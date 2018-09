'Svirat ćemo po barovima gdje je nastupao i David Bowie...'

Mi smo sad u godinama kad smo svi na vrhuncu. Ja bih ovo nazvao orgazmom naših života, počinje naš razgovor povodom prve američke turneje Psihomodo Popa frontmen Davor Gobac (54) smijući se. U 35 godina koliko postoji bend, Psihomodo Popu karijera je satkana od niza “vrhunaca”.

- Prvi je bila prva ploča, a onda smo otišli u Nizozemsku, pojavili se na MTV-ju pa smo svirali na njihovu festivalu. Zatim smo svirali s Ramonesima, s našim idolima, a ja sam imao osjećaj kao da je baš zaokružena jedna era Psihomodo Popa s tim Ramonesima devedesetih. Onda smo svirali s Iggyjem Popom, sa Stoogesima, u jednom trenutku s Asian Dub Foundation, pa smo s Exploitedima svirali negdje, s Billyjem Idolom tri koncerta, s Blondie... kak’ je s internetom sve spojeno, nije više postalo problem biti ‘support’ nekom našem idolu iz prošlosti na našim prostorima - govori Gobac kako, unatoč tolikim nastupima s idolima, ipak nije došlo do ozbiljnije suradnje.

- Ramonesi su gledali cijeli naš koncert, a njihov je menadžer rekao da to nikad ne rade, cijeli bend Billyja Idola nam je uletil’ u garderobu i upoznaval’ se s nama, sa Stoogesima smo se super proveli. Družili smo se dva sata s njima u garderobi, bili su oduševljeni kak’ je kod nas sve kvalitetno. Njihov posao je njihov posao. Njihov menadžment nije tu da promovira neki bend koji je s njima sviral, tako da nije ni čudo da se nije desio takav neki upit. U Americi to ne ide tak. Ne bu tebe tuđi menadžer promoviral’. Mogu te pozvat na turneju, ali da smo Amerikanci, to bi se vjerojatno prije desilo nego da smo ih Hrvatske. To je logično – kaže Gobac.

Pozivu organizatora Cro Expo bend se gotovo odmah odazvao, a osim koncerata u New Yorku, Chicagu i Torontu sredinom listopada Davor Gobac će vjerojatno postaviti i izložbu svojih slika u New Yorku.

Foto: promo

- Prvi put smo na američkoj turneji i to mi je drago jer ćemo većinu vremena provesti u New Yorku. Ja sam baš jako vezan za tu newyoršku scenu od Velvet Undergrounda na ovamo i baš volim newyorške bendove, pogotovo novi val. Tamo ćemo snimiti i koju pjesmu analogno na široku traku, odsvirat ćemo tamo koncert 11. listopada i upravo se pregovara. Onda 12. listopada putujemo u Chicago i sviramo u Joe’s Baru, baru u koji dolazi pit’ Ronnie Wood iz Rolling Stonesa, a čuli smo da u blizini stanuje i Steve Albini pa će i on doći na koncert, ako bude u Americi u tom trenutku. Poslije Chicaga treći dan sviramo u Torontu u klubu Opera Houseu. Vjerujem da tu budu dobre svirke, da će doći ljudi koji su čuli za bend, ali vjerojatno i jedan dio te američke klijentele koja dolazi bez obzira na to tko svira - kaže Gobac.

U Joe’s Baru svirali su, između ostalih, David Bowie, Sting i Cheryl Crow, kao i Prljavo kazalište ove godine. Iako se taj koncert održao unatoč pozivu američkih Hrvata na bojkot zbog srpskih organizatora, Davor Gobac je ipak kratko komentirao njihovu situaciju.

- Ha čuj, to je tak’, nažalost. Ja bih volio da to nije tak’ jer vjerojatno je i bend radio s tim ljudima zbog njihove profesionalnosti, a ne zbog njihove nacionalnosti. Dosta je nezahvalno za ovak’ popularne novine pričat’ nekaj kontra zato što mi namjeravamo surađivati s tim nekim ljudima. U politiku se nisam 35 godina miješal pa se ne bi miješal ni sad jer me boli ku**c za politiku – oštro će. U tjedan dana, koliko će provesti na putu, ipak će naći koji slobodan trenutak za shopping.

Foto: promo

– Najviše ćemo vremena provesti u New Yorku, ali bih volio više vidjeti i Chicago. U Torontu smo već bili 1993. Svakako bih se volio prošetati po second hand shopovima za obleku i instrumente, kupiti si neku obleku za pozornicu i neku manju akustičnu gitaru. Ja sam se za pozornicu uvijek oblačio po dućanima rabljene odjeće. U Londonu i Amsterdamu sam redovito po buvljacima u Camdenu i Wateroopleinu kupovao za nikakve novce genijalne sakoe koje dan-danas imam. Razmišljao sam da bih si mogao kupiti neku dobru kožnu jaknu u New Yorku, staru, naravno! - objašnjava glazbenik. Na pitanje je li današnji Gobac šašaviji od Gopca nekad, kaže da su i jedan i drugi imali svoje prednosti i mane.

- Kad si mlad, onda si sigurno energičniji, možda nešto življi, ali kad si stariji, onda si iskusniji i pametniji - kaže da sada više nema strah od letenja zrakoplovom.

- U početku sam se bojao letit, ali u međuvremenu sam se toliko izvozao avionima da mi je sad zbilja svejedno. Postoji mnogo stvari kojih se bojim, ali o njima neću pričati za novine jer ćete me odmah metnut’ na naslovnicu – šali se. Od prijašnjih turneja najviše mu je u sjećanju ostala ona iz devedesete po SSSR-u kada su u samo dva i pol mjeseca održali čak 60 koncerata.

- To je bila baš ono prava turneja na svjetskom nivou. U Rusiji pamtim, kad sam bio onako malo pod gasom, kad sam išao na pozornicu s cigaretom, da me napal njihov dežurni vatrogasac da ‘njet kurit na scenju’ i onda sam se s njim natezal i moral sam bacit cigaretu. Onak raspižđen sam otišal na binu i stal vikat: ‘Ne kurit na scenju, ne kurit na scenju!’, a svirali smo u prepunoj dvorani za 20.000 ljudi. Svi su se počeli smijati i bacat’ mi cigarete na pozornicu. U samo dve minute bio mi je zatrpan stejdž cigaretama. Onda sam s te hrpe cigareta dignul jednu pljugu i samo pital: ‘ima l’ neko vatre’ – prisjeća se se Gobac. Na novoj turneji ipak će biti profesionalniji, a kaže da bend nikad nije bio u boljoj formi.

Foto: promo

- Mislim da smo spremniji nego ikad. Kaj se mene tiče, evo ja s 54 godine, ja bih već sutra otišel šest mjeseci na turneju – priča nam. Iako odlazi na prvu američku turneju, Gobac ipak ne sanja američki san.

- Dost’ sam realan. Prošal sam to. Vidio sam kak’ to ide. Takve priče prolaze samo u lošim hollywoodskim filmovima. To se u zadnjih 30 godina nije desilo nikome, pa neće ni nama - završava smijući se.

Foto: promo

Osim nastupa po New Yorku, Chicagu i Torontu planiram postaviti i izložbu svojih slika, kaže Gobac, koji je jako vezan za newyoršku scenu

ZABAVA! Što prvo vidite na slici otkriva zašto ste solo.

Tema: Muzika