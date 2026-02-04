Svojih 600 tetovaža pokazivala je u bikiniju, ali sada ih mora ukloniti: 'Otkazuje mi tijelo...'

Nekada nesigurna u svoj izgled, Amber Luke tetovažama je pokušala sakriti lice kojeg se sramila, no s godinama je promijenila pogled na sebe. To ju je dovelo i do zdravstvenih problema
Amber Luke ima 30 godina, dolazi iz australskog Brisbanea, a na tijelu ima više od 600 tetovaža. Iako je nekada atraktivna plavuša, Amber je bila nesigurna u svoj izgled, posebice u svoje lice te je zbog toga prekrila cijelo tijelo, a onda se ipak odlučila na lasersko uklanjanje tetovaža na licu.
Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Ali nije to samo tetoviranje cijelog tijela, ona je na sve te tetovaže potrošila vrtoglavih 195 tisuća funti, odnosno 223 tisuće eura. Amber, koju zovu nadimkom 'Zmajeva djevojka', tetovirala je čak i očne jabučice, zbog čega je nekoliko tjedana bila slijepa. No onda su počeli zdravstveni problemi.
Postala sam letargična i u mjesec dana jako sam smršavjela. Spavala sam i do četiri sata dnevno, iako inače patim od teškog ADHD-a. To za mene nije bilo normalno, rekla je i dodala kako joj tijelo otkazuje. Za nju su tetovaže postale doslovno opsesija.
Kasnije je povezala u čemu bi mogao biti problem i shvatila da su njezini problemi povezani s implantatom koji je dala ugraditi u uho. Nakon toga ga je hitno uklonila. 'Bio je to stvarno loš put', rekla je Amber, koja je implantat nosila od 2019. godine.
Tetovaže prekrivaju 98 posto njezine kože, a zbog njih ima i problema s pronalaskom posla. No ni to je ne sprječava da nastavi sa svojom opsesijom. Prvu tetovažu dala si je napraviti s tek 16 godina, a svoje lice bez tetovaža vidjela je posljednji put prije 10 godina.
Na svom Instagramu napisala je da je s 20 godina prolazila kroz osobnu krizu te da su joj tetovaže pomogle sakriti lice kojeg se tada sramila. Kasnije je ipak promijenila mišljenje i priznala da do 2027. godine želi ukloniti 36 tetovaža s lica.
Kako starim, postajem otpornija i osjećam da konačno mogu vidjeti svoju ljepotu - to je osobna evolucija. Počela sam istinski voljeti sebe i cijeniti svoj izgled, rekla je. Međutim, unatoč svojoj odluci da ih se riješi na licu, Amber kaže da nikada neće požaliti što ih je napravila.
Sve što sam pretrpjela i učinila sebi bilo je s prokleto dobrim razlogom i u pravo vrijeme u životu - istinski vjerujem u to, objašnjava.
