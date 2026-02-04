Obavijesti

NARUŠILE JOJ ZDRAVLJE

Svojih 600 tetovaža pokazivala je u bikiniju, ali sada ih mora ukloniti: 'Otkazuje mi tijelo...'

Nekada nesigurna u svoj izgled, Amber Luke tetovažama je pokušala sakriti lice kojeg se sramila, no s godinama je promijenila pogled na sebe. To ju je dovelo i do zdravstvenih problema
Amber Luke ima 30 godina, dolazi iz australskog Brisbanea, a na tijelu ima više od 600 tetovaža. Iako je nekada atraktivna plavuša, Amber je bila nesigurna u svoj izgled, posebice u svoje lice te je zbog toga prekrila cijelo tijelo, a onda se ipak odlučila na lasersko uklanjanje tetovaža na licu. | Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Amber Luke ima 30 godina, dolazi iz australskog Brisbanea, a na tijelu ima više od 600 tetovaža. Iako je nekada atraktivna plavuša, Amber je bila nesigurna u svoj izgled, posebice u svoje lice te je zbog toga prekrila cijelo tijelo, a onda se ipak odlučila na lasersko uklanjanje tetovaža na licu. | Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
