Švicarska prijetnja Baby Lasagni na Eurosongu: Tko su Nemo? Za sebe tvrde da su nebinarni...

U ponedjeljak ujutro došlo je do promjena na eurovizijskim kladionicama te su Švicarska i Hrvatska izjednačile svoje šanse za pobjedu na Eurosongu. Nemo i pjesma 'The Code' tako imaju iste šanse kao i Baby Lasagna i pjesma 'Rim Tim Tagi Dim', a one iznose 16 posto. Promjene na kladionicama dolaze nakon koncerta, odnosno PrePartyja u Madridu tijekom vikenda, a na kojem su nastupali predstavnici na Eurosongu ove godine, među kojima su bili i Nemo i Baby Lasagna.

Nemo se deklarira, odnosno deklariraju, kao nebinarna osoba što znači da se ne deklarira kao muško ili žensko, već kao 'they/them', odnosno 'oni'.

Nemo (25) iz Švicarske su reper, pjevač i glazbenik koji sviraju violinu, klavir i bubnjeve. Do sad su izdali tri EP-a, a pjesma 'Du' bila je četvrta na švicarskim ljestvicama 2017. godine. Kako navodi Eurovoix, švicarskim predstavnicima nisu strana natjecanja pa su tako bili u showu 'The Masked Singer' gdje su završili na petom mjestu.

Švicarska nije imala natjecanje za pjesmu koju će poslati na Eurosong, već su pjesmu 'The Code' izabrali interno. Eurovoix navodi kako su se na izbor prijavile 472 pjesme, a žiri se sastojao od najmanje 240 internacionalnih članova opće populacije te 30 članova stručnoj žirija iz 20 zemalja.

Pjesmu 'The Code' ćemo na Eurosongu moći čuti u drugoj polufinalnoj večeri, 7. svibnja.