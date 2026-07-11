Ivana Knöll u Miamiju navijala za Norvešku. Svi su gledali u njezinu neobičnu kombinaciju

Među tisućama navijača na Hard Rock stadionu u Miamiju bila je i Ivana Knöll. Najpoznatija hrvatska navijačica u subotu je bodrila Norvešku protiv Engleske, a za utakmicu je odabrala još jedno upečatljivo navijačko izdanje.

Crveni grudnjak s norveškom zastavom iskombinirala je s traper hlačicama i rukavom ukrašenima hrvatskim kockicama. Kombinaciju je dodatno naglasila remenom s velikom Diesel kopčom. Na tribinama je bila okružena engleskim navijačima, ali je svojim izdanjem jasno pokazala na čijoj je strani.

Ivana Knöll odavno je prerasla status samo vatrene navijačice. Svjetsku slavu stekla je zahvaljujući svojim atraktivnim izdanjima na prvenstvima u Rusiji 2018. i Katru 2022. godine, a tu je popularnost pametno iskoristila za izgradnju uspješne karijere. Bivša finalistica izbora za Miss Hrvatske svijeta 2016. godine danas je poduzetnica s vlastitim brendom odjeće, influencerica s milijunskim brojem pratitelja i sve traženija DJ-ica pod umjetničkim imenom Knolldoll.

Njezina trenutna DJ turneja po Sjedinjenim Državama savršeno je usklađena s rasporedom Svjetskog prvenstva, gdje redovito organizira i nastupa na ekskluzivnim zabavama nakon utakmica, poput one u Dallasu nakon utakmice Hrvatske i Engleske. Najvatrenijoj hrvatskoj navijačici ovo je već četvrto Svjetsko prvenstvo.

- U Brazilu je bio loš rezultat, u Rusiji najbolji, Katar je za mene bio poseban - rekla je nedavno.