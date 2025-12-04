Obavijesti

NA ADVENTU

Tajči se vraća! Ponovno nastupa pred domaćom publikom: Svoje hitove otpjevat će u Samoboru

Tajči se vraća! Ponovno nastupa pred domaćom publikom: Svoje hitove otpjevat će u Samoboru
Na glavnoj pozornici na Trgu kralja Tomislava tijekom Adventa izmjenjivat će se mnogobrojni izvođači, a posjetitelji će moći uživati u koncertima Jakova Jozinovića, Marka Kutlića, Crvene Jabuke i Teške industrije

Ove godine Advent u Samoboru donosi jedan poseban trenutak – povratnički koncert glazbene ikone Tajči čiji su hitovi obilježili generacije, a koji će se održati u petak, 5. prosinca u 21 sat na Glavnom gradskom trgu.

Nakon dugo vremena, Tajči će ponovno stati pred domaću publiku i to upravo u čarobnom, blagdanskom ambijentu Samobora. Posjetitelje očekuje večer ispunjena nostalgijom, glazbenim uspomenama i bezvremenskim pjesmama koje su obilježile njezinu karijeru. Uz blještava adventska svjetla, miris zimskih delicija i toplinu samoborske publike, ovaj nastup bit će jedan od vrhunaca ovogodišnjeg adventskog programa.

Na glavnoj pozornici na Trgu kralja Tomislava tijekom Adventa izmjenjivat će se mnogobrojni izvođači, a posjetitelji će moći uživati u koncertima Jakova Jozinovića, Marka Kutlića, Crvene Jabuke i Teške industrije.

Dok se čekaju koncerti na glavnom trgu, posjetitelji mogu prošetati do najpoznatije ulice Adventa u Samoboru – Stražničke ulice. Upravo u tom malom prolazu nadomak Trga kralja Tomislava održava se sada već tradicionalno Minglanje v Klanjcu. Čarobno osvjetljenja i prekrasno uređena malena uličica iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja. Ugodna atmosfera kao da ste u nečijem dvorištu, odlična glazbena i eno gastro ponuda oduševljava svakoga tko zakorači „Klanjcem“, a minglanje će ove zime dodatno zagrijati Martin Kosovec, Acoustic duo Anđela&Stjepan, ali i Nina i Antonio Perina te gost iznenađenja.

