Sydney Sweeney više nije slobodna: Novim fotkama potvrdila vezu s Braunom

Glumica Sydney Sweeney (28) napokon je potvrdila ono o čemu se mjesecima šuškalo – u vezi je s glazbenim menadžerom Scooterom Braunom (44). Zvijezda serije “Euforija” na Instagramu je objavila niz fotografija s festivala Stagecoach u Kaliforniji, a na njima je očigledno da među njima frcaju iskre.

Na jednoj fotografiji Braun čvrsto grli glumicu dok poziraju pred publikom, na drugoj se zabavljaju u fotokabini, a na trećoj je podiže u vis tijekom nastupa. Uz objavu je kratko napisala: “Kaubojski vikend”. Njihova se romansa, prema stranim medijima, razvila još u rujnu prošle godine, nakon što su se upoznali na vjenčanju Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez u Veneciji.

Već tad viđeni su kako se drže za ruke u Los Angelesu. Scooter iza sebe ima brak s Yael Cohen, s kojom ima troje djece, a Sydney je u ožujku prošle godine prekinula zaruke s poduzetnikom Jonathanom Davinom nakon sedam godina veze.