Svestrani Luka Nižetić: Pjevač, kuhar, a sad je i voditelj brodice

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

Nižetić je postao vlasnik 9 metara duge Nuve, španjolskog plovila koje je prava rijetkost vidjeti na Jadranu. 'Dovoljno je elegantna da možemo njome uploviti i u Veneciju', rekao je Luka

Ništa se spacijalno nije trebalo namještati za mene, boja mi se svidjela odmah, imali smo priliku na suhom vezu usporediti bijeli i sivi, razlika je kao nebo i zemlja, ovaj je toliko elegantniji i ljudi baš primijete tu razliku, između bijele i te sivobijele, i to je prevagnulo, oduševljeno govori o svom novom, ali i prvom, brodu Luka Nižetić.

