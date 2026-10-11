Svi su ga obožavali kao Dylana iz 'Beverly Hillsa': Iza slave skrivao je bolnu obiteljsku priču

Luke Perry bio je jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica devedesetih godina, glumac čiji su prodorni pogled, prepoznatljiva frizura i buntovnički šarm osvojili milijune gledatelja diljem svijeta. Kao Dylan McKay u kultnoj seriji "Beverly Hills, 90210" postao je simbol jedne generacije, a usporedbe s legendarnim Jamesom Deanom pratile su ga gotovo od prvih dana slave. Ipak, iza imidža holivudskog zavodnika stajao je čovjek koji je do uspjeha stigao nakon godina odbijanja, a tijekom života uvijek nastojao ostati vjeran svojim skromnim korijenima.

Coy Luther Perry III, poznatiji kao Luke Perry, rođen je 11. listopada 1966. godine u Mansfieldu u američkoj saveznoj državi Ohio. Njegovi roditelji, Coy Perry Jr. i Ann Perry, razveli su se 1972. godine, nakon čega je Luke odrastao s majkom i očuhom u maloj ruralnoj zajednici Fredericktown. Djetinjstvo je proveo uz starijeg brata Toma, mlađu sestru Amy i polusestru Emily, daleko od glamura i reflektora koji će kasnije obilježiti njegov život.

Odnos s biološkim ocem bio je složen i napet, a njih dvojica nikada nisu uspjela u potpunosti prevladati međusobne nesuglasice. Njegov otac preminuo je 1980. godine od srčanog udara, kada je Luke imao samo 13 godina. Mnogo važniju ulogu u njegovu odrastanju imao je očuh Steve Bennett, građevinski radnik kojeg je smatrao pravim životnim uzorom. Godinama kasnije za časopis People izjavio je kako ga je upravo Bennett naučio najvažnijim stvarima koje je trebao znati o tome što znači biti muškarac.

Luke Perry | Foto: Volland/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Već tijekom školovanja bilo je jasno da Perry nije pretjerano zainteresiran za život kakav mu je nudila ruralna sredina. Profesori su ga opisivali kao sanjara, a posebno ga nisu privlačili predmeti povezani s poljoprivredom, koji su bili važan dio nastavnog programa njegove srednje škole. U jednom intervjuu za Rolling Stone duhovito se prisjetio kako su imali nastavu o teljenju krava i upravljanju traktorima. Njegove ambicije bile su potpuno drukčije, a čim je završio školovanje, odlučio je okušati sreću u Hollywoodu.

Godine 1984., sa samo 18 godina, napustio je rodni Ohio i preselio se u Los Angeles. Međutim, put do glumačke karijere pokazao se mnogo težim nego što je očekivao. Kako bi mogao plaćati satove glume i podmirivati svakodnevne troškove, radio je različite poslove, od asfaltiranja cesta do prodaje cipela. Istodobno je neumorno odlazio na audicije, ali uspjeh nikako nije dolazio. Prema njegovim kasnijim prisjećanjima, odbijen je čak 216 puta prije nego što je napokon dobio prvu značajniju ulogu.

Prekretnica se dogodila 1987. godine, kada je angažiran za ulogu Neda Batesa u dnevnoj televizijskoj sapunici "Loving". Zbog snimanja se preselio u New York, a već sljedeće godine pojavio se i u popularnoj seriji "Another World". Iako se još uvijek nije mogao pohvaliti velikom slavom, napokon je dobio priliku pokazati svoj talent pred televizijskom publikom. Ono što je uslijedilo ubrzo će mu potpuno promijeniti život.

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Krajem osamdesetih prijavio se na audiciju za novu tinejdžersku dramsku seriju producenta Aarona Spellinga. Zanimljivo je da se prvotno natjecao za ulogu Stevea Sandersa, no producenti su u njemu prepoznali nešto sasvim drugo. Umjesto popularnog školskog sportaša, dodijelili su mu ulogu tajanstvenog i problematičnog Dylana McKaya. Kreator serije Darren Star kasnije je za Rolling Stone priznao kako je Perryjev dolazak na audiciju bio trenutak u kojem su odmah znali da su pronašli pravog glumca.

Kada je 1990. godine počelo prikazivanje serije "Beverly Hills, 90210", nitko nije mogao predvidjeti razmjere njezina uspjeha. Priča o skupini tinejdžera iz bogatog dijela Los Angelesa ubrzo je prerasla u globalni televizijski fenomen, a Luke Perry postao je jedan od njezinih najvećih aduta. Njegov Dylan McKay, bogati buntovnik s problematičnom obiteljskom prošlošću i velikim emocionalnim teretom, osvojio je srca gledateljica diljem svijeta. Ljubavni odnos Dylana i Brende Walsh, koju je glumila Shannen Doherty, postao je jedna od najpoznatijih televizijskih romansi devedesetih.

