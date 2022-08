Sylvester Stallone o razvodu: 'Nismo prekinuli zbog psa, a ni bračnu imovinu nisam rasipao'

Glumac Sylvester Stallone (76) odgovorio je na zahtjev za razvod koji je podnijela njegova supruga Jennifer Flavin (54). Još uvijek nisu otkrili točan razlog prekida, ali oboje su zanijekali glasine koje su se počele širiti, kako je zbog razvoda kriv njihov pas rotvajler.

Kako piše People, Stallone je zanijekao Jenniferine tvrdnje da je 'sudjelovao u namjernom rasipanju, iscrpljivanju i/ili rasipanju bračne imovine što je imalo negativan ekonomski učinak na bračnu imovinu.'

Glumac se također usprotivio njezinom zahtjevu da samo ona koristi njihovu kuću u Palm Beachu. Iako ne želi da ona dobije na korištenje njihovu zajedničku kuću, nije se usprotivio njezinoj odluci da joj se vrati djevojačko prezime.

Nakon što je Flavin podnijela zahtjev za razvod, počelo se šuškati kako je 25 godina braka razdrmao njihov pas.

Sylvester je htio rotvajlera, kako bi zaštitio obitelj, ali Jennifer se protivila dolasku novog psa. Posvađali su se i ušli u žustru raspravu, koja je na površinu donijela brojna pitanja, tvrde izvori.

Glumac je na kraju nabavio psa i dao mu ime Dwight, koje Stallone nosi u seriji 'Tulsa King'. Na Instagramu je objavio fotku s psom pa poručio: 'Dwight, definitivno moj pravi prijatelj. Nastavi udarati i lajati'.

Stallone je zanijekao da je njihov 25-godišnji brak završio zbog psa.

Glumac je za TMZ rekao da, iako se on i Jennifer nisu slagali oko brige za psa, to u konačnici nije dovelo do njihovog rastanka.

- Nismo prekinuli brak zbog toga. Otišli smo u različitim smjerovima. Iznimno poštujem Jennifer. Uvijek ću je voljeti. Ona je nevjerojatna žena. Ona je najljepše ljudsko biće koje sam ikad upoznao - izjavio je Stallone.

- Tužna sam što sam nakon 25 godina braka podnijela zahtjev za razvod od svog supruga Sylvestera Stallonea. Iako više nećemo biti u braku, uvijek ću ga cijeniti. Tražim privatnost za našu obitelj - rekla je magazinu People.

