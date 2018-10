Tajči o gubitku supruga: Sva ta praznina mi stvara tugu i strah

Tatjana Matejaš Cameron (48) poznatija kao Tajči otišla je iz Hrvatske 1992. na vrhuncu karijere. Diplomirala je na Akademiji u New Yorku, a 1997. preselila se u Los Angeles u potrazi za boljim poslovnim prilikama. Tamo je upoznala budućeg supruga, pijanista i kompozitora Matthewa Shanea Camerona.

- Morala sam se iseliti, ne bi bilo dobro da sam ostala. Jedino mi je žao kad čujem, 'kad sam ja imao pet godina, onda si ti otišla, ja sam bio tako žalostan i bilo mi je teško. Nije to bila samo radost, to je bio i brend' - otkrila je Tajči za 'IN Magazin'. Kroz život mnogi ljudi su je povrijedili, a o imenima ipak ne želi govoriti. Kako kaže, jednog dana će napisati knjigu.

Foto: Boris Ščitar/Pixsell

- Mislim nije to skrivanje, nego stvarno nema smisla povlačiti te nemire i optuživati. Ja puno stvari znam i sve što se događalo je vezano uz moj put. U tom trenutku možda sam bila nespremna ili ranjena, pa sam dopustila drugima da na neki način imaju priliku pokazati sebe ili neku stranu sebe koju oni nisu željeli pokazati - rekla je Tatjana koja je svoj mir na kraju ipak pronašla. Danas se bavi glazbom, ali radi i kao motivacijska govornica.

Foto: Damir Špehar/Pixsell

Polaznicima je pripremila krstarenje po jadranskoj obali uz svoje radionice, seminare i glazbene performanse, a nakon više od tjedan dana dugog ‘duhovnog preporoda’ pjevačica im nudi i odlazak u Međugorje.

- Pozivam ljude da dođu otvorenog srca. Ja ništa ne prodajem. Neke mudrosti, formule ili ne znam što. Ja samo pozivam ljude da se otvore - priznaje.

Na ovaj korak potaknula ju je suprugova smrt. Tajčin suprug preminuo je u 48. godini u studenom prošle godine, izgubivši bitku s rakom pluća.



- Tu tugu treba pustiti da traje. Ja sam prošla i kroz strah jer je teško izgubiti voljenu osobu koja vam je životni partner, koji je supružnik i roditelj moje djece koja su još mala. To užasno stvara naravno tugu, strah kako ću dalje. Ne smijemo se od toga braniti nego prihvatiti - zaključila je Tajči kojoj su najveća potpora sinovi Dante, Evan i Blaise.