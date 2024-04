Sydney Sweeney u potpuno drukčijoj ulozi: Glumi časnu sestru u hororcu 'Immaculate'

Trenutna miljenica publike, atraktivna Sydney Sweeney (26) okušat će se u potpuno drukčijoj ulozi. Nakon uspješne romantične komedije 'Anyone but you', Sydney je utjelovila časnu sestru u novom hororcu 'Immaculate'.

Lik koji glumi mlada glumica je američka časna sestra koja stiže u talijanski samostan, pa ju šokira saznanje da je trudna.

Foto: Imdb

- Volim horor filmove i htjela sam ih raditi, ali scenariji koje sam dobivala bili su u većini slučajeva poput toga da me juri to nadnaravno stvorenje, ili nisu djelovali kao da su psihološki utemeljeni. Uvijek sam razmišljala o filmu 'Immaculate', vraćajući se na njega, jer su najstrašniji dijelovi tog filma bili stvarnost i čovječanstvo. I sviđa mi se činjenica da ono od čega je pokušavala pobjeći zapravo raste u njoj - rekla je Sydney za Entertainment Weekly.

Film je već stigao u američka kina, a u naša stiže idući tjedan.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

- Bezgrešna ima sve elemente uspješnog vjerskog horor filma: makabrično okruženje, zvijezdu u usponu, uznemirujuću premisu i jezive vizuale. Lijepo je snimljen i vrlo glasan. Ali veći dio filma jednostavno je previše blag i oslanja se na strah od iznenadnih skokova - glasila je kritika na portalu IGN movies.

Prisjetimo se, glumica se nedavno našla u središtu pozornosti nakon što je slavna producentica Carol Baum rekla da 'Sydney nije talentirana, a niti pretjerano lijepa'. Ubrzo je reagirao glumičin tim.

Foto: PROFIMEDA

- Koliko je tužno da žena, koja je na poziciji da podijeli svoju stručnost i iskustvo, odluči napasti drugu ženu. Ako je to ono što je naučila tijekom desetljeća u industriji i ako osjeća da je to prigodno za učiti svoje studente, to je sramotno - poručili su.