Svoju je slavu stekao u 'Game of Thrones', osvajao i u 'Narcosu', a snimio je film i u Hrvatskoj

Čileansko-američkog porijekla, José Pedro Balmaceda Pascal (47) godinama je igrao manje uloge, da bi se konačno proslavio likom Oberyna Martella u 4. sezoni seriji 'Game of Thrones'. Potom je oduševio u također vrlo slavnoj seriji 'Narcos', a onda i 'The Mandalorianu'. Sada njegova popularnost raste, s ulogom u seriji 'The Last of us'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mnogi ga danas uspoređuju s Harrisonom Fordom, ne samo radi zrelosti i akcijskih uloga, već i markantnog, karakterističnog izgleda. Glumi uglavnom razne herojske, intenzivne te ponekad smiješne uloge, a publika vjerno pravi njegov uspon u prvu ligu glumaca.

Sjećaju ga se i starije generacije – nekada je čak glumio i u 'Buffy the Vampire Slayer'.

Osim glume, ide mu i režija te je dobio niz nagrada za rad u filmskoj industriji, a glumio je i u Off-Broadway predstavama. Njegova umjetnička raznolikost dovela ga je polako, ali sigurno, do raznih velikih uloga u značajnim projektima te mu donijela svjetsku slavu, piše cbr.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Pascal je glumio i s Nicolasom Cageom u komediji 'The Unbearable Weight of Massive Talent'. Krajem 2020. godine naši su ih fotoreporteri ulovili na snimanju u Cavtatu i Čilipima, on i Cage snimali su na gliseru scene akcije. Imao je i dvojnika, radi opasnijih scena.

S vremenom su njegovi honorari postali impresivni – strani mediji pišu kako za svaku epizodu u 'The Last of us' dobiva oko 550.000 eura.

Foto: Twitter/Screenshot

Privatan život drži za sebe, ne otkriva puno o vezama te nije oženjen.

Iako, jedna je navodna romansa privukla pažnju javnosti – 2014. godine često je bio viđen u društvu s kolegicom iz 'Igre prijestolja', Lenom Headey. Snimali su zajedničke scene te dosta vremena provodili zajedno i privatno. Nakon toga je Headley objavila da je trudna te su mediji pisali o tome da je Pascal otac – no, nakon dvije godine glumica je otkrila da je otac djeteta redatelj Dan Cadan.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

U javnosti je poznato i njegovo dugogodišnje prijateljstvo sa Sarah Paulson. Često su zajedno na crvenom tepihu te su prijatelji od djetinjstva. Upoznali su se kao tinejdžeri u New Yorku, a unatoč glasinama, zapravo su samo dobri prijatelji.

Najčitaniji članci