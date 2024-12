Objavili članove žirija i tko sve nastupa: Influencer, etno band, bivši predstavnici s Eurosonga...

HRT je objavio popis 24 izvođača koji će se natjecati na Dori iduće godine i tražiti priliku da se predstave europskoj, ali i svjetskoj publici na najvećem televizijskom spektaklu - Eurosongu, koji će se održati u švicarskom Baselu. Ovaj natječaj obilježio je rekordan broj prijava, čak 221.

HRT-ov sedmeročlani žiri činili su:

Željen Klašterka - glazbenik i skladatelj,

Tihomir Preradović - skladatelj i glazbeni producent,

Monika Lelas – voditeljica i urednica na Drugom programu Hrvatskoga radija,

Ivan Pešut – glazbenik, glazbeni producent, skladatelj i gitarist,

Jelena Balent – glazbena urednica na Hrvatskom radiju i pjevačica,

Davor Medaković – glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i autor glazbenih emisija te

Luka Grgić – redatelj scenskog nastupa Baby Lasagne na Eurosongu

Na pozornicu Dore tako će se vratiti Magazin s novom pjevačicom Lorenom Bućan, Natalie Balmix, Luka Nižetić, Marko Bošnjak, a među novim izvođačima koji će se predstaviti su Ananda, Filomena, Irma i mnogi drugi. Izvođači će se predstaviti u dvije polufinalne večeri i završnom finalu.

Ananda

Prva odabranica je mlada Ananda koja će se predstaviti s pjesmom 'Lies Lay Cold'. Na Instagramu je prati 1726 pratitelja, a osim fotografija, na profilu se nalazi i nekoliko glazbenih obrada. Među njima je ona Angeline Mango i pjesme 'diamoci una tregua'.

Na Facebooku se nalazi objava iz siječnja ove godine gdje su Ananda spomenuli iz Plesnog studija Bailando.

'Njihova trenerica Ananda @anandduh je pravi motivator i mentor, a seniorke su uvijek spremne učiti i napredovati', napisali su.

EoT

Na Dori će se predstaviti i karlovački punk-rock trio EoT. Obožavateljima Baby Lasagne možda su poznatiji kao gosti izvođači na trećem koncertu na Šalati. Sastav čine Maja Kolarić (vokal/bass gitara), Boris Kolarić (gitala/vokal) i Goran Glavač (bubnjevi/vokal). Nastupali su 2016. i na InMusic festivalu.

'Luda', 'Samo Nebo', 'Phoenix', 'Nažalost u pravu', 'Karma' i 'Balkanska fiskultura' nazivi su dijela njihovih pjesama koje na YouTubeu broje nekoliko desetaka tisuća pregleda.

Filomena

S pjesmom 'Strong' predstavit će se mlada Solinjanka Filomena Puljiz. Gledatelji glazbenih televizijskih emisija možda se sjećaju njenog sudjelovanja u RTL-ovom showu 'Zvijezde - ljetni hit' gdje je ušla u TOP 10 kandidata.

Također, pjevala je 2021. na svadbi Mate Rimca i Katarine Lovrić.

Na njenom YouTubeu kanalu nalaze se dvije pjesme - 'Tiranin' koji broji 25 tisuća pregleda te 'Da me voliš' koja broji 126 tisuća pregleda.

Irma

'Od Bacha do sevdaha', navodi Varaždinka Irma Dragičević (29) na svojoj službenoj web stranici.

Dragićević na svom YouTubeu kanalu ima pjesme 'Sada si tu' koja broji 103 tisuće pregleda te 'Bivši budući' koju je objavila prije šest mjeseci i prikupila 73 tisuće pregleda. Akademska glazbenica je pjevanje završila na Mužičkoj akademiji u Zagrebu, a glazbeno se usavršavala na Broadway akademiji. Na Dori će se predstaviti s pjesmom 'Enigma'.

IVXN

Na pozornicu Dore dolazi i domaći influencer koji je omiljen među muškom publikom. Ivan Milić na svom Instagramu ima skoro 44 tisuće pratitelja, a svoj sadržaj temelji na lifestyleu i savjetima za modne kombinacije kod muškaraca.

