U 21. godini Tatjana Tajči Cameron (51) odbacila je slavu i glamur koju je imala u Jugoslaviji i krenula u New Yorku s dva kofera i par stotina dolara. Njezina priča i nakon toliko godina intrigira javnost, a Tajči je konačno progovorila što je prethodilo njenom odlasku.

Zašto je sve odbacila?

- Bavim se glazbom od četvrte godine, to nije bio uspjeh preko noći, meni je to bila nuspojava. Sa 17 godina sam s 'Noć od kristala' pobijedila na Zagrebačkom festivalu, bila sam svugdje, što je bio logičan nastavak tog mog uloženog rada, a moj cilj je bio da se bavim glazbom i kroz nju stvorim nešto lijepo, da ljudima uljepšam dan - započela je Tajči u emisiji 'U svom filmu' na HRT-u.

Što je prethodilo tome?

- Strašno intenzivna slava, nikad prije se tako nešto nije dogodilo, jer to nije bila samo zgodna pjesma, već opći doživljaj - kaže Tajči.

- Kao 19-godišnjaka nisam bila na to spremna, no taj osjećaj... To nije bila regularna slava, u tom trenutku nisam imala alate niti mentalnu podršku, niti nekog tko bi mi oko tog pomogao - objašnjava Tajči, pa dodala 'nije mi žao što sam otišla, svaka kockica se posložila'.

- Imala sam dosta teških stvari kroz koje sam prošla, prije te slave - rekla je Tajči. Zrinko Tutić joj je tada bio menadžer koji ju je pokušavao odgovoriti od te odluke.

- To mi je bilo teško, otišla sam jer nisam znala na koji način funkcionirati, moja nesposobnost da budem emotivno, mentalno duhovno zdrava - dodajući kako se tada nije govorilo o bulimiji, anksioznosti, depresiji već su joj ljudi govorili 'lijena si', 'nezahvalna'...

- Kao društvo nismo bili dovoljno osviješteni oko mentalnih problema. U jednom trenutku sam zaželjela da sve to prestane. Imala sam ozbiljnije suicidalne misli ili ću spasiti svoj život ili ću otići u drogu - priznaje Tajči.

- Otac i majka su mi dali sigurnost da se mogu vratiti i to mi je dalo slobodno i hrabrost da se snađem u New Yorku - dodajući kako joj je to pomoglo da izgubi ego, a dobije samopouzdanje.

Nakon pet godina u New Yorku, preselila se u Los Angeles igrati predstavu, gdje je upoznala pokojnog supruga Matthewa, koji je tada bio filmski producent s kojim je bila u braku 17 godina, a zajedno imaju tri sina.

- To je bilo teško, jer mi je tata isto obolio od raka mozga, kad je tata bio bolestan Matthew je bio uz mene, mjesec dana prije nego što je moj suprug preminuo imala sam jedan trenutak kad sam otpustila taj strah, mjesec dana nakon tog mog smirenja, Matthew je obolio - rekla je Tajči, dodajući kako život ide dalje, iako nismo s najmilijima.

Depresija ju mučila od 17. godine

- Nakon tatine smrti, 2007. godine sam je počela liječiti, ali trebalo mi je toliko godina terapije da priznam da sam silovana - izjavila je Tatjana. To priznanje joj je pomoglo da bude cjelovita osoba.