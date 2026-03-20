Sylvester Stallone i Dolph Lundgren opraštaju se od Chucka dirljivim porukama

Legendarni majstor borilačkih vještina i filmska zvijezda Chuck Norris preminuo je u 87. godini života, a počasti su odmah počele pristizati od njegovih kolega, holivudskih akcijskih heroja.

Među prvima su se oglasili Dolph Lundgren i Sylvester Stallone, koji su s Norrisom dijelili platno u akcijskom spektaklu "Plaćenici 2" (The Expendables 2). Lundgren je na svom Instagram profilu objavio dirljivu posvetu, opisujući što mu je pokojni glumac značio kao uzor.

"Chuck Norris je šampion. Otkad sam bio mladi majstor borilačkih vještina, a kasnije i u filmovima, uvijek sam ga gledao kao uzor. Netko tko je imao poštovanje, poniznost i snagu potrebnu da bude pravi muškarac. Nedostajat ćeš nam, prijatelju."

Sylvester Stallone, predvodnik franšize "Plaćenici" i ikona žanra, također se oprostio od svog kolege i prijatelja.

"Sjajno sam se zabavljao radeći s Chuckom. Bio je 'All American' u svakom smislu. Velik čovjek, moje sućut njegovoj divnoj obitelji."

Vijest o Norrisovoj smrti potvrdila je njegova obitelj u službenoj izjavi, ne navodeći detalje o uzroku.

"S teškim srcem naša obitelj objavljuje iznenadnu smrt našeg voljenog Chucka Norrisa jučer ujutro. Iako bismo željeli zadržati okolnosti privatnima, znajte da je bio okružen svojom obitelji i u miru", napisali su.

Prije nego što je postao holivudska zvijezda, Carlos Ray "Chuck" Norris izgradio je impresivnu karijeru u svijetu borilačkih vještina. Bio je šesterostruki svjetski prvak u karateu u srednjoj kategoriji, a kasnije je osnovao vlastitu borilačku vještinu, Chun Kuk Do. Njegova uloga u seriji "Walker, teksaški rendžer", koja se emitirala osam sezona, učvrstila je njegov status simbola pravde i tradicionalnog heroja. Njegova popularnost dosegla je nove generacije kroz internetski fenomen poznat kao "činjenice o Chucku Norrisu", koji je slavio njegovu fiktivnu nepobjedivost i postao dio globalne pop kulture.