Na toj društvenoj mreži često pokazuje i svoje oblikovano tijelo. Da je obožavatelj Eurosonga, pokazuje i niz fotografija koje je objavio na Instagramu.

Ove godine išao je u Švedsku gdje je u Malmo Areni podržavao Baby Lasagnu. Na Doru 2025. stiže s pjesmom 'Monopol'.

Jelena Radan

'SALUT!' poručit će svima Jelena Radan (50) na Dori. Ovu pjevačicu pamtimo po fado glazbi, ali i poznatoj pjesmi 'Leti do snova'.

Radan sudjelovanje na Dori nije strano jer se na istom natjecanju predstavila 2003. s pjesmom 'Povedi me' i 2009. s 'Voljet ću te sutra'.

U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održan je koncert Jelene Radan | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Iako ne otkriva puno o svom privatnom životu, Jelena Radan uživa u obiteljskom životu sa suprugom Borisom Sekulićem i desetogodišnjom kćerkom Mašom. Njen suprug, hrvatski scenski umjetnik, poznat je svjetskoj filmskoj sceni zbog rada na Netflixovoj hit seriji 'Wednesday', ali i novom 'Gladijatoru II' koji se trenutno prikazuje u kinima.

Lara ft. LSQ

Nije još poznato o kome se radi, ali neki obožavatelji Dore i Eurosonga tvrde kako je riječ o Lari Demarin, koja se natjecala na Dori 2024. s pjesmom 'Ne vjerujem ti', a da je LSQ 'nekakvi violinski kvartet'.

No, drugi tvrde da pod imenom 'Lara' zna nastupati Lara Antić Prskalo iz grupe 'Bang Bang', dok pretpostavljaju da je LSQ zapravo Miroslav Lesić, gitarist i producent.

laurakojapjeva

Laura Sučec predstavit će se s pjesmom 'NPC', a gledatelji je pamte po sudjelovanju u posljednjoj sezoni showa 'The Voice' koji se emitira na HRT-u.

Studentica Muzičke akademije ispala je u četvrtfinalnoj emisiji. Dolazi iz Mošćenice kraj Petrinje, a nakon 'Voicea' izbacila je pjesmu 'Labirint' koju prati kontroverzni spot iz 'psihijatrijske ustanove' gdje se Laura susreće i bori sa svojim 'demonima'.

LELEK

Ovu grupu čine djevojke Lara Brtan, Sara Jurički, Mihaela Hudiček, Ivana Pavleka, Inka Večerina-Perušić. Djevojke izvode etno glazbu, a riječ je o novoj grupi sudeći po društvenim mrežama koje su pokrenute prošlog mjeseca.

Iza sebe imaju pjesmu 'Tanani Nani' koju su predstavili sredinom studenoga, a na Doru dolaze s pjesmom 'The Soul of my Soul'.

Luka Nižetić

Na Doru se vraća i Luka Nižetić koji je hrvatsku publiku oduševio 2005. na tom natjecanju s pjesmom 'Proljeće' koju je izveo s Klapom Nostalgija. Te godine završio je na šestom mjestu, a pobjedu je odnio Boris Novković i grupa Lado s 'Vukovi umiru sami'.

Prvi nastup imao je 2003. s pjesmom 'Robot', a tada je završio na desetom mjestu. Treći nastup na Dori imao je 2007. s pjesmom 'Pusti me u san' kada je osvojio 11. mjesto.

Posljednji nastup imao je s pjesmom 'Brutalero' 2019. godine i tada je završio na visokom trećem mjestu, odmah nakon Roka Blaževića i Lorene Bućan.

S pjesmom 'Južina' predstavit će se peti put na pozornici Dore.

Magazin

I Lorena Bućan vraća se na Doru. Nakon što je 2019. završila na drugom mjestu s pjesmom 'Tower of Babylon', vratila se 2020. s 'Drowning' i osvojila peto mjesto.

U međuvremenu se posvetila solo karijeri, a prošlog mjeseca postala je nova pjevačica Magazina koji se vraća na Doru.

Legendarna dalmatinska grupa često se natjecala na Dori, a s pjesmom 'Nostalgija' Magazin i Lidija osvojili su šesto mjesto na Eurosongu 1995. godine.