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Perryjeva popularnost rasla je nevjerojatnom brzinom. Njegove fotografije krasile su naslovnice časopisa i zidove tinejdžerskih soba, a mediji su ga redovito uspoređivali s Jamesom Deanom. Obojica su utjelovljivala lik privlačnog, povučenog i pomalo opasnog mladića iza čije se hladne vanjštine skrivala velika ranjivost. Iako mu je upravo Dylan donio svjetsku slavu, Perry nije želio da ga publika pamti isključivo po jednoj ulozi.

Još tijekom snimanja "Beverly Hillsa" počeo je graditi filmsku karijeru. Godine 1992. pojavio se u filmu "Buffy the Vampire Slayer", a iste je godine glumio i u drami "Scorchers". Tijekom sljedećih godina nizao je filmske i televizijske angažmane, posuđivao glas animiranim likovima i gostovao u brojnim popularnim serijama. U seriji "Beverly Hills, 90210" proveo je veći dio njezina desetogodišnjeg prikazivanja, a tijekom posljednje sezone dobio je priliku i režirati dvije epizode. Serija je završila 17. svibnja 2000. godine, čime je zaključeno jedno od najvažnijih poglavlja njegove karijere.

Hallmark Channel's Winter 2012 TCA Evening Gala - California | Foto: Tony DiMaio/Press Association/PIXSELL

Veliku pažnju privukao je i ulogom svećenika Jeremiaha Cloutiera u HBO-ovoj zatvorskoj drami "Oz", u kojoj se pojavljivao tijekom 2001. i 2002. godine. Okušao se i na kazališnim daskama, a 2002. ostvario je svoj broadwayski debi u mjuziklu "The Rocky Horror Show", gdje je utjelovio lik Brada Majorsa. Bio je to još jedan dokaz da se ne boji odmaknuti od imidža televizijskog zavodnika koji ga je proslavio.

U godinama koje su slijedile nastavio je neumorno raditi. Godine 2006. dobio je glavnu ulogu u NBC-jevoj drami "Windfall", no serija je otkazana nakon samo jedne sezone. Pojavljivao se u brojnim drugim televizijskim projektima, a 2011. ponovno je surađivao s nekadašnjim kolegom iz "Beverly Hillsa", Jasonom Priestleyjem, u vesternu "Goodnight for Justice". Među njegovim filmskim projektima iz tog razdoblja bili su komedija "Good Intentions" iz 2010. i romantični vestern "Red Wing" iz 2013. godine.

Iako su obožavatelji godinama priželjkivali ponovno okupljanje originalne postave "Beverly Hillsa", Perry je 2008. odbio mogućnost sudjelovanja u novoj verziji popularne serije. Umjesto vraćanja ulozi koja ga je proslavila, želio je istraživati nove glumačke izazove. Ipak, nikada nije skrivao koliko mu je Dylan McKay značio u karijeri.

Foto: Dean Buscher

Njegov privatni život također je privlačio pozornost javnosti, premda je glumac nastojao obitelj držati podalje od medijske pompe. Godine 1993. oženio se Rachel Sharp, s kojom je dobio dvoje djece, sina Jacka i kćer Sophie. Brak je završio razvodom 2003. godine, ali Perry je ostao predan očinskoj ulozi. Njegov sin Jack kasnije je izgradio karijeru profesionalnog hrvača, poznatog pod imenom Jungle Boy, dok je kći Sophie uglavnom izbjegavala svjetla reflektora.

Nakon godina povremenih televizijskih angažmana, Perry je priželjkivao stabilniju ulogu u seriji koja bi se prikazivala više sezona. Godine 2015. pojavio se u drami "Detective McLean: Ties That Bind", ali ona nije doživjela nastavak. Prava prilika stigla je dvije godine kasnije, kada je dobio ulogu Freda Andrewsa, oca glavnog junaka Archieja, u seriji "Riverdale".

Serija, nastala prema poznatim stripovima Archie Comicsa, premijerno je prikazana u siječnju 2017. godine i ubrzo stekla vjernu publiku. Perry je ponovno osvojio gledatelje, ovaj put u sasvim drukčijoj ulozi. Umjesto problematičnog tinejdžera, glumio je brižnog i odgovornog oca koji pokušava zaštititi sina od opasnosti i problema koji ga okružuju. Bila je to uloga koja je pokazala koliko je sazrio kao glumac, ali i približila ga novoj generaciji gledatelja.

Nažalost, upravo kada je njegova karijera doživljavala novi uzlet, stigla je vijest koja je šokirala Hollywood. Dana 27. veljače 2019. Perry je doživio težak moždani udar te je hitno prevezen u bolnicu u Kaliforniji. Unatoč liječničkim naporima, njegovo se zdravstveno stanje nije poboljšalo. Pet dana kasnije, 4. ožujka 2019., preminuo je u 53. godini života u bolnici St. Joseph u Burbanku, okružen članovima obitelji i najbližim prijateljima, među kojima su bili i njegova djeca Jack i Sophie.