Svi pričaju o beretkama Johna Travolte. On otkrio zašto ih nosi

John Travolta (72) privukao je veliku pažnju na Filmskom festivalu u Cannesu 2026. godine, ne samo svojim redateljskim debijem, već i odvažnim modnim odabirima. Slavni glumac odlučio se za beretke u različitim bojama, što je pokrenulo lavinu komentara na društvenim mrežama, a on je sada otkrio što se krije iza te odluke.

Prvi je put izazvao pomutnju izborom pokrivala za glavu u petak, kada se na premijeri svog redateljskog prvijenca "Propeller One-Way Night Coach" pojavio s bijelom beretkom i naočalama. Već sljedećeg dana, na subotnjem fotografiranju za film, nosio je crnu beretku uparenu s crnim naočalama tankih okvira. Travolta je objasnio kako je smislio ove kombinacije jer se želio predstaviti kao redatelj, a ne kao glumac.

​- Rekao sam si: 'Ovaj put si redatelj. Glumac si, odigraj ulogu redatelja, izgledaj kao redatelj iz stare škole' - objasnio je za CNN.

​- Stoga sam gledao fotografije iz dvadesetih, tridesetih, četrdesetih, pedesetih i šezdesetih godina, a tadašnji su redatelji nosili beretke i naočale. Pomislio sam: 'To je ono što ću učiniti. Odajem počast redateljskom pozivu, pa ću igrati ulogu redatelja' - dodao je.

Glumac je istaknuo kako želi da ga odjeća podsjeća na ovaj važan trenutak u karijeri.

​- Znat ću - 'Oh, to je bio 'Propeller One-Way Night Coach', to je bio Cannes, tada sam osvojio Zlatnu palmu' - i imat ću živopisno sjećanje na to - podijelio je s osmijehom.

Podijeljene reakcije i novi modni trend

Travoltin novi izgled izazvao je podijeljene reakcije javnosti. Dok su neki na društvenim mrežama hvalili glumca zbog njegove hrabre i "europski nadahnute" estetike, smatrajući da savršeno odgovara atmosferi Francuske rivijere, drugi nisu bili toliko blagonakloni. Pojedini kritičari nazvali su njegov izgled "apsolutno groznim" i sugerirali da je to pokušaj prikrivanja godina.

Odluka Travolte da se odijeva u skladu sa svojom ulogom redatelja dio je šireg trenda u svijetu slavnih poznatog kao "metodološko odijevanje" ("method dressing"). Radi se o praksi gdje glumci i glumice tijekom promotivnih turneja i na crvenim tepisima usvajaju stil likova koje tumače ili teme filmova koje promoviraju. Ovaj su trend popularizirale zvijezde poput Zendaye i Margot Robbie, koje su svoju garderobu koristile za stvaranje dublje priče oko svojih projekata.

Društvo mu pravila kći Ella Bleu Travolta

Travoltin boravak u Cannesu bio je značajan i zbog premijere filma "Propeller One-Way Night Coach", projekta koji je režirao i za koji je napisao scenarij temeljen na vlastitoj dječjoj knjizi iz 1997. godine. Film prati mladog zaljubljenika u zrakoplove po imenu Jeff i njegovu majku na jednosmjernom putovanju diljem zemlje prema Hollywoodu, a inspiriran je glumčevim sjećanjima iz djetinjstva i njegovom velikom ljubavi prema zrakoplovstvu.

Događaj je bio i obiteljski, budući da u filmu glumi i njegova dvadesetšestogodišnja kći Ella Bleu Travolta. Ona u filmu tumači ulogu stjuardese i bila je uz oca tijekom promocije filma. Na Instagramu je komentirala njegov uspjeh riječima: "Tako sam ponosna na tebe"

Vrhunac večeri bio je trenutak kada je Travolti uručena počasna Zlatna palma, nagrada ekvivalentna onoj za životno djelo. Glumac je na svom Instagramu podijelio oduševljenje.

"Nikad nisam bio ponosniji na osvojenu nagradu! Za mene je Zlatna palma u Cannesu oduvijek predstavljala umjetnost u svom najboljem izdanju. Ovo je više od skromnog iskustva", napisao je Travolta, a prethodno je nagradu opisao kao nešto "iznad Oscara".

*uz korištenje AI-ja

