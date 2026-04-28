18+ stranica ponudila Sydney 300.000$ da im se pridruži

Vaši najnoviji trenuci u 'Euforiji' ponovno su digli internet na noge, od scena u toplesu u kojima ližete sladoled iz korneta do onih u kojima nosite nešto nalik peleni. U ime CamSode, službeno vam nudimo do 300.000 dolara da tu istu odvažnu energiju, zbog koje završavate u naslovima, prenesete na našu platformu kao istaknuta kreatorica. Tako počinje pismo koje je Daryn Parker, potpredsjednik platforme za odrasle CamSoda, poslao glumici Sydney Sweeney (28), prenosi LADbible.

Ponuda je stigla nakon što je njezin lik u trećoj sezoni popularne serije 'Euforija' ostavio malo prostora mašti. Cassie Howard, koju glumi Sweeney, u novoj je sezoni zaručena za Natea, nasilnog bivšeg dečka svoje nekadašnje najbolje prijateljice Maddy. Kako bi platila ekstravagantno vjenčanje, Cassie se okrenula platformi OnlyFans, što je dovelo do niza eksplicitnih scena.

Parker dalje u pismu navodi da bi takav sadržaj, koji je već privukao veliku pažnju, mogao imati još veći odjek na njihovoj platformi.

- Gledajte na to kao na priliku da sve ono što obožavatelji već vole u vašim ulogama podignete na višu razinu, ali na mjestu na kojem vi kontrolirate sadržaj i odnos s publikom - dodao je.

- Također biste imali priliku izravno se obratiti obožavateljima i promovirati svoj brend donjeg rublja, čime biste savršeno spojili svoje poduzetničke projekte i imidž koji imate na ekranu. Smatrajte ovo otvorenim pozivom da svoje najkomentiranije izvedbe pretvorite u svoje dosad najprofitabilnije poglavlje. Sigurni smo da bi vas internet pratio u stopu. Radujemo se vašem odgovoru - zaključio je.