Sydney Sweeney nastavlja šokirati scenama u Euforiji: Utrljala kokain na genitalije

Obožavatelji popularne HBO serije "Euforija" ponovno su ostali zatečeni, a nova epizoda treće sezone izazvala je pravu buru na društvenim mrežama. U središtu kontroverze još se jednom našao lik Cassie Howard, koju tumači Sydney Sweeney, a scena koja pomiče granice eksplicitnosti pokrenula je lavinu komentara i rasprava o smjeru u kojem se serija kreće.

Nakon dramatičnih događaja na vjenčanju s Nateom Jacobsom (Jacob Elordi), treća sezona "Euforije" prikazuje Cassien potpuni sunovrat. Njezina odluka da pokrene karijeru kreatorice sadržaja za odrasle kako bi financirala luksuzan život već je u prvim epizodama izazvala reakcije. Gledatelji su je vidjeli u bizarnim fetišističkim scenarijima, odjevenu kao štene ili "odraslu bebu", što su mnogi protumačili kao bespotrebnu provokaciju autora serije Sama Levinsona.

U najnovijoj epizodi, Cassie se za pomoć obraća Maddy (Alexa Demie) kako bi oživjela svoju posrnulu online karijeru. Njihov plan uključuje suradnju s popularnim influencerom Brandonom Fontaineom (Jeff Wahlberg), zbog čega odlaze na njegovu raskošnu zabavu. U očajničkom pokušaju da privuče njegovu pažnju i nadmaši konkurenticu Katelyn, također kreatoricu s OnlyFansa, Cassie se upušta u opasnu igru. Prvi put u životu uzima kokain, pleše na stolu i ulazi u interakciju s drugim gostima. Vrhunac scene, koji su mnogi gledatelji opisali kao mučan, događa se kada Cassie, kako bi impresionirala domaćina, utrljava kokain na svoje genitalije.

Društvene mreže, posebice X i Reddit, ubrzo su se užarile od komentara. "Cassie je utrljala kokain na SVOJE ŠTO?! #euphoria", napisao je jedan korisnik u nevjerici. "Ovo s 'Euforijom' postaje previše bizarno, odustajem", dodao je drugi, dok su neki scenu ocijenili poremećenom i suvišnom.

Ipak, dio publike smatra da problem nije u eksplicitnosti, već u smjeru u kojem se razvija lik Cassie. Pojavile su se kritike kako je njezina priča postala repetitivni "ritual ponižavanja" bez stvarne dubine i razvoja. "Postaje li ikome drugome dosadan ovaj Cassien ciklus sramoćenja? Kamo njezin lik uopće ide nakon ovoga?", zapitao se jedan gledatelj.

S druge strane, unatoč kontroverznom scenariju, mnogi su pohvalili glumačku izvedbu Sydney Sweeney. Obožavatelji ističu kako je uspjela maestralno dočarati Cassien očaj i unutarnju prazninu. "Ne mogu lagati, Sydney glumi nevjerojatno! Stvarno sam mislio da će se Cassie predozirati", jedan je od komentara koji hvale njezinu uvjerljivost.

*uz korištenje AI-ja



