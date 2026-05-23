Swayze nije bio prvi izbor za Sama u 'Duhu': Ulogu odbili Bruce Willis i Michael J. Fox

Malo je koji film u povijesti kinematografije uspio tako vješto spojiti romantiku, dramu, humor i triler kao što je to učinio "Duh" 1990. godine, kojeg možete gledati večeras na HRT 1 u 21.15 sati. Priča o ubijenom bankaru Samu Wheatu (Patrick Swayze), koji kao duh pokušava zaštititi svoju voljenu Molly (Demi Moore) uz pomoć nevoljke vidovnjakinje Ode Mae Brown (Whoopi Goldberg), postala je neočekivani kulturni fenomen i film s najvećom zaradom te godine, nadmašivši hitove poput "Umri muški 2".

Režiran od strane Jerryja Zuckera, majstora parodije, ovaj film je prkosio svim žanrovskim očekivanjima i osvojio srca publike diljem svijeta, ali i dva Oscara – za najbolji originalni scenarij i, posve zasluženo, za sporednu glumicu Whoopi Goldberg. Ipak, put do velikog platna bio je popločan sumnjama, odbijenicama i nevjerojatnim spletom okolnosti koje su ga mogle zauvijek ostaviti u ladici.

Patrick Swayze nije bio prvi izbor za Sama

Danas je nezamislivo vidjeti ikoga drugog u ulozi Sama, no Patrick Swayze bio je daleko od prvog izbora. Lista holivudskih zvijezda koje su odbile ulogu je dugačka: Harrison Ford je pročitao scenarij tri puta i "još uvijek ga nije shvatio", a odbili su je i Michael J. Fox te Bruce Willis. Redatelj Jerry Zucker također je bio izrazito skeptičan prema Swayzeju. Nakon što je pogledao njegov akcijski film "Road House" kako bi procijenio glumački raspon, rekao je scenaristu Bruceu Joelu Rubinu: 'Samo preko mene mrtvog'.

Međutim, Swayze je očajnički želio ulogu kako bi pobjegao od imidža akcijskog junaka. Na audiciji je pročitao posljednju scenu filma, oproštaj od Molly.

​- Svi smo imali suze u očima - priznao je Zucker pa dodao: 'Vidio sam stranu Patricka za koju nisam znao da postoji'.

Studio je bio spreman odustati od filma da nisu uspjeli pronaći glavnog glumca, pa je Swayzejev emotivni nastup doslovno spasio projekt.

Ultimatum zbog Whoopi Goldberg

Jednako trnovit put imala je i Whoopi Goldberg do uloge koja joj je donijela Oscara. Scenarist Bruce Joel Rubin u početku ju je smatrao potpuno pogrešnim izborom. Zamišljao ju je kao "stand-up komičarku" i bojao se da će njezin stil narušiti emotivnu srž filma. Njegova vizija za Odu Mae bila je Oprah Winfrey. Veliki obožavatelj njezina rada, postavio je ultimatum – neće prihvatiti ulogu Sama ako Whoopi ne bude Oda Mae. Redatelj i Swayze odletjeli su u Alabamu kako bi se sastali s njom.

​- Odmah smo se povezali - prisjetila se Goldberg.

Ta kemija bila je očita, a njezina audicijska snimka nasmijala je čak i skeptičnog Rubina. Goldberg je u svom Oscarom nagrađenom govoru zahvalila Swayzeju, nazvavši ga "pravim čovjekom". Njezina izvedba postala je srce filma, donoseći prijeko potrebnu komičnu notu i toplinu.

Sudar svjetova iza kamere

Kada je objavljeno da će Jerry Zucker, jedan od trojice redatelja odgovornih za urnebesne parodije poput "Ima li pilota u avionu?" i "Goli pištolj", režirati "Duha", scenarist Bruce Joel Rubin bio je užasnut. On je svoj scenarij, inspiriran scenom duha Hamletovog oca koji traži osvetu, doživljavao kao ozbiljno, duboko djelo te je priželjkivao redatelja kalibra Stanleyja Kubricka ili Miloša Formana. Bojao se da će Zucker pretvoriti njegovu priču u "otkačeni film". Ipak, njihova suradnja, iako teška i s čak 19 verzija scenarija, pokazala se plodonosnom.

Slične sumnje imala je i Demi Moore, koja je premisu smatrala "receptom za katastrofu", strahujući da će film biti ili remek-djelo ili potpuni promašaj. Srećom, dogodilo se ovo prvo. Kultna scena s glinom, koja je zamijenila planiranu eksplicitniju ljubavnu scenu, postala je simbolom filma, a pjesma "Unchained Melody" grupe The Righteous Brothers doživjela je nevjerojatan povratak na vrhove ljestvica, 25 godina nakon originalnog izdanja.