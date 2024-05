Tajči otkrila kojeg je domaćeg glumca ljubila u danima najveće slave: 'Mi smo dugo bili par!'

U Special Happy Showu gostovala je jedna od većih pop zvijezda ranih 1990-ih Tatjana Cameron – Tajči. U zanimljivom razgovoru slušateljima Happy FM-a je otkrila razmišlja li o povratku u Hrvatsku, s obzirom na sve učestalije dolaske, kakvu je ulogu u njezinoj karijeri imao Zrinko Tutić, ali i s kojim poznatim hrvatskim glumcem je godinama bila u vezi, te tko joj je dugo bio simpatija. Tajči ne skriva ni koliko je ponosna na uspjeh Baby Lasagne i kako je strastveno navijala u Švedskoj.

Tajči godinama nije bilo u Hrvatskoj, no u posljednje vrijeme posjeti domovini postali su sve učestaliji, slušateljima Happy FM-a otkrila je i razloge.

Foto: PROMO

- Dogodilo se to da je moj najmlađi sin napunio 18 godina pa me sada ne trebaju više toliko koliko su me trebali ranije, pa sam malo više slobodna. Imam više vremena da ga provodim gdje hoću. U Hrvatskoj mi je uvijek bilo lijepo. U životu se dogodi da ako slušaš svoje unutarnje vodilje, da bude onako kako je i kada najbolje, rekla je omiljena pjevačica.

Iako su i njezini sinovi zatražili hrvatsko državljanstvo, o povratku za stalno priznaje ne razmišlja.

- Povratak je komplicirano pitanje, to je velika odluka da se od nerezidentnog postane rezidentan i povlači sto stvari. Ja tamo imam kuću, ne ide to samo - idemo na avion, uzeti dva kofera i preseliti. Može se lijepo posložiti život na dva kontinenta na jedan lijepi način, da sam i tu i tamo. Samo sa sabranošću i veseljem, objašnjava.

Foto: IVO CAGALJ/PIXSELL

Tajči ne krije ponos jer je imala priliku u hrvatskoj delegaciji pratiti nastup Baby Lasagne na Euroviziji u Švedskoj.

- Biti u toj dvorani, doživjeti te fanove, tu tehnologiju, doživjeti Marka uživo i njegovu energiju – životno vrijedno, neprocjenjivo iskustvo. Njegov nastup koji sam na neki poseban način sa strane gledala, kao svoj uspjeh. On je stvorio tako divnu energiju... Taj odnos, ta ljubav od publike, to navijanje za Baby Lasagnu, stvarno lijepa energija se stvorila. Marko je to tako izvrsno odradio, on ima tu sabranost. Kad je zamolio medije da mu treba pauza, ja si mislim, evo gledam to sa strane, kako je moglo biti da sam ja imala tu osviještenost...dobro, bilo je sasvim drugo vrijeme, on je ipak u sasvim drugom mentalnom sklopu, ima odličnu ekipu oko sebe, imala sam i ja dobru ekipu oko sebe, ali na drugi način, tako da... Mislim, ne bih ništa mijenjala, sve je tako kako trebalo biti, ali drago mi je da sam vidjela na koji način se to može dobro odraditi, govori Tajči.

Ni desetljećima nakon pjevačica u potpunosti ne otkriva razloge odlaska u SAD.

- Poznato je da Zrinko Tutić bio najzaslužnija osoba za vašu karijeru, no da vas pitam, je li Zrinko zaslužan i za takozvani bijeg? – upitao je omiljenu pjevačicu voditelj Elvis Mehičić.

- Naravno zaslužan je za pjesme koje je odlično napisao, on je izuzetan profesionalac i još uvijek je u tom poslu. Ja sam, moram reći, radila od četvrte godine na sebi, na svome glazbenom obrazovanju, na scenskom pokretu u ZKM-u. Tako da, ne bih baš rekla da je zaslužan za moju karijeru, nego za ‘Hajde da ludujemo’i sve što se događalo te dvije godine. Pa onda u tom smislu bio je zaslužan, ne bih rekla za bijeg, nego za moju tranziciju u Ameriku gdje sam željela ići studirati mjuzikl, to nije nikada bila tajna. Ja sam mu rekla da bih htjela ići studirati mjuzikl, bila sam iscrpljena, imala sam neke druge razloge, možda su me malo prečvrsto držali u ruci, kao u knjizi ‘O miševima i ljudima’ Johna Steinbecka. Taj miš više nije mogao živjeti. Otišla sam da bih prodisala. Nije sve njihova odgovornost. Nisam sama znala postaviti granice, reći - znate, ja sam umorna, ja idem spavati, nema tog koncerta, nema tog medija..., otkriva.

Foto: Lovro Domitrović/PIXSELL

Dodala je i kako je dan danas u dobrim odnosima s Tutićem s kojim rado popije kavu. Otkrila je prema kome je gajila simpatije u doba najveće popularnosti, ali i ime svoga bivšega dečka, glumca iz kultne serije ‘Smogovci‘.

- Svi su imali simpatije prema nekom, realno, imala sam i ja. Dugo sam hodala s Marijem Mirkovićem, mi smo bili par, Mario iz ‘Smogovaca‘. A samo simpatija mi je bio Vlado Kalember. On mi je stvarno dugo bio simpatija; i Massimo, on mi se isto jako sviđao.

- Masimo?, u čudu je pitao voditelj.

Da.

- Ovo nisam očekivao, dodao je Elvis.

- Znaš što, kod mene je to bilo, što se osjeća iznutra, ta njegova emocija koju je on kroz glazbu davao, to me uvijek jako privlačilo i još me uvijek privlači, objasnila mu je pjevačica.

Foto: Borislav Zdrinja/Pixsell

A kako se simpatična Tajči snašla s izazovom koji joj je zadao ni manje ni više nego Vlado Kalember, pogledajte na društvenim mrežama Happy FM-a.