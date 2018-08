Svjetski mediji pišu: Hrvati su veličanstveno ispratili Olivera

Građani u Splitu su se u utorak na spektakularan način oprostili od glazbenika Olivera Dragojevića, a tu su ceremoniju uz brodice i bakljadu, osim domaćih medija i onih iz regije, zabilježili i neki od najvećih svjetskih medija. Agencija Associated press objavila je tekst o Oliveru koji su prenijeli The New York Times i Washington post.

- Deseci tisuća ljudi, s upaljenim bakljama i dugotrajnim pljeskom emotivno su ispratili Olivera Dragojevića, preminulog pjevača koji je bio obožavan diljem cijele bivše Jugoslavije - piše u tekstu naslova 'Hrvatska emotivno ispraća voljenog pjevača Dragojevića'. Dodali su kako je Oliver svojim popularnim pjesmama veličao ljubav i Jadransko more.

Foto: The New York Times/Screenshot

U tekstu se zatim nalazi i nekoliko osnovnih informacija o liku i djelu Dragojevića, a spominje se i citat premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da je Oliver bio 'jedinstven, najbolji'.

Foto: The Washington Post/Screenshot

Podsjetimo, uz pjesmu 'Galeb i ja', lijes je u 20 sati prebačen na katamaran. Tada je nepregledna kolona ljudi posljednji put pozdravila Olivera iz Splita. Dragojević je pokopan danas oko 19 sati na mjesnom groblju sv. Roka na Korčuli.

Tema: Odlazak legende: Umro Oliver Dragojević