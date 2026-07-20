Svjetsko priznanje: Tomis Fras osvojio BAFTA Student Award

Mladi autor hrvatskih korijena Tomis (Thomas) Fras ostvario je izniman međunarodni uspjeh osvojivši BAFTA Student Award, jedno od najuglednijih svjetskih priznanja za studentske projekte iz područja filma, videoigara i novih medija. Na svečanosti održanoj u Los Angelesu nagrađen je u kategoriji Immersive za projekt "Sonderambla", nastao tijekom studija na londonskom University of the Arts.

Student BAFTA često se opisuje kao svojevrsni "studentski Oscar", a među njezinim bivšim finalistima i dobitnicima nalaze se brojni autori koji su kasnije ostvarili zapažene karijere u filmskoj industriji. Ove je godine za nagrade pristiglo više od 600 projekata sa sveučilišta iz cijelog svijeta, dok je u završnicu ušlo tek 15 radova raspoređenih u pet kategorija.

Fras, koji za sebe piše kako je pola Hrvat i pola Britanac, je nagrađen u kategoriji Immersive za projekt "Sonderambla", jednoj od pet kategorija BAFTA Student Awards. Riječ je o kategoriji uvedenoj 2021. godine, kojom BAFTA, uz film i videoigre, nagrađuje inovativne imerzivne projekte i nove oblike digitalnog pripovijedanja.

Osvajanjem BAFTA Student Award Fras se pridružio društvu mladih autora koji su upravo preko ovog natjecanja napravili prve velike korake prema međunarodnoj karijeri. Njegov uspjeh još je značajniji uzme li se u obzir da je konkurencija bila globalna, a pobjednici su dolazili iz svega nekoliko zemalja svijeta.

*uz korištenje AI-ja