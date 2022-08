Sylvestera Stallonea razvod je potpuno šokirao: 'Ne možete zamisliti. Zvučalo je sve super'

Izvori bliski glumcu Sylvesteru Stalloneu (76), tvrde da ga je rastava sa suprugom Jennifer Flavin (54), uhvatila na prepad. Par je donedavno izgledao vrlo sretno te se nitko nije niti nadao da bi do razvoda moglo doći.

Zvijezda 'Ramba' bila je navodno na snimanju serije u Oklahomi kada su dokumenti za razvod podneseni, a izvori su rekli da je bio šokiran i zapanjen kada je čuo vijest.

- Ne možete zamisliti ljepši par. Posjećivala ga je u Oklahoma Cityju, gdje snima. Zvučalo je kao da je sve super. Nemam pojma što se dogodilo - rekao je izvor za Page Six.

Jennifer je u svom zahtjevu za razvod tvrdila da je njezin suprug 'sudjelovao u namjernom iscrpljivanju i rasipanju bračne imovine' te je zahtijevala da se Stalloneu zabrani prodavati ili prenositi bilo kakvu imovinu tijekom brakorazvodnog postupka.

Rekao je izvor i 'da je to smiješno te da nema pojma zašto su Jenniferini odvjetnici ovo stavili u zahtjev za razvod te da je to čista laž'. Glumčev predstavnik ispričao je u njegovo ime da Stallone 'voli svoju obitelj te da prijateljski rješavaju te probleme'. Prema prijatelju, 'Sylvesterova namjera bila je riješiti stvari s Jennifer no ne zna što će se dogoditi jer je odlučila izaći u javnost sa svime'.

TMZ je u međuvremenu izvijestio da se par razišao nakon burne svađe oko psa. Stallone je, navodno, rekao da želi novog rotvajlera kako bi zaštitio obitelj, ali Jennifer se snažno protivila dolasku novog psa. On je tog psa na kraju nabavio te mu dao ime Dwight, koje glumac nosi u seriji 'Tulsa King'. Objavio je fotografiju s psom na Instagramu pa poručio: 'Dwight, definitivno moj pravi prijatelj. Nastavi udarati i lajati'.

Ta je fotografija izašla u javnost ovog ponedjeljka, nakon što je Jennifer zatražila okončanje braka. Sylvester kaže kako novi pas nije razlog rastave, iako je istina da su se svađali radi toga tko će brinuti o njemu, uzevši u obzir da često putuju radi snimanja i slično.

- Do raskola braka nije došlo zbog tako trivijalnog razloga. Jednostavno je svatko krenuo drugim smjerom. Jako poštujem Jennifer. I uvijek ću je voljeti, ona je nevjerojatna žena. Najmilija osoba koju sam ikada upoznao - dodao je za TMZ.

