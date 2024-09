Svima poznato ime zapravo mu je bilo nadimak, a obiteljsku je tradiciju 'prekršio' zbog glume

U mojem razredu u gimnaziji u Vinkovcima većina nas je bila okrenuta prema prirodnim znanostima, medicini, veterini... Kad sam došao u Zagreb, prvi sam put ušao u pravo, veliko kazalište. Toliko me očaralo da je medicina jednostavno u meni umrla, rekao je jednom prilikom glumac Vanja Drach koji nas je napustio prije 15 godina nakon kratke i teške bolesti u 77. godini života.

Rođen je u Bošnjacima pokraj Vinkovaca 1932. godine, u obitelji cijenjenog vinkovačkog liječnika koji je umro kad je Vanji bilo 11 godina. Slijedio je obiteljsku tradiciju, ali nakon godinu dana napušta medicinu i odlazi na 'daske koje život znače'.

Foto: Andrej Kreutz/HISTORY I/C

Nakon završetka Akademiji dramske umjetnosti 1956., gdje je bio učenik poznatog redatelja Branka Gavelle kojeg je i oduševio svojim talentom, Drach je dvije godine glumio u tadašnjem Dramskom kazalištu koje je danas poznato pod nazivom 'Gavella'.

'Šovagović je imao veliku tremu u rodnom mjestu'

Kasnije je prešao u Hrvatsko narodno kazalište, a 1975. dolazi kod Relje Bašića u 'Teatar u gostima'. Sljedećih pet godina gostovao je po cijeloj tadašnjoj Jugoslaviji, ali i na mnogim međunarodnim pozornicama.

Bašić mu je ponudio da igra i s legendarnim Fabijanom Šovagovićem.

Zagreb: Premijera predstave "Bog masakra" u Histrionskom domu | Foto: STR-5793/Pixsell

- Ponudio mi je da igram s Fabijanom Šovagovićem u Mrožekovim “Emigrantima” koje je režirao Tomislav Radić - rekao je Drach za Nacional i dodao:

- Često smo nastupali i u mjestima gdje nikada nije bilo kazališta i to su bila sjajna iskustva. Jedno od njih je bilo i Šovino rodno mjesto Vladimirevci blizu Osijeka, gdje smo nastupili u jednoj maloj dvorani u koju smo nas dvojica jedva stali. Šovo je tada već bio poznat u cijeloj Jugoslaviji, ali je uoči nastupa u svom selu imao stravičnu tremu. Dvorana je bila prepuna, svi su ga došli prvi put vidjeti uživo. Oni su također bili strašno uzbuđeni što vide svog slavnog Šovu.

Šovagović je prije predstave publici održao kratko predavanje o čemu se radi u predstavi te predstavio same likove.

Vanja mu je bio nadimak kojeg su dale mu kolege

Iako ga svi pamte po imenu Vanja, to nije bilo njegovo pravo ime. Zvao se Ivan, a nadimak Vanja dobio je od kolega jer je imao velikih poteškoća s učenjem ruskog jezika.

Izuzetno je značajan njegov rad na Hrvatskom radiju (prijašnjem Radio Zagreb) gdje je desetljećima surađivao u dramskom programu, kao i u programima proze i poezije (Dnevnici i pisma, te Poezija naglas) koje je uređivao Danijel Dragojević.

Foto: strukisa

Iako je poznatiji kao kazališni glumac gdje je s velikim uspjehom igrao brojne značajne uloge u antičkim dramama, djelima ruskih, francuskih, engleskih i američkih klasika i modernista, te ulogama iz domaćeg repertoara, pri čemu je osobito bio uspješan u tumačenju Krležinih uloga, Vanja Drach je odigrao više od dvadesetak značajnih, uglavnom karakternih, uloga u filmovima različitih žanrova, a debitirao je 1958. u filmu H-8 Nikole Tanhofera.

Zadnje uloge imao je u omiljenim televizijskim serijama

Mnogi pamte i njegove posljednje dvije uloge u televizijskim serijama koje su bile rado gledane na hrvatskom televizijskom prostoru, a to su 'Lud, zbunjen, normalan' gdje je utjelovio doktora Điđimilovića te 'Bibin svijet' gdje je bio tata Fruk odnosno svekar blagajnice Bibe koju je glumila Ana Begić Tahiri.

Foto: YouTube screenshot

Za svoj rad primio je brojne nagrade, a među njima su i nagrada 'Tito Strozzi' koju je dobio 1994. godine te nagradu 'Vladimir Nazor' za životno djelo 2005. godine.

Foto: YouTube screenshot

Umro je u zagrebačkoj klinici za plućne bolesti Jordanovac, a svojedobno se supruga Tea prisjetila dana kada je saznao tešku dijagnozu. Nju su i opljačkali kada se jednom zaputila glumcu na grob.

Foto: kreutzan

- Počeo je kašljati i kad su otkrili da je to rak pluća i bronhija, otišao je. U samo četiri mjeseca. Ja sam ga natjerala da ide doktoru. On se nije dao, govorio je da će proći. Nije bio nemoćan, tek je prije kraja oslabio. Nije se ni žalio. Bio je prepametan da ne bi znao što mu je. Kad je čuo dijagnozu, znao je da je gotov. I mama i tata su mu umrli od raka. Cijela familija. Imao je u glavi da će se to i njemu dogoditi - rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO: JESU LI OVO PRAVI LJUDI ILI UMJETNA INTELIGENCIJA?