No, osim toga, pjesme poput 'Opijum', 'Nazaret' i 'Oprosti, mala' postali su pravi glazbeni hitovi te grupe.

Na Doru 2025. dolaze s pjesmom zanimljivog naziva 'AaAaAa'.

Marin Jurić Čivro

Marin Jurić-Čivro pojavio se u prvoj sezoni HRT-ovog 'The Voicea', a mentor mu je bio Ivan Dečak. Tada je završio u finalu gdje je otpjevao pjesmu s audicije 'Ain't No Sunshine' i 'Tango' koju izvodi Dečakova Vatra. Na kraju je osvojio treće mjesto.

Na Dori se predstavio 'nesretne' 2020. godine s pjesmom 'Naivno' gdje je završio na pretposljednjem, 15. mjestu. Pobjedu je odnio Damir Kedžo i 'Divlji vjetre', ali zbog pandemije koronavirusa, natjecanje je otkazano.

Sreću će sada okušati s pjesmom 'Gorjelo je'.

Marko Bošnjak

Ponovnom nastupu na Dori nije odolio ni Marko Bošnjak koji dolazi s pjesmom 'Poison Cake'. Mnogi smatraju da je nepravedno završio na drugom mjestu 2022. kada se predstavio s pjesmom 'Moli za nas'.

Pobjedu je tada odnijela Mia Dimšić i 'Guilty Pleasure'.

Marka mnogi pamte i po tome kako je nakon Dore radio u jednom fast food restoranu kako bi osigurao primanja za svoju egzistenciju.

Marko Škugor

Marko Škugor već je osjetio čari eurovizijske pozornice jer je 2013. predstavljao Hrvatsku u sklopu 'Klapa s mora' i pjesmom 'Mižerja'.

Šibenčanin je pjevao u klapama Kampanel i Maslina, ali je nakon Eurosonga 2013. počeo svoju solo glazbenu priču.

Snimio je duet s Oliverom Dragojevićem 'Samo s tobom sam upoznao ljubav', a radijski eter osvojio duetom 'Ono nešto' s Danijelom Martinović. Također, otpjevao je soundtrack za seriju 'Kumovi' s Klapom Madre Badessom 'Ti budi ti'.

Na Dori 2025. izvest će 'Šta da Boga molim ja'.

Marko Tolja

Marko Tolja otpjevat će 'Through the dark' što će biti njegov treći nastup na Dori kao glazbenik. Prvi je imao 2007. s pjesmom 'Deja vu' i tada je osvojio 12. mjesto u finalu.

Nastup je ponovio 2009. godine, ali tada s pjesmom 'Stranci' nije uspio plasirati se u finale Dore.

Voditeljsku ulogu dobio je 2023. godine kada su pobjedu odnijeli Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ'.

Martha May

Pjesma 'Running to the Light' 16. je odabrana pjesma za iduću Doru, a izvest će je splitska kantautorica Marta May.

Ona se prošle godine predstavila s pjesmom 'Distance', a u finalu je završila na 12. mjestu s 31 bodom.

Matt Shaft

Matej Magdić umjetničkog imena Matt Saft predstavit će se hrvatskoj publici s pjesmom 'Welcome to the circus'.

Na YouTubeu ima pjesme 'Deja vu', 'Django' i 'Apokalipsa' koju izvodi s lauromkojapjeva, koja se također natječe na Dori 2025.

Natalie Balmix

'Neću sijat dijamantima...', stihovi su koje su mnogi upamtiti s prošlogodišnje Dore kada je mlada zagrebačka pjevačica Natalie Rajković, poznatija kao Natalie Balmix osvojila 10. mjesto u finalu.

Sada dolazi s pjesmom 'Život ide dalje'. No, mlađim generacijama u regiji predstavila se 2022. kada je u 'IDJ Showu' osvojila šesto mjesto. Nakon toga, nastavila je suradnju s Darkom Dimitrovim s kojim je predstavila pjesme 'Lomi me' i 'Dijamanti'.

