenko Runjić je kasnije napisao da je Oliver izvedbom doslovno srušio Prokurative. No manje je poznat detalj da Popadića, koji je dobio nagradu za tekst pjesme, nisu htjeli pustiti na binu jer je imao kratke hlače. Estradni menadžer Ivica Bubalo prisjetio se i kako su neki autori i izvođači tijekom godina htjeli naplatiti svoj nastup na festivalu u Splitu.

Foto: Screenshot/YouTube, BE AMAZED

- Nitko nije direktno tražio novac, ali bilo je onih koji su istrčali pred rudo i na sav glas pričali kako neće nastupati ako ih se ne plati. No ipak su oni bili ti koji su prvi dotrčali za nastup. Festival je nekoć bio jači od bilo kojeg izvođača i svi su ovisili o nastupu. Danas je to drugačija pjesma – rekao nam je.

POGLEDAJTE VIDEO: