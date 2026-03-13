Sydney Sweeney tvrdi: 'Sramila sam se svojih velikih grudi...'

Glumica Sydney Sweeney (28) koja se proslavila u hit seriji Euphoria, iskreno je progovorila o nesigurnostima koje je imala dok je odrastala. Vjerovali ili ne, ona tvrdi kako je imala problema radi svojih oblina.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net/

Iako je danas sinonim za seksepil te je nedavno lansirala i vlastitu liniju donjeg rublja Syrn, priznaje kako put do njenog samopouzdanja nije bio lagan.

- Odrasla sam s velikim grudima. Već u šestom razredu nosila sam veličinu 70E i nikad se nisam osjećala samouvjereno, bilo me sram - rekla je Sweeney za Us Weekly.

Foto: Hutchins Photo

- Nisam imala ništa u čemu sam se osjećala dobro i samo sam se htjela sakriti -

Prekretnica je, kaže, bila upravo uloga Cassie u popularnoj HBO seriji 'Euphoria', u kojoj glumi uz Zendayu.

- Tek tada sam počela shvaćati da je zapravo moćno biti samouvjeren. Naša tijela su nevjerojatna i trebamo ih prigrliti i osjećati se dobro u svojoj koži - objasnila je.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Lik Cassie poznat je po svojoj seksualnoj slobodi i samopouzdanju, a Sweeney priznaje da joj je upravo ta uloga pomogla da prihvati vlastite obline. Danas to prenosi i u svoj biznis. Iz svoje linije donjeg rublja Syrn posebno voli crni korzet koji opisuje kao savršen izbor za večernje izlaske.

- Zato sam ga i napravila. Nisam osoba koja voli biti previše sređena, više sam tip za traperice. Nisam mogla pronaći top u kojem bih se osjećala seksi, a da nije previše. Ovaj je savršen - rekla je.

Dodala je i kako se korzet može zategnuti koliko god želite.

Foto: SYRN / Instagram

- Možete ga stegnuti koliko želite pa sve lijepo dođe do izražaja. Oblik je fantastičan - kroz smijeh je rekla.

Linija je, kaže, rasprodana 'brzinom munje'.

- Rasprodana je bila u samo nekoliko sati! Radimo na novim zalihama. Neizmjerno sam zahvalna svima - poručila je fanovima na društvenim mrežama.

Foto: SYRN / Instagram

Važno joj je i da se svaka žena osjeća dobro u vlastitom tijelu.

- Moj dizajnerski tim čine žene i imamo jako raznolik tim. I modeli su različitih oblika tijela. Uvijek govorim - želim vidjeti kako to izgleda na svakom tijelu. Ne mogu ja biti jedini model. Želim da se svi osjećaju dobro u tome - poručila je glumica.