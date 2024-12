Svi uz Brenu nakon loma: 'Vaša podrška i ljubav mi puno znače'

Regionalna zvijezda Lepa Brena (64) u ponedjeljak je nastavila spektakularne nastupe u Areni, no ovaj je nadmašio sve do sada. Nitko nije primijetio da je usred koncerta slomila nogu jer je nakon loma otpjevala još 20-ak pjesama.

Oko 20 sati publika se slijevala prema Laništu, gdje ju je Brena već spremno čekala sa svojim gostima i cijelom ekipom.

Zagreb: Koncert Lepe Brene u Areni | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Dobra večer! Evo, dragi moji, jako mi je teško objasniti kako se osjećamo, ne samo ja nego cijela moja ekipa. Ovo je jednostavno nešto što je toliko predivno i prelijepo da se riječima ne može opisati - rekla je nakon izlaska na pozornicu oko 21 sat.

Zagreb: Prvi od pet koncerata Lepe Brene u Areni | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

S publikom je uglas zapjevala 'Uđi slobodno'. Uzbuđenje je raslo sa svakom pjesmom, a na pozornici su se izmjenjivali plesači i gosti. U jednoj takvoj izmjeni publiku je zabavljala plesačica na svili, koju je snimao kamerman. Hodao je po bini i, dok se polako kretao unazad snimajući ples, desnom je nogom ugazio 'u prazno' te propao u rupu na pozornici.

Bila je to 'rupa' kroz koju se Brena u liftu dizala na binu. U tim trenucima Brena je čekala u liftu da se završi plesna točka i da nastavi sa svojim hitovima, no na nju je pao kamerman. Slomila je gležanj, no to je nije pokolebalo da nastavi s koncertom. Iz lifta je izašla sa smiješkom i zapjevala 'Pazi kome zavidiš'. Nitko u dvorani nije primijetio da je teško ozlijeđena. Nakon toga sjedila je na barskom stolcu i pjevala balade, no ne zbog slomljene noge, kako doznajemo, nego je tako bilo produkcijski predviđeno, kao i na prethodnim koncertima.

Nakon balada izašao je Saša Matić, jedan od njezinih gostiju, a za to vrijeme je Lepa Brena bila u backstageu. Potom se na bini pojavila sa zavojem oko noge, no nitko tome nije pridavao pozornost jer je uslijedio dio hitova iz 80-ih.

Brena je bila nasmijana u disko kugli s podignutom nogom pa zaplesala na pjesmu 'Mile voli disko'. Koncert nije skratila i pjevala je gotovo do ponoći, a publika je kasnije komentirala da je podigla ljestvicu svim kolegama u Areni spektaklom koji je priredila ne znajući da ga je odradila teško ozlijeđena.

- Hvala vam na fenomenalnoj večeri - pozdravila je publiku i u tišini se uputila u bolnicu.

Foto: EXTRA FM

Tek jučer ujutro regijom je zatutnjala vijest: 'Brena je na koncertu slomila nogu'. Noć na utorak provela je u Draškovićevoj u Klinici za traumatologiju.

Ubrzo su se oglasili organizatori koncerata napisavši da odgađaju zadnja dva koncerta u Zagrebu jer je pjevačica slomila nogu.

- Omiljena regionalna zvijezda u utorak ujutro podvrgnuta je operaciji gležnja. Operacija je uspješno obavljena te se pjevačica osjeća dobro - napisali su iz Extra FM-a i opisali: 'Do nezgode je došlo kad je član tehničke ekipe nesretno pao s pozornice u spušteni lift i zadobio lakše tjelesne ozljede, upravo u trenutku dok je Lepa Brena čekala svoj izlazak pred publiku, i tako je ozlijedio. Unatoč velikoj boli, Lepa Brena je još jednom pokazala nevjerojatan profesionalizam te vrlo zahtjevan koncert odradila besprijekorno i do kraja, nošena euforijom publike i željom da ne razočara svoje obožavatelje. Ovaj hrabri čin samo je još jedan dokaz njezine veličine, predanosti glazbi i ljubavi prema obožavateljima'.

Foto: EXTRA FM

Pojasnili su i što će biti s kupljenim ulaznicama za koncerte koje sad neće moći odraditi.

- S obzirom na to da proces oporavka traje, prema preporuci liječnika, odgađaju se najavljeni koncerti koji su se trebali održati 10. i 16. prosinca u Areni Zagreb. Kupljene ulaznice vrijedit će i za nove datume o kojima ćemo vas naknadno obavijestiti, dok će onima kojima novi termini ne budu odgovarali povrat sredstava biti izvršen u cijelosti. U ime Lepe Brene, njezina tima i organizatora zahvaljujemo na razumijevanju i podršci - navode organizatori.

Ni bolovi ni operacija nisu spriječili Lepu Brenu da se nakon svega obrati publici.

- Život nas, po tko zna koji put, podsjetio koliko je važno da u srcima čuvam i pamtimo sve lijepo što imamo, jer ništa se ne podrazumijeva i sve brzo prolazi. Ali isto tako, podsjeća nas da lijepi trenuci uvijek iznova dolaze - napisala je Brena na društvenim mrežama i dodala:

- Nažalost, sinoć tijekom jednog od nezaboravnih trenutaka na koncertu dogodila se nezgoda na polovici koncerta, kad je snimatelj pao na mene i uslijed tog pada došlo je do prijeloma noge. Nisam htjela stati, već sam za ljubav svih vas u Areni nastavila pjevati. Dobra vijest je da će sve biti u redu, ali mi je trenutačno potrebno malo vremena za oporavak. Vaša ljubav, podrška i strpljenje u ovom periodu nam puno znače. Hvala vam od srca.

Foto: Extra FM

Poručila je da će svoje obožavatelje uskoro obavijestiti o novim terminima za koncerte. Ovo nije prvi put da Brena proživljava lomove jer je prije deset godina na putu do Makarske slomila obje ruke. Operirali su je u specijalnoj bolnici u Lovranu. Nastavila je život pjevajući...