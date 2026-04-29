Tajči je pokazala mlađu sestru Sanju koja je glumila u hit seriji

Moja prekrasna, zabavna, ljubazna i nevjerojatna sestra Sanja i dragocjeni sati koje sam provela s njom. Odlična glazba koja ispunjava srce i dragi prijatelji', poručila je pjevačica Tatjana Cameron Tajči (55) nakon tjedna provedenog sa sestrom u Los Angelesu. Uživale su u glazbi, ali i hrani.

Otkrila je kako ju je sestra razveselila domaćim kruhom i palačinkama, koje je nazvala pravom hranom za tijelo i dušu. Mnogi su primijetili koliko njih dvije sliče, a sestre često dijele i pozornicu. Zajedno su zapjevale i prošle godine u Kaliforniji.

Sanja već godinama živi i radi u SAD-u pod imenom Sanya Mateyas. Bavi se glumom i glazbom, pojavila se u filmu 'Holes' te serijama poput 'Kralj Queensa' i 'Naši najbolji dani', a vodi i losanđeleski hard rock bend Duda Did It.