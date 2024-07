Tajči objavila da će pjevati na velikoj proslavi NATO-a: 'Baš sam počašćena tim pozivom!'

Glazbena ikona 90-ih Tatjana Matejaš Cameron, poznatija kao Tajči, danas slavi 54. rođendan. Iza nje su hitovi 'Hajde da ludujemo', 'Moj mali je opasan', 'Dvije zvjezdice' i drugi, a više od ičega uživa u ulozi majke trojice sinova. Nedavno su se u Pittsburghu prijavili za hrvatsko državljanstvo, dok je srednji sin diplomirao likovnu umjetnost.

- Evan Amadeus je moj srednji sin, znači moj najstariji je diplomirao prije dvije godine, sad Amadeus i Blaze je koji je najmlađi ima 18 godina i zato sad mogu češće dolaziti jer su tako veliki. Znaš ono moje prijateljice mame kažu djeca su nam odrasla, tužne smo, a ja velim znaš kaj, nije mi tako loše, sad mogu biti više u Hrvatskoj - rekla je za In Magazin.

Foto: Privatni album

Poznata plavuša će tijekom ljeta održati nekoliko nastupa u Hrvatskoj, a otkrila je i da će pjevati za NATO.

- Prije par dana sam pozvana da prisustvujem velikoj proslavi 75. godišnjice NATO-a u Washington D.C.-u s The American Pops Orchestra i jako sam počašćena s time - priznala je.

Dotaknula se i preminulog Massima, za kojega je jednom prilikom priznala da joj je bio simpatija.

- A kome on nije bio simpatija. On je bio tako divan čovjek, divna duša. Žao mi je da ga više nema - rekla je za In Magazin.

Foto: ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA - Boris Scitar/PIXSELL