Tajči je rasprodala krstarenje: Duhovna obnova riječju i jogom

Pjevačica Tatjana Cameron Tajči (47) nedavno je postala postala motivacijska govornica, a na kruzeru će sredinom listopada voditi sedmodnevni tečaj duhovne transformacije. Bivša pjevačka zvijezda je za Jutarnji list progovorila o novom 'zanimanju', poslovnim planovima, ali i načinu na koji se ona i sinovi nose s gubitkom supruga i oca.

- Uglavnom se predstavljam kao glazbeni umjetnik, motivacijski govornik i life coach. Tim redoslijedom. Sva ta tri područja već se godinama isprepliću kroz moj cjelokupni rad i razne projekte - rekla je Tajči koja se osvrnula na nedavne medijske natpise o tome da se planira vratiti u domovinu.

Pojasnila je kako ne zna od kuda su se spomenuti navodni pojavili te otkrila da nisu istiniti. Dodala je kako sinovi Dante, Evan i Blaise imaju svoju škole, prijatelje i društvo u Americi da da nema smisla seliti ih.

Početkom devedesetih je 'žarila i palila', a onda odlučila spakirati kofere i odseliti u Ameriku. Ipak, glazba je ostala sastavni dio njezina života.

Foto: Calimero Sport

- Osjećala sam da je odlazak bio jedini izlaz i način da se 'resetiram' - otkriva Tajči te dodaje kako danas u Nashewillu ima odličan bend te da ni jedan njezin koncert ne prođe bez velikog hita 'Hajde da ludujemo'.

Pjevačica je ovog ljeta sa sinovima posjetila Hrvatsku. Bili su u Zagrebu, Zadru, Splitu te na Silbi i Rabu, a dječacima se jako svidjelo u majčinoj domovini.

- Svaki put se ponovo oduševe. Naravno, drugačije doživljavaju Hrvatsku jer rastu i sazrijevaju. Vole biti s mojom mamom i mojom četrnaestogodišnjom polusestrom koja je njihova 'mlada' teta - rekla je.

Osnovala je svoju udrugu 'Waking up Revolution', odnosno, resource online centar za one koji traže inspiraciju i poticaj za promjene.

- Unutar centra nudimo inspirativne videoprograme, glazbene i motivacijske prezentacije, knjige i tečajeve te linkove do udruga koje nekome mogu pomoći, npr. centri za odvikavanje od droge - kaže i dodaje kako se udruga razvila iz njezine emisije 'Waking Up in America'u kojoj je s gostima razgovarala o životnim promjenama. Ipak, naglašava, transformacija nije jednostavan proces.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Ono što sam sama naučila kroz razgovor s drugima, literaturu i osobno životno iskustvo, od uspjeha u Hrvatskoj, do odlaska, građenja nove karijere u novoj zemlji, do borbe s depresijom i anksioznošću te gubitka oca i supruga, jest to da je svaka transformacija proces koji možemo sami započeti - otkrila je Tajči koja često naglašava važnost vjere koja joj daje snagu.

- Kršćanska vjera pomogla mi je da shvatim stalnu prisutnost Boga, koji je ljubav, izvor svog života i životne energije u svima i u svemu. Kroz život Isusa naučila sam važnost 'otpuštanja' predodžbe i vizije o sebi ii koju naučimo od svoje okoline, predanju ljubavi i neophodnosti služenja drugima u čemu pronalazimo smisao života - pojašnjava.

Uskoro na Jadranu planira održati sedmodnevno krstarenje na bodu MS Paradis od 13. do 20. listopada u sklopu kojeg će polaznici obići Hvar, Korčulu, Dubrovnik, Mljet Barč i Split.

- Svakodnevno ćemo imati radionice glazbu, jogu, masaže i vrijeme za meditaciju. Večeri ćemo provoditi u različitim konobama na kopnu - pojašnjava Tajči te otkriva kako će sve završiti velikim koncertom i posjetom Međugorju za koje je jako vezana.

Inspiraciju za ovo putovanje pronašla je u lijepim uspomenama iz djetinjstva, a na isto se, kaže, može prijaviti svatko.

Foto: 24sata Video

- Maksimalan broj polaznika je 34. Trenutačno imamo još samo nekoliko slobodnih mjesta - naglašava. Uz jogu i meditaciju za opuštanje sudionika biti će zadužen zvukoterapeut Svemir, a neće nedostajati ni gastronomskih užitaka te razgledavanja znamenitosti.

Dok će Tajči brinuti o transformacijskom putu svojih polaznika, za njezina dva sina brinut će prijatelji dok će najstariji biti na koledžu. Osim toga, uskočit će i njezina majka.

Pjevačici je u studenom prošle godine preminuo muž Matthew Shane Cameron u 47. godini života od raka pluća, a bol zbog gubitka, otkriva, i dalje je prisutna.

- Normalno je da na Matthew svima fali. Prije nego što je otišao rekao nam je da moramo dalje živjeti i pronaći način da se radujemo životu. Bio je izuzetno hrabar i borio se. Kad je postalo jasno da je pred odlaskom, bio je miran. Nije se bojao. Njegova čvrsta vjera bila mu je vodilja i uvjerenje da prelazi na neko drugo, bolje mjesto, s kojeg će nas i dalje voljeti. To je nama dalo snagu da se ne predamo ogromno tuzi - iskrena je pjevačica. Dodaje kako je vrlo bitno ne 'zaboraviti' bol. Treba pustiti da ona dođe i prođe, jer nakon toga manje boli.

Svestrana Tajči je i spisateljica. Dosad je izdala dvije knjige, zbirku priča gostiju iz njene emisije te multimedijalnu zbirku meditacija za božićno vrijeme. Nedavno je izdala i slikovnicu naziva 'George' koja sadrži i dio priče njenog sina Dantea koji je započeo studij animacije.

Foto: Promo

Novopečena motivacijska govornica ne može se žaliti na manjak interesa za njezin rad.

- Motivacijske prezentacije dotakle su tisuće i tisuće ljudi. Radionice su uvijek manje grupe zbog toga što su osobne prirode i želim da ih svatko doživi - pojašnjava Tajči koja se osvrnula i na rad svoje hrvatske kolegice po 'govorničkoj' struci, Ane Bučević.

- Sviđa mi se njezin rad. Znam da postoji otpor prema učenju koje se temelji na načelima 'course of miracles' i 'law of attraction', ali u svemu treba pronaći i primijeniti ono što se rezonira kao istina, a ne kao 'formula za uspjeh', Život je proces, vjera je aktivama, a ne pasivna za sve treba strpljenja - zaključuje.