Natalli

Među izvođačima na idućoj Dori, našla se i Natali Radovčić koja će se predstaviti s pjesmom 'Dom si srcu mom'. Natali iz Žbandaja predstavila se gledateljima u HRT-ovom 'Voiceu' gdje je oduševila svojom izvedbom 'Shallow' Lady Gage i 'Carusa' Lare Fabian.

Početkom prošlog mjeseca objavila je pjesmu 'Laku noć' koja trenutno broji više od 111 tisuća pregleda na YouTubeu.

NIPPLEPEOPLE

Hrvatska elektropop grupa koju pamtimo po pjesmi 'Frka' koju u originalu izvodi Zdenka Kovačiček. Ovaj tajanstveni maskirani dvojac osnovan je 2008. godine, a sada na Doru dolaze s pjesmom 'Znak'.

Iza njih su nastupi na brojnih regionalnim festivalima kao što su 'EXIT', 'Hartera', 'Terraneo' i drugima.

Ogenj

'Koprivnički pršteći, energični i iskreni folk rock bend', tako se na Facebook stranici opisuje grupa Ogenj koja na Doru 2025. dolazi s pjesmom 'Daj, daj'.

Na YouTubeu imaju pjesme 'Vojna', 'Hote hote', 'Lepa Mara', 'Kyrie' i druge, a iste broje oko nekoliko desetaka tisuća pregleda. Bend čine Petar, Tomo, Neven i Leonardo.

Petar Brkljačić

Na Doru će ići i profesor informatike Petar Brkljačić, a javnosti je poznat po sudjelovanju u četvrtoj sezoni HRT-ovog 'Voicea'. Ranije se predstavio i u showu 'Hrvatska traži zvijezdu' gdje je bio veliki favorit, pogotovo ženskog dijela publike.

Ušao je tada u top 7, ali je zatim ispao u petoj uživo epizodi. U toj je sezoni, podsjetimo, pobjedu odnijela tada 16-godišnja Kim Verson.

Prošlog mjeseca predstavio je autorsku pjesmu 'Sakrij me u dlanove' koja broji više od 10 tisuća pregleda.

Supersonic Trio

Ovaj glazbeni projekt nastao je 2021. godine u Zagrebu, a čine ga Leo Anđelković, Luka Banić i Mario Huljev.

U ožujku ove godine objavili su pjesmu 'Supersonic Trio' koja trenutno broji više od 141 tisuće pregleda na YouTubeu.

Teenah

Na Instagramu se predstavlja kao 'goth lover singer', a prati je 2383 pratitelja.

Također se natjecala na 'Voiceu' i to u drugoj sezoni, a na slijepoj audiciji se predstavila s pjesmom 'Boulevard of Broken Dreams'. Na Doru dolazi s pjesmom 'Aurora'.

Rezerve za Doru 2025. su:

SWINGERS

Grupa koja također trenutno ostaje misterij, a neki navode da se možda radi o grupi Swingers, kojeg je osnovao Robert Mareković.

Ako se radi o točnoj tvrdnji, ova grupa, osnovana 1999. godine, najpoznatija je po swing izražaju. Na YouTubeu imaju pjesme poput 'Srce, laku noć', 'Zapleši twist'.

Fenksta

Ovaj treper (35) iz Umaga, koji živi u Zagrebu, proslavio se u 'Supertalentu' gdje je otkrio da je veliki obožavatelj tog showa. Na audicijama je oduševio žiri i dobio četiri 'da'.

Studirao je Music Recording Technology 2012. u SAD-u, a u rujnu je zapjevao prije Baby Lasagne na njegovom koncertu na Šalati.

Patricia Gasparini

Patricia se predstavila fanovima Dore 2023. godine s pjesmom 'I Will Wait', a tada je završila na posljednjem mjestu.

O svemu se oglasila i na svom Instagramu.

- Pravda za rezerve! Šteta jer je Karma nešto najbolje što sam snimila do sad, but it is what it is - napisala je.

Bila je na Dori i 2019. godine, ali također kao rezerva. Na Doru 2025., nada se, predstaviti s pjesmom 'Karma'.

llyricum

Posljednja rezerva za Doru 2025. dolazi s pjesmom 'Tananai (Mother)'. Na društvenim mrežama ne postoje profili ovog izvođača ili grupe pa isto ostaje misterij.