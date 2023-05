Hotel koji čuva sramotne tajne: Kate je zabranjen ulaz, a muž glumice je gledao kako ga vara

U tijeku je 76. filmski festival u Cannesu koji će trajati do 27. svibnja.

Jedan od najprestižnijih festivala na svijetu svake godine okupi brojna poznata lica na crvenom tepihu, no nije sva zabava vezana uz njega. Brojne tajne i skandale krije i tamošnji Hotel du Cap-Eden-Roc otvoren 1865. godine koji je isprva trebao služiti iscrpljenim umjetnicima da za male novce napune baterije, no danas u njemu odsjedaju samo bogati i slavni.

Današnje ime je dobio tek 1987. godine, a vlasnička struktura protezala se od Francuza, Rusa i Talijana, do Britanaca i Amerikanaca koji su ga 'oživjeli' nakon svjetskih ratova.

Sve poznate osobe koje dolaze na Cannes Film Festival rado odsjedaju u Hotelu du Cap-Eden-Roc koji se nalazi samo petnaest minuta vožnje od Cannesa. S godinama je to postala i stvar prestiža, a neki su paparazzi to jako dobro unovčili, jer su kroz godine snimili razne prizore, posebno na unikatnom hotelskom bazenu koji se nalazi u stijenama i iznad mora. Naravno, to nije jedini bazen u hotelu, ali je svakako najposebniji.

Ovdje su brojne slavne ljepotice uslikane u golišavima izdanjima, neke su pokazale previše, no to s dogodilo i nekim slavnim muškarcima, poput kontroverznog redatelja Romana Polanskog. On je jednom prilikom podignuo noge na ogradu i pokazao međunožje, a fotografije su u trenu obišle svijet.

Bivšem top-modelu Kate Moss navodno je zabranjen ulaz u hotel, jer je jedne godine demolirala sobu. Glumica Marlene Dietrich pobrinula se za prvi veliki skandal među zidovima glamuroznog hotela, jer je u njemu provela čak dvije godine s ljubavnikom. U hotel je stigla 1938. godine sa suprugom i kćeri, suprugovom ljubavnicom i svojim ljubavnikom.

A onda se tamo zaljubila u poznatog gosta hotela, tada veleposlanika u Engleskoj Joea Kennedyja, koji je bio u Francuskoj sa suprugom Rose i njihovo devetero djece. Unatoč tome, par je proveo cijelo ljeto zajedno, a sljedeće su sve još jednom ponovili.

Hotelsko osoblje je vrlo diskretno, no lov paparazza na slavne i njihove 'neugodne' trenutke neće nikad prestati kada je u pitanju ova svjetski poznata lokacija.