Što kažu fanovi i kladionice o Baby Lasagni nakon Madrida? On dao i intervju: 'U šoku sam'

U subotu navečer su u Madridu koncert održali brojni predstavnici na ovogodišnjem Eurosongu, a među njima je bio i predstavnik Hrvatske, Baby Lasagna. Svoju pjesmu 'Rim Tim Tagi Dim' je izveo u noći sa subote na nedjelju, a fanove nije ostavio ravnodušnima. Društvenim mrežama kruže brojne snimke izvedbe, a na njima se vidi kako je publika zajedno s njime pjevala, plesala, a koliki je favorit pokazuju i trenuci nakon kraja pjesme kada je naš predstavnik 'na suho', bez matrice otpjevao refren, u čemu mu se publika u glas pridružila.

Male promjene na kladionicama

No, što kažu fanovi na društvenim mrežama, ali i eurovizijske kladionice nakon koncerta ne samo Baby Lasagne, nego i drugih predstavnika? Ako je suditi prema nekima, njegovo stanje je i dalje nepromijenjeno - i dalje je na samom tronu.

Na eurovizijskim kladionicama je na samom vrhu još od kralja veljače. Njegove šanse za pobjedu variraju, ali još ga nitko od drugih predstavnika nije sustigao. Do sada su mu šanse išle od 15 do 21 posto, a u nedjelju poslijepodne one iznose 17 posto. Iako mu je do sada najviše 'prijetila' predstavnica Italije Angelina Mango s pjesmom 'La noia', trenutno Baby Lasagni 'puše za vrat' netko drugi - švicarski predstavnik Nemo s također popularnom pjesmom 'The Code'.

Nemo i Angelina su trenutno izjednačeni i imaju 14 posto šansi za pobjedu, no on se ipak našao na drugom mjestu.

Ako pitate fanove tko je imao najbolju izvedbu u Madridu, a Wiwi Bloggs je učinio upravo to, i tu su oni istog mišljenja. Prema dosadašnjim rezultatima glasovanja, u nedjelju poslijepodne na samom je vrhu opet Baby Lasagna s nešto više od 16 posto, dok je iza njega opet švicarski predstavnik Nemo.

Baby Lasagna: 'Šokiralo me što su mi Španjolci rekli'

U Madridu je Baby Lasagna dao i intervju za Wiwi bloggs u kojem je pričao o pobjedi na Dori te pobjedničkoj pjesmi i fanovima.

- Bio sam jedan od sretnika koji je mogao ostati u Hrvatskoj i raditi ono što volim. Šokiralo me kada sam čuo ovdje od Španjolaca da oni imaju isti problem kao i Hrvati. Pjesma rezonira zbog toga među još više ljudi - rekao je, između ostalog, Baby Lasagna.