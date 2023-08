Svi pamte njihov poljubac, sada Madonna želi opet nastupati s Britney: 'Dugo su prijateljice'

Madonna (65) navodno želi da joj se na njenoj glazbenoj turneji pridruži kolegica Britney Spears (41).

- Pop zvijezde već su dugo prijateljice i čak imaju istog agenta - rekli izvori za Page Six.

Foto: Instagram/Madonna

Zajedno su posljednji put zapjevale 'Vogue' u lipnju prošle godine na Spearsinom vjenčanju sa sada već bivšim suprugom Sam Asgharijem.

Madonna, koja je prošli tjedan sa svojih šestero djece proslavila svoj 65. rođendan u Lisabonu u Portugalu, vraća se probama za svoju turneju nakon što je ranije ovog ljeta hitno prebačena na odjel intenzivne njege u New Yorku.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Već pravi planove za sljedeću godinu nakon što je bila prisiljena odgoditi svoje koncerte, a navodi se kako želi da se Britney pojavi na jednom od njezinih pet koncerata u Los Angelesu u ožujku.

Madonna posebno želi obilježiti 20. obljetnicu njihove hit suradnje, 'Me Against the Music', koja je objavljena u listopadu 2003. godine.

Foto: Instagram

- Madonna je prvotno htjela da joj se Britney pridruži na turneji ove godine. Sve je bilo odgođeno, ali ona još uvijek ima istu želju - naveli su izvori dalje.

Foto: YouTube

Podsjetimo, njih su dvije imale zapamćen nastup na dodjeli MTV Video Music nagrada u kolovozu 2003. kada se Madonna poljubila s Britney, a kasnije i s drugom pjevačicom, Christinom Aguilerom.

Inače, Madonna je prijateljici Britney podrška bila i kada je pjevačica proživljavala teške dane.

- Vratite ženi njen život. Ropstvo je ukinuto tako davno - poručila je tada kraljica popa Britney koju je otac držao pod skrbništvom od 2008., ali 2021. je bila oslobođena od toga.