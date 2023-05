Svi su je gledali! 'Francuska Kim Kardashian' je servirala dubok dekolte na festivalu u Cannesu

U ZAGREBU

Jorge Bucay i njegov sin Demián na predstavljanju prošetali kroz ljudske veze: 'Žrtva nije ljubav'

Ljubav se gradi. Svi mislimo da je ključ u tome da moramo naći 'pravu' ili 'pravog', a kad dođe do problema, odmah dođe i do prekida. Odnos i ljubav se mogu izgraditi, ali za to nije dovoljna samo ljubav, rekli su